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肋眼牛排、江浙菜也能無限享用　盤點9家限時供應「吃到飽」餐廳

▲爐烤美國肋眼牛排。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

暑假檔期飯店餐飲戰開打！北台灣多家五星級飯店及知名餐廳近期紛紛推出期間限定「吃到飽」活動，從美式牛排、港點推車、烤鴨，到江浙中式經典菜色都能無限享用，饕客趕快選擇喜愛的餐廳預約嚐鮮，以下整理9家相關資訊。

▲美式醬燒BBQ豬肋排。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店「Lobby Lounge」

台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽回歸，12月30日前，Lobby Lounge每日晚間6點至9點都有「肉食享肋‧豪吃之夜」活動，今年全新升級，除爐烤美國肋眼牛排主菜，再推出全新BBQ豬肋排選項，讓不食牛肉的消費者也能大飽口福。此外，過往附餐品項僅供應1次，回歸後全面升級為自取餐檯無限享用，愛怎麼吃就怎麼吃。

「肉食享肋‧豪吃之夜」牛排吃到飽活動即日起至12月30日，每日限量供應，需提前一日訂位，同桌賓客需點選相同方案，每人1,280元+10%，假日、連續假期不加價。

▲神旺潮品集．忠孝店也推吃到飽。（圖／神旺潮品集．忠孝店提供）

神旺潮品集．忠孝旗艦店

以潮州菜及港點料理擅長的「神旺潮品集．忠孝旗艦店」，推出暑假限定的「食力爆發 港點推車吃到飽」活動，由專人推車桌邊服務，將超過25道的經典港點與潮州料理送到消費者面前，不論是開胃的「潮式麻辣鵝紅」、主食「潮州香炒飯」、港點控最愛的「鮮蝦腐皮卷」、「臘味蘿蔔糕」等通通都能吃到飽。

「食力爆發 港點推車吃到飽」即日起至8月31日，時間為午茶時段14:30至16:30，平日每人收費699元，假日799元，90至120公分孩童半價優惠（平日349元、假日399元），用餐時間為100分鐘。

▲蘇杭365「東坡肉」。（圖／取自蘇杭365上海餐酒館臉書）

蘇杭365

蘇杭365是蘇杭集團較年輕、摩登的品牌，結合上海菜傳統特色及湘、蜀、台菜等菜系，去掉上海菜重油重糖，同時還能搭配特色調酒。日前業者宣布，8月31日前，裕隆城店再度推出吃到飽活動，45道料理無限供應，有冷盤、海鮮、湯羹、肉品、蔬菜、點心、麵飯7大類，每人980元，須6人成行，周一至周五午晚餐限量供應，名額有限，訂完為止。

45道料理中，必吃招牌東坡肉，選用帶皮豬五花肉，加入紹興酒、醬油、蔥薑及糖調味，以文火燜煮6小時，口感肥嫩鹹香；乾鍋肥腸則是將肥腸以熱鍋煸乾水分，再用香氣十足的花椒、八角、乾辣椒爆香，加入麻辣乾鍋醬翻炒，香氣四溢，由冬筍、鹹肉和鮮豬肉文火慢燉的砂鍋醃篤鮮，湯白汁濃，肉質酥肥，筍清香脆嫩。

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」

粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，7月1日起至9月30日，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

桃園喜來登、八里福朋喜來登「禧粵樓」

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，去年暑假都有吃到飽活動，今年再度回歸，活動到9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店珍珠坊

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到今年年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。

▲新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，25道經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

新葡苑復興店

新葡苑復興店「蒸籠推車下午茶」（平日限定）活動只到7月18日，25道經典港點如燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲，每人777元。

▲添好運吃到飽延長到7月底。（圖／添好運提供）

添好運

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到7月31日，但提供服務分店數從5家縮減至2家，僅剩台中JMall店、高雄富民店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中JMall店7月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 港點吃到飽 牛排吃到飽

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