沙巴1.8萬坪度假村開箱！走到私人海灘賞夕陽　加碼2市區飯店推薦

▲從Citadines Waterfront Kota Kinabalu飯店陽台眺望沙巴夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／馬來西亞報導

依山傍海的馬來西亞沙巴，許多酒店、度假村坐落於山間或海邊，本篇開箱香格里拉集團在沙巴佔地逾1萬8千坪的五星級度假村，7公里海岸線有3公里為飯店所有。另兩家位於亞庇市中心，一家以無邊際泳池、絕美夕陽著稱，另一家旁邊就是購物商場，適合作為沙巴行最後一晚的下榻處。

▲沙巴Shangri-La Rasa Ria佔地逾1萬8千坪。（圖／記者彭懷玉攝）



Shangri-La Rasa Ria Resort & Spa 莎利雅香格里拉

五星級香格里拉集團在沙巴也有據點！Shangri-La’s Rasa Ria Resort & Spa（莎利雅香格里拉）坐落於熱帶雨林和達利特海灘之間，佔地達64英畝（18,726坪），度假村內設有18洞高爾夫球場、2座游泳池、健身中心、SPA、兒童俱樂部等設施，以及6間餐廳與2間酒吧，走路就能到私人沙灘，靜待夕陽西下的動人時刻。

▲▼海洋翼共有168間客房，Ocean Wing Junior Suite Gardenview房型含戶外陽台，達30坪。（圖／記者彭懷玉攝）



特別的是，度假村內甚至規劃莎利雅自然保護區及探索中心，是為了保護沙巴特有瀕危物種所設，並提供導覽森林漫步、觀鳥等生態活動及教育項目，特別受西方人的喜愛。

▲▼Shangri-La Rasa Ria充滿度假氛圍；Ocean Wing Junior Suite Gardenview房型達30坪，房外陽台規劃大型浴缸可以泡湯。（圖／記者彭懷玉攝）



度假村總計494間客房，分為海洋翼（Ocean Wing）與花園翼（Garden Wing）。本次記者入住在海洋翼，共有168間，其中Ocean Wing Junior Suite Gardenview房型達30坪，房外陽台規劃大型浴缸可以泡湯，此外還有專屬接待大廳、私人游泳池與日式餐廳Oceano。

▲▼Citadines Waterfront Kota Kinabalu櫃檯和交誼空間。（圖／記者彭懷玉攝）







Citadines Waterfront Kota Kinabalu 哥打京那巴魯馨樂庭海濱飯店

Citadines Waterfront Kota Kinabalu於2024年開幕，是一間結合現代設計與海景的四星級公寓酒店，位於亞庇（Kota Kinabalu）市中心，步行5分鐘即可達菲律賓夜市、傳統市場，深入探索在地風情。

▲▼Citadines Waterfront Kota Kinabalu是一間結合現代設計與海景的四星級公寓酒店，客房均配備全套廚房設施及洗衣機等。（圖／記者彭懷玉攝）



酒店共有396間客房，部分房型設有雙鑰匙功能，方便家庭或小團體入住。所有客房均配備全套廚房設施及洗衣機等，適合長住的自由行旅客。

▲▼設施包括無邊際泳池、屋頂花園等設施，一踏入就有身心放鬆的感覺。（圖／記者彭懷玉攝）



酒店設施包括無邊際泳池、健身房、屋頂花園、全天候餐廳、會議室和兒童遊戲池，能恣意泡在泳池中，收進遠方蔚藍的海洋，由於距離哥打基納巴魯國際機場僅約10公里，頭頂時不時還有飛機呼嘯而過，度假感滿分。

▲沙巴閣藍帝酒店同為四星級，Suria Sabah購物中心就在旁邊方便採買。（圖／記者彭懷玉攝）



Grandis Hotels and Resorts 閣藍帝酒店

Grandis Hotels and Resorts閣藍帝酒店同為四星級，擁有188間低調沈穩風格的客房，高級房是最多的房型，約有8.77到10.29坪不等，Deluxe studio雙人套房則有18坪大，部分客房可欣賞南中國海風光。業者表示，可享至多2位6-12歲以下孩童免費入住，適合一家大小前來度假。

▲Deluxe studio雙人套房有18坪大，空間包含臥室、客廳區，廁所和沐浴空間分開且有浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）





飯店頂樓設有戶外泳池，一旁是時髦的音樂酒吧，提供東馬特色三色果汁，翌日早餐可到全天候餐飲服務的Rosea Café享用。同時也配備健身中心、商務中心、會議室等設施，滿足不同需求。

▲飯店頂樓設有戶外泳池，一旁是時髦的音樂酒吧。（圖／記者彭懷玉攝）



地理位置優越是Grandis Hotels and Resorts一大亮點！步行約3分鐘就到東馬沙巴碼頭，出海跳島十分方便，也因位於 Suria Sabah購物中心旁，方便採買免稅品、在地品牌和各式伴手禮。加上到機場車程約15分鐘，建議可以作為行程最後一晚的下榻處。