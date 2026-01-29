ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
20多道菜色無限供應　桃園航棧Express推清粥小菜吃到飽

▲20多道菜色無限供應　桃園「航棧Express」清粥小菜吃到飽300元有找。（圖／復空食品提供）

▲「航棧Express」即日起新推出清粥小菜吃到飽。（圖／復空食品提供）

記者黃士原／台北報導

桃園大園區居民看過來，位於三民路的「航棧Express」即日起新推出清粥小菜吃到飽，20多道菜色無限供應，周一至周日17:00至22:00供應，用餐時間60分鐘，每人收費280元。

位於桃園市大園區三民路上的航棧Express，是復空食品（原復興空廚）創立的亞洲菜餐廳品牌，店內提供有飯食、麵食以及牛排等餐點，有大家熟悉的排骨滷肉飯、紹辣乾麵、紅燒牛肉飯、雙寶牛肉麵、清燉牛肉麵，價格150元至280。排餐則有肋眼牛排、紐約客牛排、板腱牛排、雞腿排及豬里肌，售價290元至480元。

▲20多道菜色無限供應　桃園「航棧Express」清粥小菜吃到飽300元有找。（圖／復空食品提供）

▲20多道菜色無限供應。（圖／復空食品提供）

飯食、麵食與排餐，航棧Express即日起新推出清粥小菜吃到飽，周一至周日17:00至22:00供應，20多道菜色無限供應，有三杯肉絲、香腸、京醬肉絲、煎魚、炒時蔬、炒麵等，米食有白飯與地瓜粥可選，用餐時間60分鐘。

▲路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」。（圖／路易莎集團提供）

另外，路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，與全台最大連鎖飯店的雀客國際酒店集團合作，1月31日進駐雀客藏居台南永康，吃到飽平日660元，假日720元，歡慶開幕自1月31日至2月13日，兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券。

隱岳閣吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」（3月1日起供應）明確區隔。吃到飽型態提供超過百道港式料理，熱鍋區有乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等；現做腸粉區供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；燉湯吧則推出黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸。

▲點心推車匯集多款經典港點。（圖／路易莎集團提供）

點心推車匯集多款經典港點，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨到皮薄餡鮮的手工小籠包，皆為桌邊不可錯過的人氣選擇；燒賣系列包含鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等近十種口味；晶瑩剔透的水晶蝦餃、香甜鬆軟的蜜汁叉燒包，以及以紅麴入味的珍珠丸與荷葉糯米雞等經典菜色也吃得到。

