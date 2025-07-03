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大稻埕夏日節8/6動力火車開唱　800公尺寬「埕彩千輪」煙火壓軸

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）

▲「2025大稻埕夏日節」將於8月6日至30日在大稻埕碼頭登場。（示意圖／觀傳局提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

夏季盛事「2025大稻埕夏日節」將於8月6日至30日在大稻埕碼頭登場，備受矚目的煙火秀一共有四場，均在晚間8點上演，除了前三場300秒煙火在周三施放，壓軸場更以長達480秒、寬約800公尺的大型「埕彩千輪」煙火，吸引眾人目光。8月6日晚間，動力火車將現身大稻埕碼頭邊開唱，陪大家度過難忘時光。

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）

▲「2025大稻埕夏日節」8月20日主題是金埕時刻。

觀傳局今公布「2025大稻埕夏日節」活動細節。其中，民眾最關注的煙火秀，今年比照往年同樣有四場，分別在8月6日、13日、20日（周三）施放300秒主題煙火，壓軸場煙火則在8月30日（周六）七夕情人節周末登場。

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）

▲▼8月30日以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火。

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）

四場煙火秀主題分別為8月6日萬紫埕紅、8月13日台北好漾、8月20日金埕時刻，8月30日壓軸場以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火，還能欣賞到近年在台日引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」，4場煙火秀皆搭配專屬音樂展演，一次滿足視聽覺感官饗宴。

▲2025大稻埕夏日節卡司名單。（圖／觀傳局提供）

▲2025大稻埕夏日節卡司名單。（圖／觀傳局提供）

此外，還有5場音樂展演，8月6日晚間首場將由動力火車及多組藝人於大稻埕碼頭邊開唱，而8月30日下午3點在大稻埕永樂廣場舉辦「埕．唱」音樂會，由公館青少年、陳華、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人等歌手登台演出，還能逛文青風格品牌市集。

▲迪士尼與觀傳局攜手推出「歡迎光臨，大稻埕復古玩具店」主題活動，即日起至8月28日開展。（圖／迪士尼提供提供）

▲▼迪士尼與觀傳局攜手推出「歡迎光臨，大稻埕復古玩具店」主題活動，即日起至8月28日開展。（圖／迪士尼提供）

▲迪士尼與觀傳局攜手推出「歡迎光臨，大稻埕復古玩具店」主題活動，即日起至8月28日開展。（圖／迪士尼提供提供）

觀傳局建議，傍晚可先在迪化街區逛《玩具總動員》的「大稻埕復古玩具店」，與巨型熊抱哥、三眼怪氣偶合影，而在延平河濱公園河岸邊也設立胡迪、巴斯光年等4座大型裝置，品嚐完在地小吃後，再漫步前往大稻埕碼頭，晚上準備迎接煙火秀，留下今夏難忘的回憶。

▲▼2024大稻埕夏日節最終日壓軸場480秒煙火，大稻埕煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲2024大稻埕夏日節壓軸場480秒煙火。（資料照／記者李毓康攝）

觀傳局說，大稻埕碼頭除了周三、周六外都有主題日，完成主題日指定條件，即可至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門）兌換大稻埕藍色水路優惠票券。此外，只要在於大稻埕商圈合作店家消費滿500元，即可在大稻埕遊客中心兌換限量的「大稻埕防蚊包」；每周四的「月老加持日」，持商圈消費滿200元單據至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門），還可獲得「霞海城隍廟月老平安符」，每日數量有限，送完為止。

觀傳局副局長蕭君杰表示，自前年起大稻埕煙火升級為大稻埕夏日節，煙火從一場加碼為四場，其中三場是選在周間，避開上下班時間，且都有和當地業者溝通過。不過今年也和去年一樣，煙火中間都有交通管制，請用路人及居民留意交管資訊。後續活動最新資訊和交管，會同步公告於2025大稻埕夏日節的官方網站台北旅遊網粉絲專頁

關鍵字： 台北市旅遊 2025大稻埕夏日節 大稻埕夏日節 2025大稻埕煙火 大稻埕旅遊

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