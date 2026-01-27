ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去　祈福儀式、別墅管家都有

▲過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去。（圖／業者提供）

▲過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去，圖為芽莊-盛美利亞珊瑚別墅酒店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

9天農曆春節即將到來，打算出國避寒的民眾，從越南、泰國到峇里島，不乏結合自然景觀、文化體驗與度假機能的特色飯店，無論是偏好靜謐療癒、親子同遊，或在城市中享受綠意，都能列為過節參考清單。

▲過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去。（圖／業者提供）

▲盛美利亞珊瑚別墅酒店設有私人無邊際泳池與專屬管家。（圖／業者提供）

越南芽莊-盛美利亞珊瑚別墅酒店
相較熱鬧的度假城市，芽莊以寧靜海灣與純粹海景吸引熟門熟路的旅人。芽莊盛美利亞珊瑚別墅酒店（Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel）為盛美利亞旗下全別墅式度假村，設計融合越南神話元素與地中海美學，整體氛圍低調私密。多數別墅為多臥室配置，設有私人無邊際泳池與專屬管家服務，能俯瞰珊瑚豐富的海域景色，餐飲則結合島嶼風味與國際料理，適合想遠離人潮、專注度假的旅客。

▲過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去。（圖／業者提供）

▲峇里島卓美亞酒店座落於烏魯瓦圖斷崖上。（圖／業者提供）

印尼峇里島-卓美亞酒店
峇里島卓美亞酒店以結合靈性文化與高端度假體驗聞名。旅程可從 Wi Mukti 神廟的祈福淨化儀式展開，透過巴厘島傳統儀式，體驗在地文化精神。結束後返回座落於烏魯瓦圖斷崖上的卓美亞酒店，延續靜謐節奏。全新三臥室泳池別墅占地約 1,600平方公尺，提供專屬管家服務，空間寬敞，適合三代同行或家族團聚。

▲過年「東南亞4間靜謐旅宿」避寒去。（圖／業者提供）

▲清邁美平洲際酒店。（圖／業者提供）

泰國清邁-洲際行政俱樂部
清邁美平洲際酒店的洲際行政俱樂部，適合追求私密與細緻服務的情侶。空間設計揉合蘭納文化與英式亞洲商行建築風格，提供早餐、下午茶與晚間酒水時段。旅客亦可前往 ii 水療中心，體驗源自蘭納王國的托克森療法與祈福按摩，包括傳統托克森（Tok Sen）療法，以及靈感來自神聖 Phang Prathip燭光儀式的蘭納祈福按摩，在緩慢節奏中舒緩身心，重新找回內在平衡。

▲曼谷都喜天麗酒店。（圖／業者提供）

▲曼谷都喜天麗酒店。（圖／業者提供）
泰國曼谷-都喜天麗酒店
2025年9月開幕的都喜中央公園結合商場、屋頂森林與步道，成為曼谷新興綠色地標。緊鄰的曼谷都喜天麗酒店，串聯購物、餐飲與占地 11,200 平方公尺的植物園景觀，為城市旅宿注入難得的從容感。館內亦規劃親子體驗活動，如泰拳入門與傳統舞蹈課程，在玩樂中認識在地文化，增添記憶亮點。

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

