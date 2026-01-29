百道港點吃到飽660元　路易莎新品牌「隱岳閣」1/31開幕

▲路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，與全台最大連鎖飯店的雀客國際酒店集團合作，1月31日進駐雀客藏居台南永康，吃到飽平日660元，假日720元，歡慶開幕自1月31日至2月13日，兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券。

「隱岳閣」用餐結合自助餐與單點現做並行，路易莎董事長黃銘賢表示，他希望提供一種迎合現代人生活型態的全新港點文化，消費者可以選擇豐盛的自助餐，或隨興現點幾道港點就好，悠然品味港式料理的美好，讓用餐節奏更自在。

▲隱岳閣同時提供吃到飽與單點。（圖／路易莎集團提供）

隱岳閣吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」（3月1日起供應）明確區隔。吃到飽型態提供超過百道港式料理，熱鍋區有乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等；現做腸粉區供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；燉湯吧則推出黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸。

▲點心推車匯集多款經典港點。（圖／路易莎集團提供）

點心推車匯集多款經典港點，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨到皮薄餡鮮的手工小籠包，皆為桌邊不可錯過的人氣選擇；燒賣系列包含鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等近十種口味；晶瑩剔透的水晶蝦餃、香甜鬆軟的蜜汁叉燒包，以及以紅麴入味的珍珠丸與荷葉糯米雞等經典菜色也吃得到。

▲餐檯設有現煮料理與鴨粥專區。（圖／路易莎集團提供）

此外，餐檯設有現煮料理與鴨粥專區，包含現煎西多士、魚翅羹、鮮蝦粉絲煲及可自由添加配料的港式鴨粥；燒臘區供應現包鴨餅、廣式烤鴨、蜜汁叉燒與油雞，假日再加碼脆皮燒肉與烤乳豬。甜點區則集結多款港式與西式甜品，如港式紅豆冰、楊枝甘露等，搭配絲襪奶茶、港式鴛鴦、凍檸茶等經典飲品。

隱岳閣吃到飽平日660元，假日720元，歡慶開幕自1月31日至2月13日，兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券，同時可積點享好康。

3月1日登場的單點服務，主要以套餐型式供應，「隱岳拾味」定價288元，主餐可從臘味煲仔飯、北菇滑雞飯、蒸飯或炒麵類等8款料理中擇1；「三元錦繡」定價388元，主打港式點心組合，包含3道精選港點，搭配1杯飲品，適合以點心為主的用餐型態；「大滿貫」套餐定價388元，則提供主食、港點或甜點與飲品的完整搭配。

▲如嫦主力招牌是視覺與味覺兼具的「卜卜蜆系列」。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼打造「如嬌」花膠雞、「如嫣」私廚，如嬌餐飲團隊再度以女性美學為出發點，推出「如嫦」新品牌，選用雲嘉地區產地直送的頂級文蛤，推出4款卜卜蜆鍋物，以及可以一鍋兩吃、風味絕佳的6款港式雞煲。

如嫦主力招牌是視覺與味覺兼具的「卜卜蜆系列」（價格980元起至1280元），源自廣東並盛行於港澳地區，特色在於使用大量鮮蜆烹煮湯底，加熱時因蜆殼打開會發出「卜卜」聲響而得名。如嫦團隊選用老母雞、赤肉、豬排骨等優質食材，輔以薑片與白胡椒提味，並加入大量洋蔥、高麗菜等蔬果，經細火慢熬、燜煮10小時製成香醇上湯，並添加特製炸蒜頭與生蒜，增加湯頭層次。而每一鍋卜卜蜆，都加入1.5台斤新鮮文蛤。

▲港式雞煲強調先乾吃、後涮煮的「一鍋兩吃」。（圖／記者黃士原攝）

同為招牌主鍋的港式雞煲，強調先乾吃、後涮煮的「一鍋兩吃」，是受到許多香港食客喜愛的特色鍋物，主廚首先將蔥、洋蔥、蒜頭與二荊條辣椒等多種辛香料下鍋爆香，隨即放入切塊的半隻鮮嫩仿土雞，待乾煎至表皮金黃、鎖住肉汁後，再加入濃郁高湯及混合牛油、豆瓣醬與十餘種中藥材耗時製作的獨門秘製醬汁調味，最後在起鍋前嗆紅露酒增香。