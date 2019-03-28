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《必比登推介》日本客也愛的雲南菜餐廳　這道豇豆釀百花很費工

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▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲豇豆釀百花。

記者黃士原／台北報導、攝影

一到晚上用餐時間，老客人、來自日本的觀光客，以及路過本地客一一的進入錦州街的人和園餐廳，對於下午才得知獲《必比登推介》，人和園老闆娘姚安琴說「意外、驚喜、也多了一份責任」。

位於中山區錦州街的人和園餐廳開業已經有60多年，提供道地的雲南菜，店鋪經過3次搬遷，老闆娘姚安琴則是在1988年與姐姐正式接手餐廳經營，店裡客人都是老客人，都把姚安琴當成朋友。也因為日本雜誌的介紹，人和園也是日本旅客經常造訪的餐廳。

▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲干煸香菇。

由於本身就是雲南人，雲南菜從小吃到大，姚安琴對於味道掌握得心應手，每年也都會帶廚師到雲南考察。對於雲南菜，姚安琴認為就是原汁原味，沒有太多的調味，可以吃到食材本身的味道。另外，雲南菜也會利用不同食材來帶出味道，像是番茄燒茄子，利用番茄特性讓茄子更加美味。

▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲酸菜肉沫加花枝。

▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲大頭菜豆干肉絲。

至於米其林推薦餐廳裡的豇豆釀百花，則是一道十分費工的菜色，先把蝦子打成泥，再用豇豆來捲包蝦仁泥，創造出不同層次的口感。餐廳有沒有其他推薦的菜色呢？老闆娘姚安琴推薦干煸香菇、酸菜肉沫加花枝、大頭菜豆干肉絲、虎掌菌炒飯。

提到秘密客，老闆娘姚安琴說，店裡以常客居多，因此如果是陌生的客人就會特別注意，她記得當天是二位年輕的女生，亞洲臉孔，由於說話並沒有口音，推測台灣人可能性很高。

▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲人和園老闆娘姚安琴。（圖／記者黃士原攝）

對於入榜《必比登推介》，人和園老闆娘姚安琴說「意外、驚喜、也多了一份責任」，不過她也說，餐廳這份工作對她來說是件快樂的事，而且經營餐廳本來就是要把菜做好吃、服務做好的本份，如果是為了得獎，得心失會太重。那會不會擔心之後沒入榜？姚安琴說，不得獎也沒關係，「曾經有過就好，總是要給別人機會。」

▲《必比登推介》獲米其林青睞　人和園老闆娘：意外、驚喜、多了一份責任。（圖／記者黃士原攝）
▲人和園有很多熟客。

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00
電話:02-25682587
地址:台北市中山區錦州街16號

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