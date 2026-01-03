ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
走春必聽！好事神友會帶你看廟宇百年風華

圖、文 / 好事聯播網

▲（圖／好事989提供）

▲好事989電台「集合吧 好事神友會」單元重磅回歸，在空中陪聽眾走春求平安。

每年大年初一，民眾湧入廟宇走春祈福，但你可能不知道，這些廟裡藏著驚人的秘密。好事989電台於115年1月3日起推出「集合吧！好事神友會！」節目單元，帶聽眾深入探索台灣廟宇的神蹟傳說與百年建築之美

1853年「頂下郊拚」械鬥，同安人從火海搶救出霞海城隍神像逃到大稻埕，幾年後清光緒十年中法戰爭，居民虔誠祈禱，法軍只打到五堵就撤退，被尊稱「威靈公」；大龍峒保安宮則有段精彩往事，1917年兩位木雕大師陳應彬與郭塔同台較勁，以正殿中線為界各顯神通，郭塔甚至在作品刻下「真手藝無更改」與對方一較高下，這場百年前的對決至今仍是信眾最愛聊的話題。

士林葫蘆寺的由來更是神奇，民國36年討海人撿到漂流而來的觀音佛像，起初隨手放在盒子裡，沒想到連續多天傳出敲擊聲，打開時發現觀音坐在正中央，民眾這才驚覺是菩薩顯靈，趕緊用三塊紅磚塊疊成一個小空間供奉。後來建廟者的兒子踢到後昏迷不醒，父親許願蓋廟兒子才甦醒，而這段「乞丐許大願」的傳奇，也就促成了葫蘆寺誕生。

好事989電台表示，台灣廟宇蘊藏豐富的歷史故事與藝術價值，希望透過「集合吧！好事神友會！」節目單元讓更多人認識這些精彩內容。今年走春不妨放慢腳步，在點燈祈福之餘，細細品味廟宇之美，更多節目資訊請記得鎖定好事989電台FM98.9。
 

