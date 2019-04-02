12歲以下免門票、屬豬免費　兒童連假22間樂園省錢懶人包

▲兒童節出遊全台22間樂園優惠統整。（圖／劍湖山提供）

旅遊中心／台北報導

兒童清明連續假期即將到來，全台22家主題樂園業者在4月4日至4月7日四天期間推出限定優惠，其中更有9家都推出了12歲以下兒童免費優惠，想要出門玩省荷包就來看看以下的兒童節連假期間遊園限定方案。

＊12歲以下兒童免費：

野柳海洋世界大人購票陪同之12歲以下1位兒童免費

雲仙樂園買1日遊優惠套餐送12歲以下1位兒童免費入園

六福村主題遊樂園12歲以下全面免費，父母同享520元

西湖渡假村臉書按讚家長購票享1名12歲以下免費入園

麗寶樂園搭配成人現場購買全票享12歲以下免費

尖山埤江南渡假村12歲以下兒童免費，陪同者皆享兒童票

綠舞日式主題園區12歲以下兒童，免費入園

遠雄海洋公園生肖屬豬免費，花蓮鄉親12歲以下免費

怡園渡假村花蓮鄉親半價，13歲以下免費

＊特殊優惠系列：

泰雅渡假村門票優惠價199元，生肖屬豬免費

劍湖山世界「身分證5、2、1優惠」購票99元起

遠雄海洋公園生肖屬豬免費

怡園渡假村花蓮鄉親半價



▲六福村12歲以下全面免費。（圖／六福旅遊集團提供）

＊連假限定優惠：

小叮噹科學主題樂園全民皆享兒童票320元加贈現金紅包

萬瑞森林樂園山訓漆彈套票399元

勢林場遊樂區12歲以下享160元入園

九族文化村紫戀薰衣草季優惠票650元

義大世界成人兒童價、兒童再半價

8大森林樂園100元入園

大路觀主題樂園12歲以上入園只要199元，12歲以下50元

小墾丁渡假村兒童節入住12歲以下贈送星空小禮物

▲九族文化村全新西班牙海岸設施。（圖／記者陳涵茵攝）



另外，若是搭乘大眾運輸工具想省錢也可參考套票優惠，像是六福村主題遊樂園持大眾運輸憑證可享門票優惠價599元、小人國主題樂園憑證入園450元、小叮噹科學主題樂園憑證入園320元、西湖渡假村出示乘車購票證明享購250元門票、麗寶樂園提供免費接駁車、東勢林場遊樂區搭客運入園160元、九族文化村日月潭水陸空好行套票1,160元、杉林溪森林生態渡假園區搭乘公共運輸入園享200元優惠、劍湖山世界搭台灣好行可享399元優惠、尖山埤江南渡假村持客運票根享兒童價入園、小墾丁渡假村提供恆春免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運購票贈50元抵用券等11家業者參與。

＊詳細優惠內容請洽全台主題樂園網查詢。