開箱全球首座「馴龍高手樂園」　走進博克島玩雲霄飛車、水上射擊

▲美國奧蘭多最新開幕樂園「環球史詩宇宙」內的馴龍高手園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

電影《馴龍高手》在台上映後大受好評，而現在於美國奧蘭多今年5月最新開幕樂園「環球史詩宇宙（Universal Epic Universe）」內，就有全球首座「馴龍高手－博克島」樂園，讓旅客實際走進動畫世界，還有雲霄飛車、水上遊樂設施，並與無牙、史圖依克等角色碰面。

▲美國奧蘭多環球影城「環球史詩宇宙」樂園入口。（圖／記者蔡玟君攝）

「環球史詩宇宙 」是奧蘭多環球影城度假區內第3座陸地樂園，也是奧蘭多睽違25年又有新主題樂園開幕。樂園包括「馴龍高手－博克島」、「哈利波特：魔法部」、「超級任天堂世界」、「闇黑宇宙」、「星空公園」5大主題園區，超過50項設施，結合最新科技，打造沉浸式樂園新體驗。

台灣旅客若想購買門票，可透過旅遊電商如Klook直接預訂，並能指定日期、選擇要一日環球史詩宇宙門票，或搭配其他園區也有2日、14天等門票選擇，還可購買快速通關，非常方便。

▲「馴龍高手－博克島」園區入口傳送門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園內高達12公尺的維京人雕像必拍，博克島主湖區處處可看到動畫世界中的細節。（圖／記者蔡玟君攝）

每座主題園區均有專屬傳送門入口，「馴龍高手－博克島」園區傳送門頂端就是一個龍族符號，當穿過傳送門，即可走進馴龍高手世界。奧蘭多環球影城表示，該園區以《馴龍高手》動畫三部曲為靈感打造，其中主湖區可看到高達12公尺的維京人雕像，是園內必拍亮點之一。

▲▼園內有17種龍族。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼不同龍族雕像有動態與靜態，等待旅客來找尋。（圖／記者蔡玟君攝）

遊走在園區內，彷彿走進海上維京島村莊，有各式各樣龍族雕像，維京船隻。園方透露，包括動態與靜態在內，村中共有30隻龍，共代表17個龍族，活靈活現，有時隱藏在牆中，有些則位於遊樂設施的入口處，等待旅客前來尋找。

▲還有動畫中的角色也會現身園區與旅客拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，不同角色也會不定期現身在園內，與旅客互動拍照，劇場「The Untrainable Dragon」更讓旅客可以與無牙一起來場冒險挑戰。

▲▼雲霄飛車「小嗝嗝飛翼滑翔機（Hiccup's Wing Gliders）」。（圖／記者蔡玟君攝）

「馴龍高手－博克島」也是環球史詩宇宙5大園區中遊樂設施最多的園區。如雲霄飛車「小嗝嗝飛翼滑翔機（Hiccup's Wing Gliders）」，讓旅客坐上小嗝嗝最新發明，快速穿越博克島，俯瞰村莊不同景色。

▲▼遊樂設施「飛龍競速演訓場（Dragon Racer’s Rally）」。（圖／記者蔡玟君攝）

同樣是乘坐型的遊樂設施「飛龍競速演訓場（Dragon Racer’s Rally）」，則帶旅客坐上維京人打造的飛龍訓練機，從高空到陸地不斷上下旋轉，來場驚險刺激的空中訓練，讓許多人忍不住驚呼連連。

▲▼「火焰演習（Fyre Drill）」讓旅客來場水上射擊大戰。（圖／記者蔡玟君攝）

水上遊樂設施「火焰演習（Fyre Drill）」則讓大人小孩坐上維京船，組隊來場水上大戰，遊客必須運用船上的水槍，試圖射擊兩側的標靶得分，途中還時不時會有水砲襲擊，有趣又好玩。

▲▼「維京訓練營（Viking Training Camp）」適合小小孩遊玩。（圖／記者蔡玟君攝）

針對小小孩，在園區內則有「維京訓練營（Viking Training Camp）」，這裡設有攀爬設施、溜滑梯和各種互動體驗，讓小朋友可以變身小小維京勇士，在玩耍同時還能認識不同龍族。此外，園內商店也有一系列全新設計的馴龍高手周邊商品，讓旅客能買回家做紀念，若你是馴龍迷，一定要到「環球史詩宇宙」走一趟。