太魯閣景點第一階段重新開放　住峽谷奢華飯店享買1送1

▲能欣賞清水斷崖的崇德遊憩區已經開放。（示意圖／太管處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

太魯閣國家公園管理處宣布，即日起多處景點重新開放，其中「塔比多步道」全線正式開放，是目前園區內少數可完整體驗自然、生態與文化特色的步道路線，能欣賞清水斷崖景致的崇德遊憩區，以及同禮部落也同步開放。太魯閣晶英酒店也與在地飯店業者推出買一送一專案，希望邀請旅人花更多時間到花蓮停留。

太管處表示，從即日起，塔比多步道全線正式開放，步道全長約780公尺，沿線設有解說設施與自然景觀節點。旅客還可搭配文天祥小徑、祥德寺步道一起玩，同時，天祥遊客中心、中橫故事館、部分餐飲與住宿設施亦同步恢復服務。其他可前往景點還包括西寶社區、洛韶、關原、小風口、合歡北峰、小奇萊、石門山、合歡東峰與武嶺觀景台等西寶以西區域。

▲太魯閣晶英酒店也串聯在地業者推出1+1雙宿聯名住房專案。（圖／業者提供）

太魯閣晶英酒店作為位處國家公園中唯一奢華酒店，現在也宣布與在地5大觀光飯店推出「花蓮1+1雙宿聯名住房專案」，邀請旅人用兩晚時間、任選兩家飯店入住，走一趟從山巒到海岸、從文化到自然的避暑之旅。專案兩人成行、平日入住1萬1000元起，即日起至9月30日開放預訂。

其中，入住太魯閣晶英酒店專案搭配山嵐客房一晚、享用衛斯理餐廳早餐與晚餐、客房迷你飲品吧、16:30至17:30大廳藝廊social hour微醺蒔光酒精飲料暢飲，並可免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，另有各式符合永續旅遊的手作DIY課程可供參與，另一晚則可挑選理想大地、遠雄悅來等飯店入住。

▲花蓮遠雄海洋公園推出「海洋冰風暴」夏日活動，有10公尺高哥吉拉氣偶。（圖／業者提供，下同）

花蓮遠雄海洋公園迎接暑假，即日起至8月31日為止推出「2025海洋冰風暴5－怪獸聯盟最終戰」活動，打造全台唯一以「水上哥吉拉」為核心的玩水體驗。園方也推出5大門票優惠，包括暑期午後票優惠價550元，出示今年的出國機票也可享有優惠。

今年暑假，遠雄海洋公園的「海洋冰風暴」熱力升級，包括有10公尺高的哥吉拉大型氣偶可以近距離互動，並有清涼的雪花派對，現場水砲齊發、冰雪飛舞，邀請民眾加入水槍對戰。園區內還會不定時驚喜出現恐龍家族、結合動感音樂的「Magic Water」街頭快閃秀，邀請大小朋友與馴龍師一起跳舞。

▲園內有一系列夏日限定活動與設施。（圖／業者提供）

園內更推出暑期限定「哥吉拉主題餐廳」，集結王者基多拉、摩斯拉、拉頓等怪獸角色，推出各式創意餐點，包括「無敵哥吉拉黑堡餐」、「勢不可擋哥吉拉雞排王套餐」、「征服力量奶蓋啤酒」等，可愛又好拍。