台北米其林／坦承有人挖角！三星頤宮主廚：離開機率渺茫



▲「頤宮中餐廳」連續2年摘下《台北米其林》三星！（影／湯興漢攝）



▲連續兩年奪三星的主廚陳偉強（左）坦承有人試圖挖角，但「不可能離開」。（圖／記者季相儒攝）

記者林育綾／台北報導

「頤宮中餐廳」連續兩年在《台北米其林指南》摘下三星，今（10日）雙主廚陳偉強與陳泰榮代表出席頒獎典禮，被問及這一年來有無遇到挖角，陳偉強坦言「有人打電話給我」，但隨後說，要離開這間餐廳「很渺茫，幾乎不可能」，因為一個人的力量有限，能夠拿三星並非少數人功勞，而是團隊的合作。



▲2019台北米其林，頤宮雙主廚陳偉強、陳泰榮代表接受三星。（圖／記者湯興漢攝）

頤宮去年（2018）唯一摘下三星，今年再度守住寶座，能夠連續兩年奪得三星，這項殊榮讓陳偉強師傅直說「很幸運」、「前一晚都睡不好！」陳泰榮師傅也感到很驚喜，坦言過去一年幾乎沒什麼休息。



▲頤宮座位減少1/4，給客人更寬敞、舒適的用餐空間。（圖／記者湯興漢攝）

而餐廳這一年來也有大幅調整，座位減少1/4，從180席減至140席，為的是給客人更寬敞、舒適的用餐空間。此外在人力上，廚房從原本27位夥伴增加至34位，內外場人力共增加約1倍，目前有80人，而且「還會再陸續增加」。特別的是新增了「侍茶師」一職，讓客人有機會體驗東方與台灣在地的特色茶，讓美食和茶飲文化結合，整體用餐享受更提升。

被問及漲價問題，陳偉強直說「我只是廚師」，營運和價格的調整還是有專人考量，但是這一年來「食材和人力成本都增加」，也持續在菜色上做研發和創新。



▲陳偉強說，過去一年在食材和人力成本都有增加。（圖／記者湯興漢攝）

他透露餐廳的訂位很滿，還有熟客打電話給他抱怨訂不到位，他也笑說「我是廚師，你打給我，我也沒辦法給你位置，要打給外場才可以，除非想來廚房吃。」引起現場媒體一片笑聲。不過難得的是，「幾乎沒有No show的問題。」



▲目前頤宮的「米其林三星套餐」價格為每位14,800（加10%服務費）。（圖／記者湯興漢攝）

去年奪一星之後，有沒有同業來挖角呢？陳偉強坦承「有人打電話給我，但要我離開這裡，很渺茫，幾乎不可能。」因為拿了三星不是一個人的功勞，要老闆的支持、外場的合作、廚師的團隊，所有人協力才能做到。「一個人的力量有限，頤宮能連續兩年拿到三星，不是光靠一兩人就能做得出來的。」

雖然他認為這個三星拿得「既幸運又正大光明」，很感謝米其林和一直以來支持的客人，不過他並不驕傲，認為人就是要「活到老學到老」，儘管有壓力，「但壓力並不是我一個人在扛，是全體團隊一起面對、努力而來的，每次開會討論時，大家都會以平常心看待。」

此次米其林頒獎典禮上還有一個插曲，當現場人員口誤提及今年「沒有三星」，讓頤宮的員工坦承「那一刻心都涼掉了！」還好後來證實是虛驚一場，看著兩位主廚再度能上台領獎，也感到榮耀，付出的努力都值得了。



▲頤宮這一年新增了「侍茶師」，讓客人體驗及瞭解東方茶文化。（圖／記者湯興漢攝）

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