韓國首位「世界咖啡師大賽冠軍」烘豆工廠！藏身釜山海邊倉庫

MOMOS COFFEE是韓國首位世界咖啡師冠軍全珠妍（Jooyeon Jeon）所創立的精品咖啡品牌，以高品質的咖啡豆和專業烘焙技術聞名，除了自家咖啡館之外，目前還提供韓國超過200間咖啡館的咖啡豆。

在釜山有兩間店，一間是老屋風格的溫泉場本店，另外一間是由海港倉庫改造的烘豆工廠分店，位於影島地區的海邊，兩間是不同的氛圍，不過影島分店位子比較多，所以比較不用排隊。創辦人全珠妍在2019年獲得世界咖啡師錦標賽 WBC（World Barista Championship）冠軍，也是首位獲此殊榮的韓國人。

▲MOMOS COFFEE分店門口居然沒有設任何的招牌，它是由海港倉庫所改建的，戶外也設有露天座位區。



店內環境

裡面的裝潢就是倉庫改造的工業風，吧台後方就是烘豆室，隔著透明玻璃就可以清楚的看到烘豆的過程。另外店裡也有提供烘豆課程，教室也是半開放式的，我們這天是接近打烊的時間才過來，所以店裡的人比較少了些，反而多了一些閒逸感。

▲可以直接和咖啡師互動，也可以請咖啡師推薦一下適合的豆子，我發現他們的英文都還不錯。



▲因為天氣有點冷，所以室內還設置了暖爐，坐在暖爐邊喝著咖啡，整個心都溫暖了起來。



▲裡面設置了各種不同的座位區，如果是一個人的話，也有一個人的小桌子，人多的話也可以併桌。









▲旗下的MOMOS COFFEE除了咖啡之外還販售各種周邊商品，咖啡豆、耳掛咖啡、冷萃咖啡，甚至連T-Shirt和帆布袋都有。

▲咖啡真的太有水準了，所以我們還買了咖啡豆回台灣，真的是值得回憶的美味。

▲吧台是開放式的，可以近距離看到咖啡師煮咖啡的過程。



▲點餐直接在櫃檯點就可以了，除了咖啡之外，當天的甜點都展示在玻璃櫃裡面。



餐點介紹

我們這天點了四杯拿鐵咖啡，一杯熱咖啡、一杯冰咖啡。我覺得咖啡都非常好喝，有它獨特的香氣，奶泡也很細緻，溫度也很適中，而且咖啡和牛奶的比例也很完美，真是好喝到會令人難忘，另外冰咖啡是小許點的，他說單品咖啡也很好喝，要我們也試試，所以我也試了一口。

▲單品咖啡也是意外的很出色，口感很柔順不衝突，而且咖啡香氣也很優雅，下次有機會再訪，我一定要點單品。



▲咖啡都會附一張咖啡豆的說明片，不管喜歡淺焙和深焙都可以找到自己適合的豆子。



▲泡芙不能單點，需要搭配咖啡才能加購。



▲這杯咖啡很甜、但是很好喝，味道很濃郁，而且有柑橘的香氣，真是一杯意外的驚喜。



▲後來發現它裡面有橘子糖，難怪喝起來有一種獨特的香氣。



▲可以看一下咖啡豆的介紹，這款咖啡好像就是MOMOS COFFEE的招牌。



▲泡芙也是好吃的，我們幾個人分一分，一個人一小口，很滿足。



▲加點的手工餅乾，也很推薦。



整體心得

釜山除了是海港也是咖啡的城市，我們這次在釜山自由行真的每天至少1～2間咖啡館，MOMOS COFFEE的裝潢或許不是最厲害的，不過咖啡真的令人印象深刻。影島的交通雖然不是那麼方便，不過釜山的計程車和Uber很方便，價格也比台灣親民許多，搭個計程車過來也無妨。

Momos Yeongdo Roastery & Coffee bar

地址：160 Bongnaenaru－ro, Yeongdo－gu, Busan, 南韓

營業時間：08：00～18：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、粉絲團

