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台北米其林／這家「担仔麵」不一樣！用愛馬仕餐具還吃得到龍蝦

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▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,菜色。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵是台菜高檔海鮮始祖，店裡還吃得到龍蝦。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

《米其林指南》今（10）日舉行第二屆頒獎，除了君品頤宮、喜來登請客樓、大腕等店家再次摘下星星之外，今年最讓人意外的就是新進榜店家「台南担仔麵」。頒獎人唸出得獎名單當下，出現不少「蛤？担仔麵」、「為什麼担仔麵可以一星？」的聲音，但相信一踏進店家，就會知道這家担仔麵真的不一樣，它可是「台式高檔海鮮」始祖。

「今年台菜增加不少，像阿國切仔麵是必比登，為什麼台南担仔麵可以拿到一星？」頒獎典禮現場出現不少類似問題。位於華西街的台南担仔麵其實已經紅了一甲子，在30幾年前就已經是名店，因此客群都是老一輩居多，相較現在年輕人對担仔麵的印象，都是「攤位」。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,店內畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲裝潢走歐式風格，讓消費者宛如坐在皇宮裡吃担仔麵。

實際走訪台南担仔麵，一踏進去馬上被豪華的歐式裝潢震懾住。創辦人許穆生喜歡走訪歐洲，更喜歡收集古董，他認為台灣小吃也可以很精緻、很高雅，因此他便自己設計店面，添購桌椅、餐具，店內也擺設非常多他親自從國外帶回來的古董，讓消費者可以「在皇宮裡吃道地小吃」。

「台南担仔麵是最早捨得把昂貴的英國百年典雅瓷器品牌『Wedgwood』用在餐廳，光一雙筷子就要8千元，1張椅子8萬元，是開創『器皿精緻化』的指標店家。」吃過世界各地米其林餐廳的作家李昂一語道破摘星關鍵。

餐桌的擺設很簡單，筷子、湯匙、叉子等基本餐具都有，但個個要價不菲，整張桌子的器具加起來就值上萬塊。發言人紀政漢受訪時，順手拿起的桌上的茶杯，「這是愛馬仕的」，讓現在人都瞪大眼睛。他說，創辦人認為做吃的不只要嚴格要求食材，也要照顧到客人享用的環境、心情，必須是雙重享受。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,高級餐具。（圖／記者季相儒攝）

▲店內全部選用高級進口餐具，一雙筷子就要8000元。

台南担仔麵以「台式高檔海鮮」為名，是台灣始祖，全部採現點現做，有分套餐式和單點式，價位約1,500到5,100不等，除了担仔麵，鮮露蒸龍蝦、香酥鮮蝦捲、清蒸石雕魚都是饕客最愛的菜，目前都是採開放式預約。

而對於摘星心情，紀政漢笑說，是有收到邀請函，也有接到主辦單位電話，但對方沒有說得米其林，只有邀請參加，剛好也因為店裡太忙，就沒有過去，只能說真的超級意外。最後更幽默表示「我們下次就有經驗啦！」

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵,創辦人許穆生。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵創辦人許穆生從25歲就開始賣麵。

▲▼2019台北米其林,台南擔仔麵。（圖／記者季相儒攝）

▲台南担仔麵摘下米其林一星殊榮。

關鍵字： 2019台北米其林 台北米其林指南 米其林一星 台南担仔麵

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