屏東奇幻大津「10大燈區」搶先看　夜遊瀑布每天限量1千人

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東全台最美光影瀑布「奇幻大津」將於2月登場。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」將於2月登場，並在2月3日至5日規劃「高樹鄉民日」，讓當地鄉民免費索票入場，2月5日正式揭幕。屏東縣政府公布此次活動亮點，10大主題燈區結合生態意象與在地元素，帶領民眾走進夢幻夜光森林，每日限量1000人入場。

「奇幻大津」活動展期自2月3日至3月4日為止，每日下午5點時至晚上9點開放。為回饋在地民眾，規劃2月3日至5日為2天限定高樹鄉民日，並在1月31日上午9點至11點於高樹鄉圖書館前開放索票。

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

▲「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

▲「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態。

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

▲沿著步道有許多花林景觀。

「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵，夜晚花蕊亮起後，民眾可輕觸花蕊，變換整串花朵的光影色彩；「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態，蝴蝶燈飾沿山道佈置，還有動態開闔效果，營造蝴蝶飛舞意象；「文心蘭林」以文心蘭為主題，結合結構裝置與花藝設計，打造可供民眾穿梭其中的花林景觀；「花果天堂」則融合在地植物與水果意象，透過投影與螢光元素，打造必拍的沉浸式光影場景。

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼每天限量1000人能走進這座夢幻光影森林中。

▲▼屏東奇幻大津。（圖／屏東縣政府提供）

活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處也表示，開幕首周周末預約已接近額滿，活動期間每日限量1000人入場，其中線上預約800人、現場票200人，每半小時一梯次，共八梯次，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得三款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限，送完為止。

關鍵字： 屏東旅遊 奇幻大津 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【祝大家當立法委員】抓週切蛋糕不唱生日快樂歌　改唸台語祝詞超在地

