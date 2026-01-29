獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

▲奇美博物館此次埃及展特別引進2款「埃及貓貓扭蛋」。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北報導

台南奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》今（29日）起登場，除了來台展品備受關注，周邊商品也在網路上掀起討論，其中「法老貓」與「木乃伊貓貓」2款扭蛋更掀起搶購潮。奇美博物館表示，兩款埃及貓咪扭蛋在今天中午就被搶購一空，目前正在和廠商溝通補貨。

▲▼奇美博物館埃及展周邊商店開展首日就湧入大量人潮。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

奇美博物館今年攜手大英博物館規劃年度大展《埃及之王：法老》備受網友關注，周邊商品也陸續揭曉。此次展覽周邊包括奇美博物館獨家設計，還有大英博物館授權特色商品，並引進埃及貓咪扭蛋機讓民眾購買。

▲奇美博物館少量引進埃及貓咪扭蛋，第一天就被搶空。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

館方向《ETtoday新聞雲》透露，埃及貓咪扭蛋是配合特展主題少量引進的商品，數量有限，售完為止，但今天中午就被搶購一空，補貨規劃還在和廠商溝通中。

▲壓克力盲盒抽鑰匙圈。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

而其他周邊商品同樣熱銷，今天最受歡迎的紀念品前5名分別為《埃及之王：法老》壓克力盲抽鑰匙圈、造型徽章、展覽紀念悠遊卡、《埃及之王》展覽鳳梨酥禮盒，和《埃及之王》展覽導覽手冊。

▲▼奇美博物館獨家設計的悠遊卡、徽章與鳳梨酥也很熱銷。（圖／奇美博物館提供）

其中《埃及之王：法老》壓克力盲抽鑰匙圈，共有5+1款，取材自展品符號與古埃及圖騰元素設計，包含「傑德」、「生命之鑰」、「荷魯斯之眼」、「蓮花」、「聖甲蟲」，以及螢光隱藏版的「法老」，每一個符號都有不同意義。鑰匙圈以透明感壓克力搭配金屬扣環，可掛在鑰匙、包包或隨身配件上，讓來自古埃及的祝福，與民眾隨行。

▲奇美博物館也推出埃及元素貼紙。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，奇美博物館也推出埃及元素貼紙，同樣掀起網友討論，而法老造型的黃色小鴨、莎草紙壁畫、眾神造型娃娃吊飾等同樣讓網友驚艷，許多網友紛紛稱讚此次展覽周邊設計得很有質感又吸睛。

▲▼台南奇美《埃及之王：法老》特展即日起開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》從即日起至2027年1月10日為止，以「王權視角」為主軸，展出超過280件文物，並分成7個展廳。此次也是奇美博物館首次以考古為主題的特展，亦有99%的展品為首次來台亮相，館方更因應不同展區設計燈光、色彩，融入尼羅河、神廟與墓室空間意象，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

館方也同步啟用全新「VR體驗廳」，引進首檔沉浸式VR體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾將能穿越時空、親自走進古代世界七大奇景之一的古夫金字塔內部，登上146公尺高的頂端俯瞰吉薩高原，甚至親臨法老葬禮現場，近距離見證神祕的防腐儀式。體驗需另外購票，凡購買VR體驗即贈送當日常設展參觀，並限8歲以上的民眾參與。