法鬥在拿鐵裡泡澡！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳　隱身山林間超唯美

點評：苗栗秘境好想去！





文、圖／ 萍子



到苗栗公館景點玩樂，位於苗栗山中有間苗栗景觀餐廳，萍子推薦Doo Coffee景觀咖啡廳，店內飼養兩隻可愛的法鬥，許多可愛法鬥元素，打造特色寵物餐廳，山中唯美玻璃貨櫃屋，工業風裝潢，超人氣法鬥套餐，有鬆餅、薯條、拿鐵，漂浮法鬥拿鐵，超療癒好拍好玩，一旁有熱門苗栗享樂祕境露營區彩虹合掌村，苗栗下午茶推薦，苗栗咖啡館推薦，IG打卡熱門餐廳，享受苗栗山林美好下午茶。

如何造訪Doo Coffee景觀咖啡廳交通？直接導航，地址： 360苗栗縣公館鄉北河21號。從新竹關西市區出發，約1小時即可抵達。

抵達現場後，從山中馬路邊停好車，從停車場至Doo Coffee景觀咖啡廳 需要步行一段爬坡，約1分鐘抵達，映入眼前會先看到苗栗享樂祕境露營區，主打彩虹合掌村的露營屋，繽紛多彩，彩色的小木屋吸睛又可愛。





來這裡露營的人真不少，假日都高朋滿座，好山好水的苗栗山區，獨特景觀，而我們要朝聖則是位於上頭的苗栗山中唯美玻璃貨櫃屋咖啡館，宛如書本裡的童話小屋外觀，營地設計很吸睛，一旁設有小朋友最愛的沙坑區，可邊露營邊享受咖啡館。

Doo Coffee景觀咖啡廳2018年開幕，一旁鐵桶還特別漆上女生很喜歡的tiffany藍綠色，分為A－F區，有咖啡廳、小木屋、營火場及帳篷區，很適合舉辦活動。

前半部打造一個木棧道觀景平台，擺放幾十張木桌木椅，提供露天戶外用餐區，可遠挑山景，一片大草地，適合小孩、毛小孩跑跑跳跳，嬉戲玩樂。





外頭就可見許多人會帶自己的狗狗與小朋友帶腳踏車來騎，這是寵物餐廳，可帶狗狗朝聖。

DooCoffee景觀咖啡廳主建築物是一棟玻璃屋，一棟兩層樓空間。用餐區空間在一樓，二樓是店家自己使用空間，外觀是以Tiffany藍為色調，內部設計暖橘色，對比色系，在店內用餐可隨時觀察孩子在草地上玩樂狀態。





店內大片透明玻璃窗，採光明亮，橘紅色調，光線折射進入室內，假日來訪，滿滿絡繹不絕人潮，非常熱鬧。





木桌搭配工業鐵椅，工業風氣息，是這幾年很流行的景觀餐廳元素。

開放式吧台，所有餐具餐盤一旁拿取，採自助式，得先結帳，後送餐。













結帳櫃檯旁可以看到店內飼養兩隻超級可愛的法鬥，大、小2隻，喜歡法鬥狗狗，絕對會拍到失心瘋，快門按個不停。





DooCoffee景觀咖啡廳菜單、doocoffee菜單，A3兩大張正反兩面設計，從鬆餅、咖啡、冰沙、果茶、氣泡飲都提供，鹹食有義大利麵、燉飯、披薩、個人火鍋、下午茶限定，價錢從180～499元，不酌收10％服務費。





光看DooCoffee景觀咖啡廳 菜單選擇粉多，為了法鬥立體拿鐵而來，現今只能點法鬥套餐才有「漂浮法鬥拿鐵」，內容有：鬆餅、薯條、拿鐵1杯。





法鬥套餐，內容有：鬆餅、薯條、拿鐵（漂浮法鬥拿鐵），此套餐499元，整盤tiffany色調餐盤，光看就很療癒。





薯條非常酥脆，金黃色澤，起初以為應該很普通，沒想到還蠻好吃，讓人多了讚許。





一旁還有份鬆餅，灑上白色糖衣，是日式傳統鬆餅那種，切成一片片，一球香草冰淇淋，上頭放了許多水果，奇異果、蘋果、脆敵酥，灑上多彩的巧克力粒，很豐盛。





原本萍子想單獨點漂浮法鬥拿鐵，可惜現今這被列為法鬥套餐才有，所以只能點套餐呀。





萍子完全就是為了這漂浮法鬥拿鐵而來，超級可愛阿，療癒可愛指數破表，超好拍。





把漂浮法鬥拿鐵放下，整個非常發的奶泡，很香淳濃郁，拿鐵自然芳香，順口好喝，整個漂浮法鬥宛如棉花糖口感，可以吃，不甜膩，太可愛了，讓人都捨不得吃下去。





很感動苗栗公館又多了個好去處，公館景觀餐廳，讓更多人來苗栗玩樂，可來DooCoffee景觀咖啡廳喝杯咖啡，享受山林中美好的自然。

Doo Coffee景觀咖啡廳、享樂秘境民宿露營農場



電話： 03 722 5252。

地址： 360苗栗縣公館鄉北河21號。

營業時間：11：00～20：00。

粉絲團： https://www.facebook.com/DooCoffeeViewCafe/。

※歡迎攜帶寵物散步。

※禁帶外食。

※可預約劃位。