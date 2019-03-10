飲料、咖啡無限續！台中質感平價鍋物　喝得到柚子胡椒湯底

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：現代設計裝潢，好吃又好拍



▲牛鍋私藏鍋物一份鍋物套餐只要260元起，飲料和咖啡還可以無限續，CP值超高！（影／商妮提供，請勿任意使用）

文、圖／商妮

台中文心路新開一家漂亮高質感卻很平價的火鍋店～牛鍋私藏鍋物。漂亮的庭園景觀裝潢，用餐環境舒適有質感，旁邊還有專屬免費停車場，用料新鮮有水準，湯頭不馬虎都是每天一早大鍋熬煮，清爽不負擔老人小孩都愛吃，價位卻非常平實，一份鍋物套餐260元起還有飲料咖啡無限供應CP值很高，營業到凌晨兩點夜貓子的新選擇。

牛鍋私藏鍋物位在文心路三段靠近櫻花路，旁邊就是麥當勞地點很好找，餐廳隔壁就有自家專屬停車場可以免費停車，這一點大加分。

一旁白色馬車、還有後方純白打卡牆，隨便拍都好好看是IG打卡熱點。

室內用餐空間寬敞明亮，加上挑高的天花板，視野非常舒服，即使客滿也不覺得擁擠。

牛鍋用餐區分一樓二樓三樓，三樓有獨立空間可包場提供大團體聚餐。有別於一般平價火鍋店，這裡不只空間寬敞有質感，桌面也比較大，整個空間相當舒適讓人喜歡，平價鍋物有這樣的環境真的很加分。

店內還有水族箱，養著波士頓龍蝦，現點現撈新鮮看得見。菜單上海鮮鍋套餐440元；再加一整隻鮮活龍蝦的大拼盤套餐1180元，等於一隻活龍蝦不到800元，愛吃海味的朋友可以考慮直接點龍蝦大拼盤套餐更超值。

牛鍋私藏鍋物菜單價位

套餐的價位260元～580元之間相當平實，最貴的龍蝦套餐只要1180元也很OK，店員有介紹他們的湯頭都是每天一早大鍋費時熬煮，口味不同於一般，加價只要35元，比起一般平價鍋物算是親民許多。肉盤分標準150克跟加量250克兩種，加量只要加價60～100元非常超值，無肉不歡的朋友很推薦點加量。





火鍋調味料沾醬、果汁飲料、現磨咖啡豆…通通無限自助取用，檯面乾淨，取餐動線規劃得不錯。





肉盤、菜盤通通用木盤送上桌，看起來相當有質感，而且份量都不少。

目前的湯頭有大骨昆布鍋、蒜味石頭鍋、成吉思汗養生鍋、麻辣鍋、京都柚子胡椒鍋、剝皮辣椒雞鍋、天然發酵泡菜鍋、養生素食鍋等8種鍋底，我們選了大骨昆布鍋和柚子胡椒鍋。

大骨昆布湯─用豬大骨、雞骨、10多種蔬菜每天一早費時熬煮6－8小時，味道濃郁甘甜，涮肉片很加分。

柚子胡椒鍋─很特別，用大骨白菜熬煮湯頭，還有加上柚子皮跟胡椒提味，喝起來帶有柚子微微清香意外的清爽不負擔，涮煮白肉海鮮都非常好吃。

聽完店員介紹，感覺牛鍋的湯頭不會因為平價就馬虎，喝起來果然不一樣。





菜盤擺盤配色漂亮，幾乎都是根莖葉類的食物原型，我比較喜歡這種沒有丸子火鍋料那類加工的菜盤。

基本上五行蔬果通通都有，只放了一部份到鍋中就已經塞滿鍋子，份量不少。

台灣豬梅花火鍋套餐 標準260元／加量320元

牛鍋的肉盤分標準150克（左）、加量250克（右），價差只差80元份量卻差很多，吃得下當然選擇加量比較划算。

加量的台灣豬梅花肉盤份量十足，油脂不會太多，吃多不會膩。







很多人吃豬肉喜歡點伊比利豬，其實台灣豬本身品質就相當不錯，這梅花豬下鍋涮煮後，肉質軟嫩Q彈味道香甜很好吃，平價就有高品質的美味。

單點美國牛小排480元



牛小排的油花漂亮極了，牛鍋的牛小排很厲害，菜單上寫著choice吃起來卻有Prime的口感，讓人驚豔。





牛小排油花分佈漂亮，下鍋涮煮個3-5秒左右就可以開吃，口感軟嫩接近入口即化無敵甜超好吃！！





海鮮總匯拼盤套餐440元





拼盤裡頭有新鮮的鯛魚片、鱸魚片、鮭魚片、還有雲林新鮮蛤蜊、鮮蚵、以及大草蝦、天使紅蝦，沒有冷凍的食材，通通都是冷藏的新鮮貨。





所謂新鮮就是王道，尤其海鮮類更是如此。牛鍋的用料也相當新鮮，海鮮類在柚子胡椒鍋中涮煮，鮮甜有味非常好吃，小孩子也很喜歡。





草蝦跟天使紅蝦的體格都不小，蠻新鮮的。





草蝦的蝦肉比較結實彈牙，天使紅蝦軟綿一些味道也很鮮甜，蝦頭還有蝦膏千萬別錯過。





單點 雲林直送新鮮蛤蜊一斤198元





鮮活的大蛤蜊上桌時還會吐舌呢，每一顆都是大顆飽滿，鮮活的新鮮海味果然好好吃。





一斤的蛤蜊殼堆疊成一座小山，光是看就覺得過癮，蛤蜊控很推薦加點。





點鍋的附餐主食有白飯、讚岐烏龍麵、冬粉、王子麵、雞蛋五選一，有的火鍋店選烏龍麵要加價，在這裡通通不用；煮完海鮮的湯頭再煮烏龍麵，吸收鮮甜的海味精華，麵條Q彈又入味好好吃喔。





牛鍋私藏鍋物裝潢非常高雅有質感，旁邊特別規劃庭園景觀區，吃完火鍋大餐，端杯咖啡到戶外庭園坐坐聊天，非常愜意，結束今天完美的晚餐。

心得：環境非常有質感，價位平實服務親切而且旁邊就有免費停車場更加分。從湯頭就有好感，尤其是今天的京都柚子胡椒鍋清爽無負擔我很喜歡，肉盤菜盤份量足海鮮新鮮好吃，一套260元起還有飲料、現磨咖啡無限供應CP值蠻高的，營業到凌晨兩點，半夜肚子餓不怕沒地方吃美食太棒了！

牛鍋私藏鍋物

粉絲團： 網址

地址： 台中市西屯區文心路3段111號 (附免費停車場)

電話： 04 2317 0482

營業時間：11:00~02:00