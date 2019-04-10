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台北米其林／山海樓摘一星　訂位電話被打爆　4月全滿

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▲▼米其林餐廳外觀-山海樓。（圖／記者呂佳賢攝）
▲米其林一星餐廳-山海樓。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

最新版本台北米其林指出10日公布摘星名單，有最美台菜餐廳之稱的山海樓首度進榜並獲得一星，而摘星消息一傳出，山海樓四線訂位電話就被打爆，呈現滿線，負責訂位的櫃檯小姐說，4月訂位幾乎全滿。也有人因為電話打不進來，直接來餐廳要訂位，但還是訂不到想要的日子。

負責訂位的櫃檯小姐說，其實昨天訂位的電話有變多一點，但今(10)日早上11點多電話量爆增，四線電話持續滿線，接都接不完。除了電話被打爆，她的手機也是狂響，都是朋友打來要訂山海樓，不過餐廳的電話都接不完，直接忽視手機所來電。


▲古早味炒米粉。(圖／山海樓提供)

繼電話接不完，接來下新摘星餐廳還會面臨另一個問題，山海樓經理洪慶龍坦承接來餐廳人力可能因為客人變多而有所不足。此外，新摘星餐廳也將面對大量湧進客人，以用放大鏡來檢示餐廳服務。

除了大量湧進客人、用放大鏡來檢示之外，摘星餐廳還可能遇到另一個問題，就是被挖角。頤宮中餐廳行政主廚陳偉強就坦言「有人打電話給我」，但隨後說，要離開這間餐廳「很渺茫，幾乎不可能」，因為一個人的力量有限，能夠拿三星並非少數人功勞，而是團隊的合作。但一家星級餐廳在摘星一年後，店內的員工就被挖走4個，直接成為競爭同業。

山海樓
地址：台北市仁愛路二段94號(忠孝新生站5號出口)
電話：02 2351 3345

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 台北米其林指南

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