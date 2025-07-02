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2家手搖飲插旗新莊、板橋　開幕優惠一次看

▲▼UG插旗新莊幸福路手搖一級戰區。（圖／UG提供）

▲UG插旗新莊幸福路手搖一級戰區。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「UG樂己」宣布插旗新莊幸福路手搖一級戰區，為全台第23間門市，7月3日盛大開幕，並祭出限時買1送1、保冷袋免費送等好康，加入會員還有大禮包可領。

UG持續展店中，最新「新莊幸福店」搶進新莊幸福路手搖一級戰區，地點就在中和街上，明日正式開幕，開幕首3日祭出「三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每人限購20杯（含優惠），期間每日前100位消費者還可獲得品牌袖珍包；至7月16日前加碼消費就送品牌時尚保冷袋1個，活動詳情依門市現場公告為主；加入會員則免費送大禮包，最高可享指定飲品買1送1。

UG新莊幸福店
地址：新北市新莊區中和街131號
電話：02-29900091

▲▼Mr.Wish推出尋找「ㄌㄧㄠˋㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ」活動。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish選在板橋裕民夜市開設板橋四維店。（示意圖／Mr.Wish提供）

Mr. Wish選在最熱鬧的板橋裕民夜市開設「板橋四維店」，地點就在四維路上，距離捷運新埔民生站約走路10分鐘，即日起正式開幕。

同步祭出一系列限定優惠，今日有限時1天「好想兔造型罐聯名飲品-五窨茉莉系列1元」優惠，開放五窨初茉、五窨雪茉人任選，限量1000罐，每張號碼牌限購2罐，以及消費就送全品項飲品第2杯7折券；至7月5日前凡於會員卡儲值200元再送好想兔聯名限定保冷袋1入，數量有限、送完為止。

Mr. Wish板橋四維店
地址：220新北市板橋區四維路288號
電話：02-22593603

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 買1送1 新莊幸福店 Mr. Wish

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