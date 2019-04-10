台北米其林／Impromptu奪一星　主廚：每一道菜都可以是主角



▲新銳主廚李皞。（圖／李皞提供）

記者黃士原／台北報導

《台北米其林指南2019》10日公布摘星餐廳，2018年開幕的餐廳Impromptu by Paul Lee 新進榜摘下米其林一星。Impromptu by Paul Lee以即興IMPROMPTU、不受菜單形式、料理手法約束為主要風格。

Impromptu by Paul Lee是名揚好萊塢、米其林一星PATINA餐廳前主廚—李皞在晶華店B1所開設的餐廳，它提供的不是法式菜、不是美國菜，更不是台菜，而是融合法式、美式、台式，甚至是越南式的當代料理，而且以日式「板前精神」來演繹高級西餐用餐形式。



▲Impromptu by Paul Lee有一很像日式壽司店的長板吧台，李皞說他在紐約的一家西餐廳看過就印象深刻，客人用餐時可以近距離看到主廚料理各式菜色。（圖／取自Impromptu by Paul Lee臉書)

餐廳Impromptu意指即興的。李皞覺得現在法式餐廳已經很多了，他想開一家不一樣的餐廳，在Impromptu裡沒有前菜與主菜之分，李皞希望打破這既定印象，讓每一道菜都可以是主角，同時這裡也沒有固定菜單、沒有菜名，菜色會隨著季節變化而調整。另外，Impromptu有一很像日式壽司店的長板吧台，李皞說他在紐約的一家西餐廳看過就印象深刻，客人用餐時可以近距離看到主廚料理各式菜色，並且解說著菜色巧思。



▲鵪鶉．芥蘭．芥菜．阿根廷青醬。（圖／記者黃士原攝）

台灣出生、加州長大的李皞（Paul Lee），在求學時期對料理有著天分與熱忱，2004年大學畢業後到加州藍帶廚藝學校學習廚藝，同時也爭取到L'Orangerie的實習機會，2006年畢業後進到世界名廚侯布雄（Joel Robuchon）位於拉斯維加斯的米其林三星餐廳Joel Robuchon擔任學徒，之後在3年內從廚助一路做到部門主廚，期間也在同體系下一星餐廳 L’Atelier de Joël Robuchon 擔任部門主廚。



▲人氣甜點，白巧克力麵包布． 液態氮鴨肝慕斯。（圖／記者黃士原攝）

2009年，李皞轉往紐約米其林一星餐廳Veritas擔任副主廚，2011年則是到了紐約四季酒店二星餐廳 L’Atelier de Joël Robuchon擔任副主廚，隔年重回拉斯維加斯的米其林一星餐廳 Le Cirque 擔任行政主廚，是該餐廳有史以來第一位亞洲裔主廚；2014年回到自己長大的加州，在好萊塢一星餐廳PATINA擔任行政主廚，知名演員奧蘭多布魯、娜塔莉波曼都是座上賓。



▲調酒也能搭餐，小牛胸線串燒．佛手柑．芝麻葉．gremolata醬 。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。（圖／記者黃士原攝）

另外，今年3月除陸續更新菜色外，對於調酒頗有研究的主廚李皞Paul，也突發奇想提出與台灣調酒好手合作的企劃，試圖帶來全新的餐飲搭配觀念與玩法，從3月至5月，每月底Impromptu by Paul Lee都將與一名頂尖調酒師合作不定期活動，玩出有趣的風味組合。

這次率先合作的對象，是拿下三項世界冠軍、台北吧沐Bar Ｍood的首席調酒師吳盈憲Ｎick Wu，邀請他針對整套菜單設計多款調酒；同時，資深酒界好手，現職為晶華酒店餐飲部副協理孫尚志Allson也相挺，創作一支調酒加入這場玩味Party。

Impromptu by Paul Lee

地址：台北市中山北路二段39巷3號B1（台北麗晶精品B1）

電話：02-2521-2518