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蛋餅界的霸王！餡料炸多還有爆漿起司 不預約要等一小時

點評：這個真的可以一次底兩餐！！！
ETtoday餓勢力

▲蛋餅界的霸王！餡料多還有爆漿起司。（影片／Cheer食在愛享像提供）

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。

記者張舒芸／綜合報導　圖／Cheer食在愛享像提供

吃一個可以抵兩餐，新北市板橋有一家巨無霸蛋餅，人氣滿滿不電話預約恐怕要排一個多小時，部落客Cheer食在愛享像就在《旅遊超爽的！》介紹這家「田仔蛋餅店」，大到以為在吃潤餅，層層堆疊的手工餅皮、餡料多到不怕你吃不飽，還有紅茶任你喝！

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲店面乾淨明亮。

這家「田仔蛋餅店」的巨無霸蛋餅其實是老闆娘本來為客人客製化的，有些人覺得一份蛋餅吃不飽，一次都要點好幾個，她就突發奇想，那不如就乾脆做一個巨無霸的，結果想不到回響這麼大，到現在許多顧客都慕名而來，蛋餅做到手軟。老闆娘怕客人到現場等太久，於是還研發line的預約制度，訂單好了就會通知你，而現場也有準備熱熱的紅茶免費喝，外帶還可以拿杯子裝，完全不怕你喝，是不是超阿莎力！

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲部落客形容像是在吃潤餅。

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲光是内餡就有三顆蛋還有九層塔。

究竟巨無霸蛋餅裡頭有什麼驚奇讓老饕欲罷不能，來這邊一定要點她的招牌特製蛋餅(＄55)，還貼心分葷跟素，兩種都有九層塔、雙蛋和荷包，差別在於素的是雙起司，而葷的是起司加火腿！而且吃過的都會讚賞這家現桿的麵皮，不只超大一張還香Q有嚼勁，刷上店家特製醬料，將餅皮對折再對折，像是一個口袋包，一口咬下吃得到全部餡料，爆漿起司小心別被燙到嘴巴！

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲特製蛋餅（葷）。

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲特製蛋餅（素）。

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲爆漿雙層起司超邪惡。

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲店內紅茶免費喝。

除了特製蛋餅，吃不下這麼多還有單純一種餡料的口味，包括雙蛋、荷包、起司和火腿都是35元，當然也有百吃不膩的原味(＄30)，下次想去吃一定要預約，不然現場等太久別怪沒提醒！

▲田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店。（圖／Cheer食在愛享像提供）

▲菜單。

田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店

地址：新北市板橋區金門街224號
（近板橋溪洲國小）
電話：0953-258-555
（可電話訂餐或➕LINE訂餐：0953258555）
營業時間：週一～週五 06：00～10：30
週六06:30～12：00（公休日：週日)

關鍵字： 田仔蛋餅店 新北市美食 板橋美食 蛋餅 巨無霸蛋餅 Cheer食在愛享像

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