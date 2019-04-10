台北米其林／三星頤宮新增侍茶師　座位減1/4、人力多1倍



▲頤宮在2019《台北米其林指南》守住三星！兩位行政主廚陳偉強、陳泰榮接受表揚。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

台北米其林今（10日）公布第二屆名單，去年唯一奪得三星的「頤宮中餐廳」，今年持續守住寶座，而餐廳在摘星後一年來有大幅的調整與改變，不僅座位減少四分之一、內外場人力增加一倍，還特別新增了「侍茶師」一職，讓客人有機會體驗東方與台灣在地的特色茶，讓美食和茶飲文化結合，整體用餐享受更提升。

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▲陳偉強（左）陳泰榮（右）特別推出「米其林三星套餐」。（圖／記者湯興漢攝）



頤宮雙行政主廚陳偉強師傅與陳泰榮師傅，在今（10日）至台北米其林指南發布會現場接受表揚，師傅們坦承這一年來十分辛苦，幾乎沒什麼休息，但所有夥伴都很用心，自從摘星後對自我要求更高。

陳偉強師傅對於此次能夠拿下三星「正大光明」，因為在菜色上跟夥伴們確實下了苦心、不斷創新；陳泰榮師傅則謙虛說「有些意外！」沒想過能連續兩年拿下三星。



▲頤宮這一年來座位減少1/4，給客人更寬敞的用餐環境。（圖／君品提供）



而餐廳這一年來也有大幅調整，座位減少1/4，從180席減至140席，其實是在去年摘星前就決定的，為的是給客人更寬敞、舒適的用餐空間。此外在人力上，廚房從原本27位增加至34位，內外場人力共增加約1倍，目前有80人，而且「還會再陸續增加」。



▲頤宮座位減少1/4、增加人力1倍，給客人更寬敞的用餐環境。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，頤宮新增了「侍茶師」，在門口接待處提供客人品茶，了解茶的風味，同時也對茶做說明服務，更會針對顧客當日想點的菜色來做推薦。頤宮公關經理林怡秀、副理王懿萱說明，由於許多西餐廳都有「侍酒師」，而中餐與茶密不可分，得以相互搭配，因此從去年11月決定推出侍茶師服務，讓整體服務品質更提升。



▲頤宮這一年新增了「侍茶師」，張舒涵專業地將茶飲文化介紹給客人，讓整體服務品質更提升。（圖／記者湯興漢攝）

侍茶師張舒涵彷彿從水墨畫走出來的古典美人，坦言「自己也覺得這職業很特殊！」她家中從事四海茶莊，頤宮目前指定配合的3位侍茶師也都來自這家茶莊，相互輪班在餐期間提供服務。她在侍茶區會提供8款茶給客人品嚐，其中7款是台灣在地的特色茶，1款是中國雲南普洱茶。她特別提起「餐飲」兩字，代表「餐」與「飲」密不可分，因此很高興頤宮重視「飲」的文化做推廣。



▲有對茶感興趣的人坐在侍茶區，與侍茶師聊了一個多小時！（圖／記者湯興漢攝）

中餐與茶的搭配更添滋味，張舒涵也會針對客人當日享用的菜色做推薦，以「米其林三星套餐」為例，她推薦「大禹嶺烏龍茶」以及中國雲南普洱的「九零大葉青散」，大禹嶺烏龍茶是台灣海拔最高的茶，味道清香，能將食物的鮮甜帶出來。據悉，客人也對於「侍茶」服務相當滿意，更有對茶感興趣的人坐在侍茶區，與侍茶師聊了一個多小時！

目前頤宮的「米其林三星套餐」價格為每位14,800（加10%服務費），共有9道菜，不定期會進行微調；另有「主廚私房料理」每位5000元（加10%服務費）共有8道菜，每兩月會進行調整。



▲目前頤宮的「米其林三星套餐」價格為每位14,800（加10%服務費）。（圖／記者湯興漢攝）