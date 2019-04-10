台北米其林／頤宮續拿三星　一位難求將再持續一年！



▲頤宮中餐廳。（圖／君品酒店提供)



記者黃士原／台北報導

第二屆《台北米其林指南》在10日公布，去（2018)年唯一的三星餐廳「頤宮中餐廳」守住了，未來的一年頤宮將一樣是位難求。

頤宮中餐廳由雙行政主廚陳偉強師傅與陳泰榮師傅領銜掌廚，其中陳泰榮是2017年才加入頤宮團隊，也因為擁有雙行政主廚，讓頤宮天天都有行政主廚坐鎮，菜色保持著米其林指南要求的一致性，不管何時來吃都能擁有一樣的水準。陳泰榮師傅也說到，對於底下的廚師很要求品質，達不到標準就是要一直做。





▲頤宮中餐廳由雙行政主廚陳偉強師傅（左）與陳泰榮師傅（右）坐鎮，不管如何，一定有一位在廚房裡。（圖／記者黃士原攝）

談到台北米其林指南這本小紅冊子，很多台灣人不以為然，認為很多餐廳都應該拿星。不過陳偉強師傅認為，台北米其林指南對於台灣的餐廳飲界有正面意義，首先是底下的廚師自我要求變高，過往菜色被師傅打回票總是認為師傅太挑剔，但自從米其林宣布要發行台北版本後，菜色被挑剔時沒有怨言、還說「好，老大我再去做一次」，口氣與心態完全不一樣。陳偉強說，米其林登台之後，很多廚師開始有了新目標，也讓大家有精進廚藝的動力。





▲頤宮菜色─羊肚菌炒蝦球。(圖／記者黃士原攝)

對於頤宮的菜色，美食家胡天蘭說，吃阿早師傅（陳泰榮）的菜已經很多年了，目前還沒有吃到不好吃的。不過，胡天蘭也透露，阿早師傅在頤宮拿到米其林三星之後，只有高興一天，接下來都是戰戰兢兢，就是要把品質維持在最好的狀態。但也因為這樣，阿早師傅在過去一年來很少休息。





▲頤宮叉燒皇。(圖／記者黃士原攝)

頤宮摘下米其林三星之後，大家對於餐廳的檢視也就愈嚴格，像是被發現餐廳菜單中有7道魚翅料理，批評違反環境保育，君品酒店隨後也宣布即日起停售所有魚翅料理，同時將網站的菜單下架。面對香港知名美食專欄作家卻認為獲得三星有點不夠格，君品酒店認為不同顧客給予的意見都會虛心接受，但並不會因各方評論而回應或影響餐廳的經營重點。

另外，頤宮在2018年9月價格調整，不過強調非因奪星才漲價，是為提供更好服務，導致人事和設備食材成本增加，包含廚房和外場人力等，都比去年同期增加5成。



▲頤宮的鮑魚雞肉燒賣。(圖／記者黃士原攝)

此外，日前君品酒店頤宮中餐廳還與澳門新葡京酒店8餐廳共同創下，米其林史上頭一次兩家米其林三星中餐廳共同舉辦客座活動的新紀錄，除了表面上是讓客人可以吃到美味的三星料理，但裡子可能就是跟連續六年榮獲米其林三星的謝錦松主廚切磋技藝，讓頤宮可以續拿米其林三星。



頤宮中餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓號

電話：02 2181 9950#3261