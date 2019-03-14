中壢人氣芋頭餅桃園開分店！爆漿金沙、牽絲起司芋頭酥

點評：要不是離我太遠，下班一定立馬衝！！！

▲傅伯伯脆皮芋頭酥桃園站前店。



記者張舒芸／綜合報導 圖／狐狸貓的肥滿日誌提供

中壢人氣排隊小吃「傅伯伯脆皮芋頭酥」，現在在桃園也能吃到囉！整齊擺放的芋頭酥，讓人一看就安心品質問題，他們家的料也很實在，也難怪這麼受大家歡迎，除了主打的芋頭、地瓜餅，比較不太敢吃芋頭的人也可以吃特別口味的芋頭酥，可能還會因此愛上芋頭喔！另外還有桃園店限定的商品，超大顆的草莓大福，有經過桃園市區的人不妨去買個當作小點心。

▲桃園站前的店面。



▲炸的金黃酥脆的芋頭、地瓜餅。



▲菜單。



部落客狐狸貓的肥滿日誌在《旅遊超爽的！》分享「傅伯伯脆皮芋頭酥」桃園站前店，在中壢已經很有名氣，現在由女兒開設分店，整潔乾淨的店面。芋頭餅和地瓜餅一份有兩個(50元)，買四個可以送一個，老闆將備料用冰淇淋挖杓等份的一球一球放在旁邊，看起來特別療癒，用蘇打餅乾擦上薄薄蛋液夾住芋頭內餡，再下去炸，外酥內軟非常有飽足感！冷掉也好吃，吃起來不油膩。

▲將備料一球一球整齊擺放，看起來相當療癒。



▲可以看到芋頭、地瓜餅整齊地擺放。



▲吃一個就相當有飽足感。



而芋頭酥有分好幾種口味，有黑芝麻、原味、豆沙蛋黃、金沙和爆漿起司等，都是兩個50，不同口味有特有的記號，外皮酥脆、內部鬆軟。鹹香的金沙內餡搭配芋泥香氣是人氣選擇之一，爆漿起司也是賣點，咬一口起司內餡可以拉超長，猶如瀑布般，趁熱吃更美味，甜鹹滋味不膩還很想一口接一口。

▲多種口味的芋泥球。



▲黑芝麻口味。



▲金沙芋頭酥。



▲爆漿起司。



特別的是裡面還有賣草莓大福（一顆35元／三顆100元），而且中壢店沒有只有桃園站前店才有！不愛吃太甜的朋友有口福了，吃過的人都說不會太甜，外皮Q彈，芋頭內餡飽滿，加上裡面草莓點綴，吃完整個幸福感立刻刻畫在臉上。

▲中壢站前店才有的草莓大福。



▲店家名片。



傅伯伯脆皮芋頭酥桃園站前店

地址：桃園市桃園區大同路60號

營業時間：週一至週日11:00-20:30／週一公休

電話：0967-330653