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沒排隊吃不到！台中蛋盒雞蛋糕有8種口味　黑芝麻QQ超濃郁

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：下午茶吃這個分量剛剛好！
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▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

文、圖／橘子狗愛吃糖

「雞蛋糕、紅豆餅」絕對是現在年輕人微創業的最熱門選項，看看IG上各種創意造型無止盡的雞蛋糕們就知道，誰知道雞蛋糕也有這天XD

從工具、玫瑰花、蜂巢到犬首燒，最近在中友百貨旁邊也發現這家【窩巢雞蛋糕】，店名的諧音很像「哇操！」相當好記，不過其實賣的雞蛋糕造型跟店名是很有關係的，去年11月底開店，到現在也差不多三個月依舊還是相當受歡迎的人氣路邊攤車啊！

 ▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

在中友百貨停車場入口的正對面騎樓，就是【窩巢雞蛋糕】攤車落腳的位置。（對面是近來很紅的阿豬媽韓式烤肉吃到飽，等雞蛋糕的過程看著對面也好想過去吃）新型改造的三輪車很可愛，上面有可愛店家招牌，小小雞蛋糕烤檯用整個木作包裝。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

正面是小告示板，價目表就在告示板上方（字有點小）。雞蛋糕的口味相當多樣化，選好想點的直接告訴店員，服務相當熱情親切，結完帳就會拿到號碼牌一張。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

其實這個騎樓挺窄的，但這天來的是假日生意相當好，又只有一個人兩個烤盤製作，所以訂單整個塞車，我們還是在現場等了快30分鐘才拿到，慢工出細活啦！

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

雞蛋糕每份4個，各種口味不能混搭。全部都是做成雞蛋造型，38元到48元，用雞蛋盒裝（4顆）可以選擇要綁繩或大紙袋裝（有買到三四盒以上的話）。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

【黑芝麻QQ雞蛋糕 48元│花生巧克 48元│宇治金時 48元】

雞蛋糕比我想的還小顆，看起來是蛋形，不過更像是鵝卵石那樣的微橢圓扁狀。一盒四顆裡只有一顆烙印，外面會貼上口味標示，三種裡我們最喜歡是黑芝麻QQ。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

窩巢的雞蛋糕口感紮實，濕潤感尚可，黑芝麻濃郁帶麻糬的Q感，芝麻香氣濃郁，而且不會太甜，餡料的些微濕潤度讓雞蛋糕吃起來口感剛剛好，蠻推薦的。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

「花生巧克力口味」剛咬下去覺得稍乾，但多吃幾口就比較好。其實趁熱吃最剛好，巧克力濃郁不過餡料不算多（上面的芝麻也是），花生佔小比例的香氣，也算是好吃。

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

至於「宇治金時」的話，有點無感，畢竟餡料少，所以感覺得到抹茶味但普通。紅豆餡更是少得可以，大概不要分兩口，要一口吃比較有餡料的小小滿足感吧！

▲▼窩巢雞蛋糕。（圖／橘子狗愛吃糖）

這家在網路上的分數還不錯。雖然因為是新開的關係評論數不多，我自己吃完的感覺雖然覺得算不錯吃，但是滿足感來說並不是很夠。包裝很可愛、造型很可愛，但回到食物質量本身的話，其實有點太精緻。拍照送朋友挺適合，小朋友應該也會很開心，而且服務其實也蠻不錯的！只是我可能更喜歡益民商圈差不多價位的又見雞蛋糕多些，簡單心得分享。

窩巢雞蛋糕

地址：台中市北區育才北路88號
電話：0912-017377
營業時間：02:30Pm-07:30Pm
消費提醒：無店休，製作費時需耐心等待

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