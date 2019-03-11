不再只有雞肉飯　嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅！

點評：以後去嘉義有更多選項啦！

▲嘉義必吃六大美食

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／小象愛出門提供，請勿任意翻攝以免侵權）

嘉義是台灣所有縣市中，唯一擁有三大國家風景區的縣份，每年都吸引來自世界各地的遊客前往觀光，而嘉義美食除了民雄鴨肉和火雞肉飯外，還有許多嘉義人激推的高人氣美食，部落客「小象愛出門」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家到嘉義，從早餐吃到晚餐，享受一日美食遊，吃當地人都愛吃的人氣美食！

第一站帶大家到「打貓冰果室」，這間新興冰果室，在民雄當地相當有名，據說只要跟計程車司機說店名，不用地址也能直接抵達，可以看出店家的熱門程度！「打貓冰果室」取名理念是因為「打貓」是嘉義民雄的舊稱，並希望結合民雄在地農產金鑽與牛奶鳳梨，而廚房也採取半開放式，完全可以看到使用的原料，用餐起來相當安心。



▲打貓冰果室的廚房為半開放式，民眾可以清楚看見店家使用的食材。

打貓冰果室

地址：嘉義市東區中山路76號

電話：05-2755222

營業時間：10:00Am-10:00Pm

第二站是「桃城洛伯豆漿」，屬於傳統早餐店，多項餐點都是老闆純手製作，包含蘿蔔糕、現磨濃豆漿、自製粉漿大蛋餅等，店家堅持手工製作就是為了讓客人吃得安心，雖然主打傳統早餐，店每樣餐點經過老闆的雙手，都會變成一到具有店家特色的創意餐點，其中，部落客特別推薦「小農抹茶炸饅頭」非常好吃！



▲炸饅頭上淋了濃郁的抹茶醬，看起來就很欠吃。

桃城洛伯豆漿

地址：嘉義市西區民族路668號

電話：05-225-5001

營業時間：05:00~14:00

第三站為芋頭控的天堂「芋頭主義」，是來到嘉義千萬不能錯過的高人氣冰品店，手工芋圓冰、芋泥球、冷凍芋、番薯圓、紫薯雪花都是店裡熱門商品，目前在IG也是打卡名店，店內裝潢簡潔明亮，屬於小清新風格，到了夏季店內更是常常大排長龍！



▲夏天一到，民眾就會搶著來一碗手工芋圓冰。

芋頭主義

地址：600嘉義市西區興業西路225號

電話：05-236-1552

營業時間：11:00～22:00

第四站到了主打正宗四川麻辣燙的湯底的「大滷俠台式麻辣燙」，透明的冰櫃內應有盡有，每樣商品都整齊擺放，其中，蔬菜更是有便宜的超值10元區，超佛心的價格常常吸引大批人潮，而大滷俠為有湯的滷味，分成五重辣：不辣（雞湯）、原味（藥膳）、小辣、中辣和大辣。另外店內的夫妻肺片更是超好吃的人氣商品。



▲麻辣乾麵的麵條很Q，吃起來是麻的感覺，不會很辣。

大滷俠台式麻辣燙

地址：嘉義市東區吳鳳南路296號(後庄麥當勞旁)

電話：05-2307337

營業時間：AM11:00-PM11:00(下午不休息)

第五站「蔡家綠豆湯」，一間極具日式風格的懷舊綠豆湯，店門口幾張竹籐桌椅又增添一點阿嬤的古早味綠豆湯，除了廣受歡迎的招牌綠豆湯系列，紅豆系列以及薏仁系列也是店內的人氣商品，古典木碗配上黑色小碟子，看起來相當可口，尤其是蜜地瓜，口感綿密，是店內超高人氣的商品！



▲天氣熱喝碗招牌綠豆湯最能消暑。

蔡家綠豆湯

地址：嘉義市東區民權路２１１號

電話：０５－２７５９２２２

營業時間：１１：００－２１：００

最後一站是品嘗由在地人推薦的「ㄚ聰伯手炒石頭火鍋」，裝潢上復古且空間感明亮，用餐方式有單點小火爐及鴛鴦鍋的選擇，提供半自助方式餐具在店內後方可以自行拿取，自助區還有醬料、飲料、白飯無限量供應，食材新鮮且用料大方！



▲炒好的肉片放進火鍋中，讓人一吃就停不下來。

ㄚ聰伯石頭火鍋

地址 : 嘉義市東區民族路355號

電話 : 05-2277666

時間 : 11:00-14:00~17:00-21:00