嘉義慢遊玩法！登太平雲梯眺望山景　探「孝子路步道」竹林隧道

▲嘉義太平雲梯。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義縣的深度體驗與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌，更適合來場療癒自然之旅。

▲從太平雲梯能遠眺嘉南平原。

▲雲之南道步道。

想要欣賞雲海，當然不能錯過位於海拔約1000公尺的指標景點「太平雲梯」，從這裡可遠眺層層山巒，雲霧飄渺時則彷彿行走於雲端，還可銜接茶園間的「雲之南道步道」，一路漫步至太平老街，品嚐道地小吃，感受山城日常。

▲孝子路步道。

午後探訪綠意盎然的「孝子路步道」，步道竹林夾道、涼蔭遮天，途中可銜接大巃頂步道，並在「太平吊橋」俯瞰162甲公路的山景。

接著前往「仙人堀步道」，欣賞高聳筆直的杉木林與拱橋景觀，這裡也是攝影愛好者必訪的山林秘境。前往瑞里途中可順道參觀金碧輝煌的「龍王金殿」，並預約體驗特色竹筒烤茶，為旅程增添趣味。

▲綠色隧道。

瑞里除了以紫藤花聞名外，周邊也有許多步道值得一訪，如平緩好走的「綠色隧道」穿梭竹林之間，適合親子及長輩同行，步道盡頭可分別通往「野薑花溪步道」或挑戰性較高的「瑞太古道」，瑞太古道全程環狀，步行約需3小時，若時間有限，可到七步回音谷折返。