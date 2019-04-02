吃鍋還能補身子！台南中藥火鍋　藥膳湯底煮成雜炊超滿足

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點評：沒有吃過中藥火鍋，想嘗試看看！

文、圖／大口老師的走跳學堂

台灣人愛吃火鍋已經不是新聞，但要怎麼吃才能吃得補又吃得好？位於台南安平家樂福旁、永華路一段上的「德記中藥火鍋」，就是這麼一間獨特又少見的食補火鍋！「德記中藥火鍋」的起源可追溯至擁有百年歷史的「杏春德記中藥房」，創辦人的父親溫德福在世時仁心仁術，還會施藥贈米、幫助弱勢。

創辦人溫仲景是第五代傳人，不僅傳承了父親「藥補不如食補」的家訓，加上豐富的餐飲經驗與中藥專業背景，將中藥融合進火鍋餐食裡，並選用檢驗合格的中藥材、細心熬煮的湯頭與手工炒製的醬料，吃火鍋也能吃得健康又美味！這裡不僅有個人鍋、鴛鴦鍋，從單人到多人套餐通通有，另外也有圓桌包廂可供多人用餐，人多人少都適合來這裡聚餐唷！

▼「德記中藥火鍋」就位於台南安平家樂福旁，木質大門搭配超大片落地窗，古樸質感中帶有微微文青風的感覺！





▼櫃檯也營造出老中藥房的氛圍，以藥櫃、藥罐、藥材為裝飾，彷彿走進老藥鋪的錯覺！





▼店內環境清爽明亮，搭配木質感與暈黃燈光，感覺溫暖又有質感！店內座位區還不少，從雙人座到八人座通通有，人多人少都適合！

▼平日的中午用餐時間一到，果然人潮就慢慢湧入，而且看起來大部份都是年輕人，可見喜愛中藥火鍋的客群不見得只有熟齡朋友，連年輕族群也很能接受呢！





▼室內空間非常寬敞，但是座位不會過於擁擠，讓大家可以慢慢享受愉悅的用餐時光。

▼另外也有靠近窗邊的座位區，明亮的採光搭配花草擺設，說是網美店一點也不為過啊！





▼窗邊桌上還有藥材、藥譜、船型藥輾器等，每一個小細節都跟中藥行的元素環環相扣，也是最佳裝飾品！





▼桌上的餐具也是特別挑選過，帶點日式的古樸風味，搭配牛皮紙做成的菜單格外有FU啊！

▼另外也有包廂，圓桌設計可坐8～10人左右，中間附有轉盤，很適合家庭、同事或是三五好友聚餐。

▼點好餐後，服務人員會先送上一壺溫熱的魚腥草茶，乍聽之下會以為魚腥草有種腥味，但其實乾燥後的魚腥草就不會有腥味，煮成茶後會有一種淡淡的香草香氣，喝起來甘甜潤喉，搭配餐點頗為合拍又解膩。

▼詳細菜單，一開始有品牌宣言、消費方式與顧客回饋等，不管是內用或外帶都沒問題唷！

▼個人鍋有分為厚工湯底及藥膳湯底套餐，先選湯底再選主餐、主食、甜點即可，所有套餐均附虎頭包、魚腥草茶、五行菜盤等，包準可以吃得飽足又滿足！

▼另外也有鴛鴦鍋，適合2～4人一鍋，除了可以選擇兩種湯底之外，還可以依照人數來選擇主餐。

▼另外也有各種單點、手路菜、飲料等，都可以依照個人需求來加點。



▼後方還有醬料、白飯自助區，如果主食吃不夠的朋友還可以來這裡自行添白飯享用唷！

▼醬料有八種選擇，店家也有貼心提供醬料的黃金比例，但大家還是可以視個人喜愛來調整口味！

▼醬油裡頭還放有八角增添香氣，其他像是沙茶、辣油、腐乳醬都是店家自行炒製的，味道格外香醇美味，大家一定要試試！

▼值得一提的是店家還有特別提供白胡椒粒、黑胡椒粒讓大家自行研磨，或許大家不知道，其實胡椒本身也是中藥的一種，拿來沾附肉品就很美味啦～此外還有白飯吃到飽，附餐就可以點些麵類來搭配享用啦。

▼我們依照店家的黃金比例調了一款適合蟲草精力湯的醬料，另外也有準備黑胡椒粒來搭配牛肉！

▼沒多久個人鍋上桌啦～採用的是極富東方氣息的古銅鍋，蓋子上頭還有一隻祥瑞福獸，一旁搭配印有德記LOGO的虎頭包！

▼德記麻辣湯，裡頭採用豬大骨搭配大紅袍、青花椒等麻辣食材下去熬製而成，是可以直接喝的麻辣湯頭；喝起來香麻微辣，還帶點微微的藥膳香氣，溫醇濃厚，搭配食材下去涮煮更是一絕，另外搭配湯頭搭配白飯也超好吃！

▼裡頭還有鴨血、豆腐，他們的豆腐孔洞吸附滿滿的湯頭精華，香嫩麻辣的滋味好過癮；鴨血不僅沒有腥味，一口咬下還有種小爆漿的快感，搭配香麻微辣的湯頭更是超合拍。

▼蟲草精力湯，採用豬大骨、蒜頭搭配大量蟲草花來熬製而成，喝起來溫潤甘甜，香醇爽口！

▼蟲草花不是常聽到的冬蟲夏草，而是一種真菌類，也有不老草、蛹蟲草、北蟲草等別稱，性味甘平，不燥不熱，四季皆宜，各種年齡層都能安心享用！

▼一旁的虎頭包裡頭有紅棗、枸杞、黃耆等藥材，可以加入湯底增添香氣，或是帶回家泡茶、熬煮都不錯！

▼附餐可以四選一，其中德記滷肉飯也是人氣超夯，還獲得2018台灣滷肉飯節嚴選店家殊榮，喜愛飯類的朋友可以點來品嘗看看！

▼滷肉飯吃起來不僅有肥瘦適中的肉末口感與鹹甜香氣，再搭配中藥滷汁下去調製而成，多了一股香氣更為耐吃!另外也有古早味豆簽、台灣粉絲等選擇，想要來點低熱量美食也可以選擇Q滑的粉絲唷！

