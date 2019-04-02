北投「復興公園泡腳池」今起休園2周！想泡腳可到這2處

▲北投復興公園今（2）天起施工2周，泡腳池暫停開放，民眾可別白跑一趟。（圖／跟著領隊玩提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者彭懷玉／台北報導

北投復興公園泡腳池完工已有5年，北市產發局表示，為提供民眾更完善及便利的休閒場域，目前正進行泡腳池周圍安全強化事宜，從今（2）天起施工2周，泡腳池暫停開放，預計在4月16日重新開園，民眾若想泡腳，建議可前往北投區硫磺谷泡腳池園區及泉源公園。



北市產發局表示，目前復興公園泡腳池正進行洗井、塗刷泡腳池屋頂護木漆、溫泉儲水槽檢修、泡腳池周圍階梯及固定扶手安全強化等改善事宜，因溫泉為高溫高腐蝕性，預估施工期間需時2周，即日起休園整復，預計4月16日開園，若提早完工即可提早開園。

▲復興公園泡腳池正進行洗井、塗刷泡腳池屋頂護木漆等改善事宜。（圖／本報資料照）



產業發展局說，民眾若想泡腳，建議可前往北投區硫磺谷泡腳池園區及泉源公園泡腳池園區，營運時間為每周二至週日的上午8時至晚間18時為止，也建議民眾多搭乘大眾運輸前往。

▲北投復興公園泡腳池。（圖／台北市產發局提供）

硫磺谷泡腳池園區

位置：台北市北投區泉源路77號對面硫磺谷地熱景觀區內

交通資訊：搭乘捷運到「北投站」轉小7、小9及小26公車於「彌陀寺」站下車即可到達，另國家公園管理處在此設有免費停車場，但數量不多，仍建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往

營運時間：每週二至週日，8時-18時止

▲硫磺谷泡腳池。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

泉源公園泡腳池園區

位置：台北市北投區珠海路155號（義方國小）對面

交通資訊：搭乘捷運至「北投站」搭乘小28公車至「泉源公園」站下車即可到達。

營運時間：每週二至週日，8時-18時止