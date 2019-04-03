日月潭隱藏版文青民宿！靜謐度假勝地還可享用無菜單料理

記者張舒芸／綜合報導 圖／我是嗑萊鵝

到日月潭玩你有一個不錯的度假民宿可以考慮，可以選擇入住去（2018）年六月才剛成立的「八番私人住宅 Residence 8」，偶爾對自己好一點，充電完才有能量再繼續出發，部落客我是嗑萊鵝就在《旅遊超爽的！》分享這間像是住在大自然裡的民宿，另外還可以享用老闆娘精湛的廚藝。

這是位於日月潭貓囒山腳下的私人秘境，想放鬆給自己一個悠閒的假期，可以放下手邊工作來這裡好好度假，完全沉浸在靜謐的大自然裡。通往民宿的路上，大多數人都會走錯或找不到，才發現通往民宿的叉路很不明顯，老闆常常要下來接客，親自帶路，到達後有種柳暗花明又一村的感覺，也難怪有客人說這裡真的是確確實實的「秘境」。

民宿的經營理念為「崇尚自然與疼惜大地」，希望能將最貼近自然的旅行體驗與旅人分享，更希望能將他們對環境的理念，透過八番私人住宅的存在，影響更多願意關心環境議題的人們，一同為我們共生共存的環境盡一分心力。

獨棟的白色外觀，就像是普通的私人住宅，旁邊還有很古舊的老平房，掛著「斗內籽」招牌，是民宿主人的家，有需求隨傳隨到。而前面還有大片的草地可以讓親子活動、自在奔跑，非常適合家人旅遊。另外民宿外面還有老闆經營的「斗內籽露營區」，總共有17個營地，想要露營也可以。

踩著石階進到民宿裡面，不禁讚嘆，室內整個質感提高到另一境界，大部分裝潢是木製，簡約雅致，木頭香氣撲鼻而來，彷彿真的來到森林裡，吸取滿滿的芬多精，裝潢溫暖又舒適，不像飯店冷冰冰，多了一種在家的自在感。民宿用心從小細節看，鑰匙圈上的吊飾是老闆親手雕刻，每個圖案都不同，讓人想全部買回家。

而入住時會收到一張貼心小卡提醒，注意事項包含：Wi-Fi密碼、緊急聯絡電話、Line、22:00以後需保持安靜、全館禁菸、設備損壞需照價賠償等。

窗外看出去，滿滿綠色植物，真的很像隱居在山中、竹林裡的小木屋，大片落地窗感覺隨時有動物會跑進來，住一晚整個人都活過來，獲得滿滿能量。交誼廳桌上還有穀粉茶飲、精釀啤酒和水果乾供自取，連食物都健康又養生。

房間有雙人和四人房：

光．輕撫（一樓雙人房）

夜．細語（二樓雙人房）

森．瀰漫（三樓雙人房）

曦．呢喃（二樓四人房）

漾．眺望（三樓四人房）

每一間都有設計師在牆上用心創作的壁畫，也有客廳、房間跟衛浴，盥洗用品都選用天然無害的品牌，符合飯店追求的環保精神。另外只要住宿就有提供免費早餐，老闆娘廚藝可是被認證過，曾在泰國進修過，熱要烹飪也對各式異國料理頗有研究，除了擺盤精美外，食材也很新鮮養生，是完全可以出來開個人餐館的程度。民宿採無菜單料理，只要你想吃什麼跟老闆娘預約、談好價錢，老闆娘一定會給你滿滿的驚喜。

八番私人住宅 Residence 8

地址：南投縣魚池鄉中山路270巷8號

聯絡專線：049-285-6737／0975-829-838

官網：http://www.residence8.com.tw/