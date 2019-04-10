台北米其林／態芮升二星！用「台灣食材」做出驚豔的法式料理

▲台法混血料理Taïrroir態芮獲米其林一星殊榮。（圖／爆肝護士提供，以下皆同）

記者徐溱謐／台北報導

結合「Taiwan」（台灣）與「 Terroir」（法文，風土）而成的自創字Taïrroir，完美闡述了Taïrroir態芮台法混血的料理概念；Taïrroir態芮在去（2018）年奪得米其林一星的殊榮，今年升二星。主廚何順凱（Kai）擁有豐富國際工作經歷，使用道地的台灣當季食材，用法式的料理手法呈現，將台菜重新解構和定義。

▲Taïrroir態芮使用台灣當季食材製作法式料理。

Taïrroir態芮主廚何順凱（Kai）來自台中，擁有豐富的多國料理經驗，也曾於米其林三星餐廳Guy Savoy新加坡分店工作，離開後曾加入亞洲前50大餐廳Jaan擔任Chef Julian Royer的副主廚。此外，Taïrroir態芮的甜點主廚來頭也不小，來自新加坡的何思瑩也曾與Kai一直在Guy Savoy新加坡分店工作，是團隊裡的靈魂人物之一。

何順凱過去受訪時曾說，「沒有一個好的團隊，沒有一個好的餐廳，就無法呈現給好的餐點給客人。」其實沒有想很多，只是想做一間好的餐廳給客人，「餐廳裡的每一個材料都是我會吃的，因為我從來不做我不會吃的材料在餐廳裡，最重要的是，我想要做出大家記憶裡跟回憶中的味道。」

Tarroir態芮（法式料理）

●地址：台北市中山區樂群三路299號

●電話：02 8501 5500

●營業時間：週一至週日12:00~14:30、18:30~22:30

