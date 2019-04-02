通化街名店《珍味園》租約到期熄燈　米其林主廚最愛「鯧魚米粉」成絕響



▲珍味園海鮮小館招牌─鯧魚米粉。（圖／網友Sandra提供)



記者黃士原／台北報導

位於台北通化街的「珍味園海鮮小館」只營業到3月31日，4月1日起正式結束營業，老闆與老闆娘正式啟動退休生活，而在退休的第一天就開始幫忙接孫子們下課。由於是營業後才在店與臉書公告，讓許多老客人感到意外也不捨，而會選擇在結束營業後再公告，是因為老闆怕提前公告後會捨不得跟大家道別。

珍味園海鮮小館老闆曾是海鮮餐廳的大廚，拿手的就是古早味台菜海鮮，其中鯧魚米粉更是必點招牌菜，除了白鯧與米粉，還有櫻花蝦、炸芋頭、芹菜末、蒜苗及蛋酥等。得知歇業消息後，許多網友在珍味園海鮮小館臉書上感嘆再也吃不到鯧魚米粉了，珍味園海鮮小館老闆則是逗趣留言「鯧魚回歸自由了~~我們也會懷念鯧魚。鯧魚表示：愛情誠可貴，自由價更高！」似乎想減少大家感傷情緒。





▲閹雞。（圖／網友Sandra提供)



鯧魚米粉不只是老客人，就連米其林一星餐廳態芮主廚第一次吃到對它的濃郁好味道印象深刻。而電視圈以喜好美食出名的邰智源，他曾在電視節目醒推薦通化街鯧魚米粉，也曾寫入書中。得知老闆要退休後，邰智源也在珍味園海鮮小館留個笑臉，老闆也留言感謝珍味園在邰智源的書中留名。





▲酥炸蚵仔。（圖／網友Sandra提供)

對於突然的結束營業，很多網友還是不太相信，還特別詢問是不是4月1日愚人節的玩笑。不過老闆開業以來數十年如一日，每年只休5天，想退休也想了好幾年，終於在4月1日之後啟動退休生活。有網友問到會不會有接班人呢？老闆則是開玩笑的說「家中小犬不才，只能接棒給房東了」。其他網友則是對於老闆退休給予祝福，希望老闆跟老闆娘能好好的享受退休生活，老闆也謝謝大家的祝福。



▼珍味園海鮮小館停業公告。(圖／取自珍味園海鮮小館臉書)

