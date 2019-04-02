免門票！全台最大玫瑰花園在苗栗　彷彿置身在異國超好拍

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：看起來真美～





文、圖／ 滿分的旅遊札記



雅聞七里香玫瑰森林號稱是全台最大玫瑰園。入園免門票，走進園區就是一整片廣闊花園。數不盡的玫瑰種類，百花色彩繽紛，相當亮眼。裡頭還有豐富的異國場景：巴黎鐵塔、夢幻噴水池、愛心拱門步道等，每個角落都是旅人賞花美拍的絕佳取景地，難怪每到假期，都是滿滿賞花的人潮。探索玫瑰園，搭配苗栗頭屋一日遊玩得更充實！













苗栗雅聞七里香玫瑰森林已經是人氣老景點啦～滿分走過楊梅雅聞博覽館和雲林雅聞峇里海岸，當然苗栗的七里香玫瑰森林也不能錯過！這裡備有戶外大型停車場，來訪時跟著指示標停車就可以囉～





入口大招牌，就是帥氣歌手蕭敬騰！蕭敬騰早已經是雅聞的專屬代言人啦～只要到雅聞相關品牌的店家都能看到蕭敬騰呢～

苗栗雅聞。玫瑰花園









哇！雅聞戶外廣場就是一整片的玫瑰花園。佔地超大，放眼望去，令人心曠神怡。平日來訪，就能享受無人版的花園。印象中，滿分之前假日來玫瑰園時，雖說是大雨滂沱，但人潮相當壯觀。這下總算可以好好漫遊花園啦～

PS：走路不拍照，拍照不走路。請留心以免發生危險唷～









滿分來訪時，雖說不是豔陽的好天氣，但沒有下雨，花園充滿涼意也很舒服。浪漫的愛心拱門，是雅聞必訪熱點

不過。當天拱門上的玫瑰沒有開花，不然玫瑰花拱門拍起來一定更加唯美。





雙心拱門旁邊，還有一座異國噴水池。池子周邊噴水潮濕較滑，美拍時，一定要特別注意安全呀～

















當天園裡的玫瑰花也開得很燦爛。雅聞玫瑰花總類繁多，紅的、紫的、粉的…交錯在草叢之間相當繽紛。而且近距離欣賞，還能隱約聞到花香呢～









來這裡賞玫瑰，還能有這麼多花朵當前景，真的會讓旅人在花園裡快門按不完呢！









除了玫瑰園外，旁邊的綠草花牆也很好拍。玫瑰園裡也有各種玫瑰的小介紹，有興趣的朋友們也可以記錄一下！

苗栗雅聞。雲香步道







順路漫遊，你會發現苗栗雅聞還有一座後花園。這座後花園是雅聞的雲香步道，總長660公尺，園區還貼心計算完成步道的熱量資訊。也就是說，來賞花也能順便運動健身呢。













苗栗雅聞玫瑰花園的雲香步道規畫的很不錯，步道好走，沿途不僅能欣賞玫瑰花，園裡還有許多旅人熟悉的藝術裝置，像是台北101、杜拜建築、日本晴空塔等，登上高點，也能遊覽整座雅聞玫瑰森林呢！









走累了也別擔心，雲香步道也有設計坐位區。能坐在步道上賞景，整片綠意盎然也很愜意。









雅聞的雲香步道裡，長長的階梯兩側都種滿了玫瑰花。雖說爬樓梯有點累，但花香迷人，的確讓人有股淨化心靈的感覺！

苗栗雅聞。玫瑰故事館









苗栗雅聞唯美的玻璃外型，其實是一座綠建築。館內還有園區綠建築的詳細簡介可以參考，原來複雜的玻璃設計，就是為了達到環保之效呀～





Hi～蕭敬騰！雅聞的迎賓大使，沒有機會見到本人，看版合照一張也值得紀念啦～





蕭敬騰站的這一區是玫瑰花園介紹館。苗栗雅聞號稱是全台最大的玫瑰園，所擁有的玫瑰種類也最多滴。來這裡，可以學習玫瑰花的小知識唷。













好浪漫的玫瑰故事館，場景也太唯美了吧！童話般的異國背景，又讓滿分身陷其中。這一區除了可以美拍，也能試聞花香的味道唷～另外，館內也有美食餐廳可以休息小坐。肚子餓的朋友，也能在玫瑰花園裡用餐。





這一區是苗栗雅聞七里香的小小實驗室，桌上的實驗器材不可以觸摸嘿。

苗栗雅聞。商品展售區













雅聞玫瑰森林推出的明星商區相當多樣化，有健康類、美麗類、保養類及生活類等商品。部份產品可以試用看看，Kevin每次都會來洗手。雅聞的洗手乳，用起來清爽帶清甜的香氣，咱們家Kevin還蠻喜歡滴的。





滿分則是喜歡雅聞皮膚保養類的商品，像是洗臉慕斯和保濕噴霧，滿分都很愛。每次到雅聞店裡逛逛，都會買些回家庫存呢～

滿分當天在苗栗雅聞玫瑰園裡玩的很開心，佔地超廣的玫瑰園真的是既唯美又浪漫。旅人可以近距離欣賞欣賞玫瑰，與花同框合影，還能漫遊園區，感受花香與大自然的芬多精。更棒的是入園免門票，室內室外都好拍。逛累了，就到餐廳裡去用餐或是下午茶。

雅聞的明星商品，也很適合自用或送禮唷！玩樂苗栗頭屋鄉，雅聞七里香玫瑰森林是個好去處～



雅聞七里香玫瑰森林

