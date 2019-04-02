影／100顆復活節蛋藏香港迪士尼！「Duffy換春裝」萌上市

▲香港迪士尼隱藏百顆復活節花蛋，加上限量「小飛象爆米花」、Duffy家族均換上超萌新裝。（影／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼隱藏超過百隻迪士尼復活節花蛋。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／香港報導、攝影

香港迪士尼除了漫威迷必朝聖的「蟻人和黃蜂女」新設施，為迎接復活節到來，「迪士尼嘉年華」也開跑，園區隱藏超過百隻迪士尼復活節花蛋，加上限量的「小凱西爆米花桶及小飛象紀念杯」新上市，Duffy家族5款毛公仔也換上粉嫩色系復活節造型，粉絲們可要把握機會蒐藏一波！

▲《超人特攻隊》的小麗等人花蛋現身迪士尼園區。

香港迪士尼春日限定「猜猜誰‧尋尋蛋」活動，園區和飯店佈置超過100隻迪士尼花蛋，除了米奇與米妮，今年更首度加入《蟻人和黃蜂女》、《鋼鐵人》、《玩具總動員》的牧羊女和彈弓狗、《超人特攻隊》的小麗等人、《無敵破壞王2：打爆互聯網》的破壞王和雲妮露。此外，Cookie也會以全新花蛋造型示人，玩樂設施之餘，別忘了來一一尋覓他們的蹤跡。





▲《鋼鐵人》造型花蛋也現身。

配合迪士尼電影《小飛象》於3月29日上映，香港迪士尼「小凱西爆米花桶及小飛象紀念杯」也限量上市，小飛象搭乘藍紅色小火車，吃完爆米花還可順便珍藏，一份288港幣（折合新台幣1,123元）。

▲「小凱西爆米花桶及小飛象紀念杯」限量上市。

到迪士尼玩，免不了到紀念品專賣店購足紀念品，香港迪士尼樂園推出超過80款獨家季節限定商品，包括全新服裝、首飾、毛公仔、文具、玩具和徽章等。而少女最愛的Duffy家族注意，Cookie等5款毛公仔也換上復活節造型，粉嫩色系萌到逆天，包鐵粉們少女心大噴發！

▲▼Cookie等5款毛公仔也換上復活節造型，粉嫩色系萌到逆天。