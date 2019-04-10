更新／2019台北米其林公布！「logy」首入榜勇摘二星

記者徐溱謐、黃士原、彭懷玉、趙于婷、林育綾、胡順惠 ／台北報導

《台北米其林指南》邁入第二年了！米其林10日早上10點於台北文華東方酒店公布摘星餐廳名單，現場從一星至三星的順序公布，由米其林指南國際總監Gwendal Poullennec一一唱名，一開始頒發的一星餐廳裡，首先被唸出的餐廳是「Impromptu by Paul Lee」。

《一星》

Impromptu by Paul Lee

地址：台北市中山北路二段39巷3號B1（晶華酒店）

電話：02 2521 2518

山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02 2351 3345

台南擔仔麵

地址：台北市萬華區華街

電話：02-2308-1123

大三元

地址:台北市衡陽路46號

電話:02 2381 7180

大腕

台北市大安區敦化南路一段177巷22號

02-27110179

教父牛排Danny’s Steakhouse

台北市中山區樂群三路58號

02 8501 1838

金蓬萊

台北市士林區天母東路101號

02 2871 1517

謙安和

台北市106大安區安和路一段127巷4號

02-2700-8128

吉兆割烹壽司

台北市大安區忠孝東路四段181巷48號

02-27711020

L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

台北市信義區松仁路28號

02 8729 2628

LONGTAIL Restaurant & Bar

台北市敦化南路二段174號

02-2732-6616

明福台菜

台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

02-25629287

▲明福台菜主廚阿明師首次到場。（圖／記者彭懷玉攝）

MUME

台北市大安區四維路28號

02 2700 0901

鮨野村Sushi Nomura

台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

02-27077518

《二星》

logy

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

電話：02 2700 0509



▲受邀的主廚們齊聚一堂，等待摘星名單公布。（圖／記者林敬旻攝）

摘星評比的準則參考，米其林指南分為一星至三星，一星表示同類中很不錯；兩星表示出色，值得繞道前往；三星代表出類拔萃料理，值得專門前往。對於主廚而言，最重要就是星級評鑑，食材品質、烹調技法與調味、穩定性、性價比、主廚創意等五樣要素，通常每間餐廳都會被密訪多次才會做出結論。

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