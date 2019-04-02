每口都是精華！東區最潮牛肉麵店　湯頭鮮美、麵條有3選擇

點評：我超喜歡吃牛肉麵，看起來很不錯！

▲令人食指大動的姑媽咪牛肉麵。（圖／《台北捷運站美食地圖》提供，以下皆同）



記者趙家玉／綜合報導

喜歡吃牛肉麵的人又有新選擇了！「姑媽咪牛肉麵」座落於在國父紀念館巷弄內，也就是音樂教室的斜對面，開幕短短幾個月就被譽為「台北東區最潮牛肉麵」；很多人都被店外這塊又大又紅的招牌「吃我下麵」所吸引，以為這就是店名，若是不仔細看菜單，還真不知道這是一家賣牛肉麵的店呢！

▲姑媽咪牛肉麵的外觀以紅色為基底。

▲姑媽咪牛肉麵的菜單。

姑媽咪是由兩位九零後的年輕人所創立，其中一位家中在板橋也有經營一間長達四十年的牛肉麵店。老闆將店名取為「姑媽咪牛肉麵」也是有動頭腦的，姑媽咪其實就是牛肉麵的台語諧音，他們不但承襲了傳統美食的精髓，更與他們創新的思維融合，玩出牛肉麵的創意。

▲復古的皮沙發，增添美式風格的氛圍。

▲復古遊戲機台竟然是真的可以玩，讓人忍不住坐下來玩一局。

走進店內，整體裝潢以復古又帶有美式工業風格為主，結合街頭文化，相當吸睛！美式紅磚牆、復古皮沙發、嘻哈歌手海報，外加一台真的可以玩的復古遊戲機台，讓人忍不住立馬坐下來玩一局。座位不是很多，有吧檯座位、三桌四人座，沒有提供訂位服務。

▲姑媽咪牛肉麵吧檯的座位。

想品嚐兒時的味道，那麼「爺爺的皮蛋豆腐」這道小菜一定要吃！這是特色小菜之一，跟外面不一樣的是，這裡的皮蛋豆腐是整顆皮蛋跟豆腐已經均勻地拌在一起，並且撒上肉鬆與花生，再淋上醬料增添風味。

▲爺爺的皮蛋豆腐＄60

對重口味的饕客來說，紅燒牛肉麵便是不錯的選擇。紅燒湯頭帶點中藥淡淡清香，口感滑順不油膩，肉質軟嫩入味，吃得到牛肉本身的香味。姑媽咪的麵條有三種選擇：傳統細麵、拉麵、家常麵（粗麵條），麵條富有彈性，口感很好！

▲紅燒牛肉麵＄180

清燉牛肉麵一上桌香氣逼人，牛肉部分可以選擇台灣本土黃牛肉或是帶骨牛小排；牛小排的做工豪不馬虎，必須去筋骨，留住肉質最好的部位。湯頭更是原汁原味，清爽不油膩，每天用慢火熬煮超過12小時，讓每口清燉湯頭都是精華，清燉牛肉麵也廣受好評。

▲清燉牛肉麵＄180

姑媽咪牛肉麵不只吸引愛吃牛肉麵的饕客，使他們滿足口腹之慾，也成功打造了符合現代潮流年輕人的用餐環境。若是來到東區，不妨來吃吃看！

姑媽咪 Good Mommy & Co.

地址： 台北市大安區仁愛路四段417-1號

電話： 02－27405520

時間：12：00～14：30、17：00～22：00