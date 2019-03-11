高雄平價古早味麵店！香噴噴麻醬乾麵＋剝皮辣椒雞湯超涮嘴

點評：全天候供餐，隨時可以飽餐一頓！





文、圖／虎麗笑嗨嗨



位於大立精品對面，有著舒適溫馨的用餐空間，提供獨家特製招牌乾麵、麻醬麵、牛肉麵，還有多種現切滷味和精緻小菜，很適合小聚吃飽飽。虎麗私心愛吃滋味濃郁香醇的麻醬乾麵，搭配Q彈有勁的寬麵，完整包覆醬汁的鹹甜及花生香氣，每一口都很涮嘴。

如果喜歡清爽又有熱湯的，可以點一碗牛肉麵，嚴選美福牛肉燉煮，帶筋厚實的肉片充滿軟嫩咬感，推薦選擇細麵更能吸附湯汁哦！想吃更豐盛就多點幾道小菜或沙拉魚蛋、每日限量的澎湖軟絲滿足味蕾，還有香辣順口的剝皮辣椒雞湯也很不錯～

【麵類】







▲招牌乾麵50元

王哥陽春麵傳奇必點招牌乾麵，麵條可選細麵、寬麵、Q麵，這碗虎麗是搭配細麵，口感Q彈有嚼勁，包覆特製肉燥醬汁，吃起來鹹甜香醇很夠味，還有著獨特的清香風味。









▲麻醬乾麵50元

虎麗特別愛這道麻醬乾麵，搭配寬麵更能完整包覆特製麻醬，滋味濃醇清香有獨特花生風味，帶點鹹甜口感，吃起來不油膩很涮嘴，麵條相當厚實Q彈～





▲私心推薦必吃麻醬乾麵，香氣十足又涮嘴！





▲牛肉麵 130元

這碗牛肉麵比較清香，很適合喜歡爽口感麵食的吃貨！王哥陽春麵傳奇嚴選使用美福牛肉，帶筋的牛肉口感厚實軟嫩，還有豐富嚼勁～









▲牛肉湯頭有淡淡中藥材香氣，滋味清爽鹹甜。





▲麵條也可依照喜好選擇，Q麵寬有嚼勁，虎麗覺得比較無法吸附湯汁的濃醇滋味，如果搭配細麵應該更夠味哦！



【現切滷味】

▲滷味直接在櫃檯挑選現切，種類頗多可以選擇自己喜歡的品項，滋味是偏清爽的口感，蠻推薦米血、蛋、豆干、麵腸、豬皮、白蘿蔔、香腸。







▲滷味價目表。



【小菜】







▲小菜 每盤35元／3盤100元

想吃更豐盛一點可以加點特色小菜，也是在櫃檯挑選就可以囉！豬耳朵、涼拌木耳、清燙花椰菜都不錯，推薦試試。





▲燙當季蔬菜 40元

嚴選季節時令蔬菜汆燙，淋上特製肉燥吃起來鹹甜香醇。





▲炸花枝丸 兩顆40元

大顆花枝丸炸得金黃微酥，咬下是滿滿Q彈魚漿和花枝塊，滋味鮮香飽滿，搭配番茄醬多了鹹甜味。



【海鮮】

▲沙拉魚蛋 60元

虎麗愛吃的這道是嚴選鱈魚魚蛋，口感扎實香醇，咬開會有點咔滋咔滋，蘸些甜甜沙拉醬品嚐更順口！

▲澎湖軟絲 半隻80元／一隻140元 （每日限量）

每日限量的新鮮澎湖軟絲脆嫩鮮甜，蘸點特調薑醋醬很提味，酸酸甜甜的十分涮嘴～

【湯類】





▲剝皮辣椒雞湯 60元

湯控可以點這款湯品，剝皮辣椒雞湯喝起來鹹鹹甜甜的，帶出豐富的香辣滋味，後勁蠻強烈的，適合嗜辣者品嚐。







▲雞肉煎過再煮充滿獨特香氣，肉質相當飽滿鮮嫩！

▲綜合丸仔湯 40元

一整盅的綜合丸仔湯可以吃到虱目魚丸和貢丸，有8顆滿足丸子控味蕾，清湯爽口解膩～







▲菜單MENU。

▲舒適溫馨的用餐空間。







▲醬料可自行取用。

▲王哥陽春麵餐廳外觀。

王哥陽春麵傳奇



地址： 高雄市前金區中華四路352號

營業時間：週一至週日11:00-21:00(全天候供餐)

電話：07-2215679

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