珍珠奶茶買1送1！「7家手搖飲」最新限時優惠懶人包

▲7大手搖飲最新優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣好熱總忍不住來杯飲料解渴，7大手搖飲品牌「最新限時優惠」來了，包括CoCo西谷米奶茶、珍煮丹珍珠奶茶通通買1送1，一手私藏世界紅茶則推「2杯99元合購」好康。

▲一手私藏世界紅茶推出2杯99元合購優惠。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

●CoCo

CoCo即日起至7月23日祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「大杯西谷米奶茶」、「大杯手作仙草凍乳」，限同品項，凡使用外送平台foodpanda即享優惠，數量有限、售完為止，實際活動內容依APP為主，部分門市不參與此活動。

●鶴茶樓

鶴茶樓即日起至7月15日祭出「買1送1」優惠，只要購買「芝麻糊凍鶴頂那堤」就送「泰式奶茶凍泰奶」，限於外送平台Uber Eats享優惠，詳細資訊依平台為主。

●一手私藏世界紅茶

一手私藏世界紅茶即日起至7月15日祭出「2杯99元合購」優惠，內含柚夕柚卡達紅茶+夏卡爾紅茶，每人每次限購2組。

●老賴茶棧

老賴茶棧即日起至7月15日祭出「3大飲品買1送1」，品項包括「冬檸冰粿飲」、「珍珠紅茶」及「文清烏龍」，期間只要透過外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至7月15日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「珍珠奶茶」、「木梨茉莉」，期間凡使用外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●五桐號

五桐號即日起至7月31日祭出「天天65折」優惠，只要消費滿260元即可現折90元。

●得正

得正於7月16日至7月29日祭出「輕烏龍鮮奶+粉果條買1送1」優惠，期間凡使用外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主，數量有限、送完為止