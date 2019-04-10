ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台北米其林／態芮升二星！用「台灣食材」做出驚豔的法式料理

ETtoday餓勢力

aïrroir 態芮 米其林星級法式台菜顛覆你的味蕾(文、圖／爆肝護士)

▲台法混血料理Taïrroir態芮獲米其林一星殊榮。（圖／爆肝護士提供，以下皆同）

記者徐溱謐／台北報導

結合「Taiwan」（台灣）與「 Terroir」（法文，風土）而成的自創字Taïrroir，完美闡述了Taïrroir態芮台法混血的料理概念；Taïrroir態芮在去（2018）年奪得米其林一星的殊榮，今年升二星。主廚何順凱（Kai）擁有豐富國際工作經歷，使用道地的台灣當季食材，用法式的料理手法呈現，將台菜重新解構和定義。

aïrroir 態芮 米其林星級法式台菜顛覆你的味蕾(文、圖／爆肝護士)

▲Taïrroir態芮使用台灣當季食材製作法式料理。

Taïrroir態芮主廚何順凱（Kai）來自台中，擁有豐富的多國料理經驗，也曾於米其林三星餐廳Guy Savoy新加坡分店工作，離開後曾加入亞洲前50大餐廳Jaan擔任Chef Julian Royer的副主廚。此外，Taïrroir態芮的甜點主廚來頭也不小，來自新加坡的何思瑩也曾與Kai一直在Guy Savoy新加坡分店工作，是團隊裡的靈魂人物之一。

何順凱過去受訪時曾說，「沒有一個好的團隊，沒有一個好的餐廳，就無法呈現給好的餐點給客人。」其實沒有想很多，只是想做一間好的餐廳給客人，「餐廳裡的每一個材料都是我會吃的，因為我從來不做我不會吃的材料在餐廳裡，最重要的是，我想要做出大家記憶裡跟回憶中的味道。」

aïrroir 態芮 米其林星級法式台菜顛覆你的味蕾(文、圖／爆肝護士)

Tarroir態芮（法式料理）
●地址：台北市中山區樂群三路299號
●電話：02 8501 5500
●營業時間：週一至週日12:00~14:30、18:30~22:30

關鍵字： 台北米其林指南 2019台北米其林指南 Taïrroir態芮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019台北米其林完整名單／26餐廳奪31星

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

「越竹航空」6月首航台灣！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

為拍美照　民眾爬上台東鹿鳴桃花樹

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

籃球櫃超好拍！沙鹿景點、美食攻略

台南春遊補助省500再加碼5大好康

玉山杜鵑10年1次大爆發！

熱門行程

最新新聞更多

嘉義鍋物專賣店主打「現切冷藏肉」

直擊／金蓬萊「用生命換的排骨酥」

台北米其林／大三元蟬聯一星

野餐日拍不停

忽略「這3種」不良飲食習慣最要命！

2019台北米其林完整名單／26餐廳..

頤宮守住了米其林三星榮耀

請客樓奪二星！主廚「堅持呈現最好的」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366