▼登愣！沒多久我們的全牛四人套餐上桌啦~看起來澎湃又豐盛，海陸饗宴還可以一次滿足啊！

▼肉品有元氣霜降牛、低脂健康牛、粉嫩牛五花等三種，一次就能品嘗三種不同肉品的口感，喜愛牛肉的朋友必點！

▼三種不同部位的肉品油花分布都不太一樣，想吃肥一點、瘦一點通通都能一次滿足，口感也不會過油過膩！

▼首先來嚐嚐肥瘦比例均衡的霜降牛，只要下鍋涮煮幾秒即可起鍋。

▼等到肉片呈現粉嫩色澤就可以起鍋享用囉~吃起來不僅柔軟香甜，搭配香麻微辣、帶點藥膳香氣的湯頭更是超迷人，單吃就很夠味！

▼低脂健康牛的油花較少，所以也不需涮煮太久~帶點嚼感的味蕾搭配蟲草精力湯的甘甜順口，變得更加甜美動人～沾附醬料也不錯，更為提味好吃！

▼相較之下我們更愛在麻辣湯頭裡頭涮煮，吃起來香麻帶勁、微辣又帶有濃醇的藥膳香氣，讓人一吃就愛上！

▼粉嫩牛五花稍微涮煮個幾秒即可，吃起來肥嫩軟Q，沾附腐乳醬更是香甜美味！

▼直接沾附黑胡椒粒也是一絕，柔嫩多汁的肉片加上微微辛香的黑胡椒香氣，純粹的黑胡椒香氣非常迷人，搭配肉質軟嫩的牛五花更加對味！

▼四人套餐還有附上海鮮拼盤，裡頭有松葉蟹肉棒、白蝦、扇貝、蛤蜊、花枝等，一次盡享美味的海陸食材！

▼五行菜盤，以當季的蔬果食材來搭配，不同顏色的蔬果所含的營養素也不一樣，均衡攝取對於身體也有不同的好處唷！

▼我們將蔬果丟到蟲草精力鍋裡頭去烹煮，不僅能吃到食材的原味，而且湯頭也變得更加清甜又順口！

▼蛤蜊鮮度滿滿，吃起來有滿滿的海味，肥嫩又多汁！

▼白蝦，店家還非常貼心將頭部尖尖的部份都修剪過了，享用的時候也不用擔心會不小心刺傷！白蝦吃起來Q彈緊實，鮮美又帶點麻辣藥膳的滋味非常討喜！

▼松葉蟹肉棒，柔軟香嫩的口感吸附滿滿湯頭精華，一整個香氣十足又夠味！

▼接下來要烹煮古早味豆簽啦～這可說是早期才有的食物，現在已經很少見囉！

▼豆簽是由米豆粉製成的麵條，不需煮太久就能熟透～吃起來軟Q細滑，帶有獨特的香氣，口感也很特別，吸附湯頭精華後更為甘甜順口，有興趣的朋友一定要嚐嚐看！

▼如果是點個人藥膳湯底的話，最後還會煮成雜炊讓大家享用~像是這款藥膳排骨湯採用珍貴中藥材搭配肋排燉煮，滋味溫醇厚實又甘甜，涮煮食材後的湯頭更會加甜美好喝，煮成雜炊自然味道會更加豐富美味！

▼依序將食材放入湯頭裡，邊煮邊攪拌，等到湯汁收得差不多就可以享用！

▼飯粒吸附滿滿的湯頭精華，吃起來溫醇甘甜又美味，加上雞蛋、海苔絲、蔥花等配料提味更加多元有層次！

▼套餐還會附上甜點，桂花糕、八寶甜湯、紫米粥等三種，大家都可以依個人喜愛來挑選！

▼八寶甜湯是以仙草為湯底，搭配大紅豆、綠豆、薏仁等多種配料，吃起來甘甜順口又不過甜膩，冷熱皆宜！

▼紫米粥一旁還附有奶球，大家可自行決定加或不加，但我們喜歡加點奶球更增添奶香味，吃起來也會更為滑順香甜！其中女孩兒最愛的就是桂花糕啦～Q滑冰涼的桂花糕不僅有濃郁的桂花香氣，甜度也不會過高，飯後來上一份剛剛好！

「德記中藥火鍋」不僅結合中藥專業與火鍋美味，並且讓享用中藥火鍋這件事變得更時尚新潮，既美味又享受，對身體的負擔也不會太大！尤其是他們家的麻辣湯頭，香麻夠勁又帶有討喜的藥膳香氣，單吃就很夠味，還是能夠喝湯的麻辣鍋，吃完隔天也不會不舒服；除了個人鍋之外也有鴛鴦鍋，很適合2～4人一起享用，選擇多元、口味獨特，雖然價位偏高但是讓人回味無窮，很值得一來再來，有興趣的朋友不妨可以來品嘗看看唷！

德記中藥火鍋台南總店

地址： 台南市中西區永華路一段307號

電話：06－2985487

營業時間：11：30～14：30、17：30～22:：00（週一至週五），11:30～22：00（週六至週日）