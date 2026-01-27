ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄冬日遊樂園首創「海上超人力霸王」　還有見面會、燈光秀

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄冬日遊樂園與超人力霸王合作。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄年度觀光節慶活動「高雄冬日遊樂園」將從2月7日起至3月1日登場。今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，最大亮點是將首次有超人力霸王大型水上氣膜於戶外展示，預料將成為打卡地標。

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲今年將首次打造超人力霸王水上氣膜。

今年「高雄冬日遊樂園」與適逢60周年的「超人力霸王」合作，延續去年大型水上氣膜展出熱潮，此次活動也設計出「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見。

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄冬日遊樂園還有超人力霸王見面會、燈光秀活動。

高雄市政府也表示，今年也再次與台灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，同時還有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，與美味的餐飲市集等，碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，邀請民眾把握機會近距離見證英雄魅力。

此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日亦有燈光秀展演。配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日下午2點至晚上10點實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路，並視需要機動擴大管制。

關鍵字： 高雄冬日遊樂園 高雄旅遊 超人力霸王 高雄燈會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

