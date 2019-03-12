走入舊時光！高雄最老咖啡廳　處處都是昭和時代氛圍

點評：來杯咖啡吧！

文、圖／規小孫



當許許多多的事情都在往前走時，你（妳）是否想過，那些停在原地的人事物是為了什麼原因？我們總催促著自己成長，希望自己跟上時代的腳步，也希望自己不要被這個時代所淘汰。但偏偏走過十年、二十年之後，我們開始懷念那些小時候的人事物。想念著阿嬤家的明星花露水、轉盤式的電話、口袋的BBcall、翻轉AB面的錄音帶，甚至對「還願」的場景有感而發～

但其實真的有人停在那個年代，而且就用一杯咖啡將時間和一切都停留了下來～

當自己在Instagram上看見小堤咖啡時，我便起了下一趟去高雄一定要去這喝咖啡的決心！直到親身拜訪，我才真的明白小堤咖啡真正吸引人的原因，那就是「靈魂人物－二姐」。

先從外觀來看看小堤咖啡，它躲在鹽埕區裡的某個小巷子，基本上你不可能開車進來。鹽埕有許多好吃好逛的，建議大家就找個停車場，花個兩三小時，或者安排個半天在這裡走走逛逛，用雙腳享受這裡～

我無法確切的告訴你小堤咖啡有多老，但光從那屋外屋裡的氛圍，我想大家不難猜測這可能是爸爸媽媽那個年代的咖啡廳～門口斑駁的痕跡似乎已不需多做修飾，就算字跡是如此的不完整、如此的褪了色，那都是再怎麼仿舊也寫不出的真實。



▲有人用「昭和時代」來形容小堤咖啡！在我看來，還真有點那樣的味道。



深褐色的木桌木椅，從四人座到吧檯座，一張張椅子就像是古董般存在於此，宛如內斂迷人的大叔，散發著越陳越香的吸引力！還記得自己那天與平常一般，恣意的在店裡捕捉著那些一角一落～



老闆娘（二姊）以一種超豪邁、超帥氣的口吻問我們，咖啡要冰的熱的？酸的不酸的？要不要火腿荷包蛋？回答完我們想喝的之後，看見我在拍照的她，說：「咖啡趁熱喝，拍照不要拍到我！」那瞬間我差點噗滋笑出來，但看她有點嚴肅的表情，又讓我馬上簡單拍一拍就乖乖回座位喝咖啡囉～

▲下午來到小堤咖啡喝咖啡，一樣有「點咖啡送早餐（荷包蛋、火腿、吐司）」的 SOP！

那天我們坐在靠窗的座位，喝著我們的不酸熱咖啡、冰咖啡。看見來來回回好多熟客來到小堤咖啡，甚至還有女大生騎著檔車而來，熟悉的和二姊打了招呼便坐了下來，點了咖啡之後，二姊便問要不要吃東西，還說不要空腹喝咖啡。那些熟悉、習慣看起來是如此的迷人，就好像阿嬤看見孫女回家，有點黏又不會太黏的關心。

那一刻我便懂了！其實小堤咖啡最最吸引人的，不是這間咖啡館有多老，而是那人與人之間的感情。尤其是親手煮咖啡、親手煎荷包蛋給我們品嚐的二姊，她才是這兒的靈魂。

▲「小堤咖啡」不是間美美的網美店，卻是一間我相信再過五年、十年都依舊吸引人的咖啡館！

當文明隨著科技的進步不斷往前走時，你是否也曾懷念起小時候街角的雜貨店、麵包車？或許事與物都可以進步，但「人情」卻萬萬不可！謝謝二姊完美了小堤，希望它能繼續成為下一個傳奇。

小堤咖啡



地址：高雄市高雄市鹽埕區鹽埕街40巷10號

電話：07－5514703

營業時間：週一至週六：830～20：30



享受生活不無聊。規小孫 FB

