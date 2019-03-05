吃不完！逢甲夜市美食、住宿懶人包公開　15間超夯小吃一次看

點評：天阿！我只吃過一家！

文、圖／規小孫

身為台中人怎麼能錯過把「逢甲夜市」的美食分享給大家！但這個全台屬一屬二有名的逢甲夜市，小店輪替的速度有時候真的快得嚇人～也或許因為如此，這裡的創意美食發想的最快！最容易遇到讓人覺得新奇好玩的創意小吃！終於收集到許多「逢甲夜市」最新、最夯、最歷久不衰的美食分享給大家～這些許多都是自己跟著Instagram上搜尋#逢甲夜市時筆記下來的口袋名單！歡迎大家放進行程裡，享受台中的夜市美食之旅！

地圖來源出處「玩台中www.playtc.com.tw」（更多台中地圖可以連結去查詢喔）

天然蔬果做的蛋餅皮就是不一樣～馬卡龍色蛋餅好Q好彈好軟嫩，紅黃綠紫黑每日限量推出！

第一次來「巴特蛋餅專賣店」就幸運的收集到四種顏色的蛋餅，粉紅、粉綠、粉紫和粉黃，聚在一起有一種「馬卡龍色蛋餅」的療癒感，最重要的是它們全是天然食材做的喔～絕對沒有人工添加物或者色素，菠菜的綠、火龍果的紅或者紫心地瓜的紫，不管哪種都是尚天然ㄟ！誰說蛋餅只能在早餐吃，現在來台中逛逢甲夜市，「巴特蛋餅專賣店」讓你從傍晚吃到宵夜！愛吃肉的千萬別錯過「橡木燻雞」，喜歡起司和乳酪的來這準沒錯，我們就是因為那濃郁而不膩口的起司、乳酪愛上巴特的：）



巴特蛋餅專賣店

地址：台中市西屯區福星路550號

電話：0966 778 025

營業時間：日一二四 16:30~23:00；五六 16:30~00:30（三休）

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那道巷子轉角口的微醺光芒，一個鬧區裡的靜謐角落！隱藏版義式料理讓人一次便上癮～這不來還好，這一來我們根本就是愛得很可以。因為我們從來沒想過台中逢甲夜市裡，居然有一間如此迷人的老房子義大利麵！而且整間老宅的氛圍，完完全全就是我們深愛的那一種XD

村口微光



地址：台中市西屯區逢甲路72巷11號

電話：04 2452 1688

營業時間：11:00~14:00 ; 17:00~21:00

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木盆裝的文青滷味攤，八十多種食材任君挑選！豬腱心.鳥蛋.大腸超級無敵好吃，滷味湯頭更是一絕！是我們經常回訪的心頭好～這間「你家我家滷味」的滷汁湯頭，是那種吃完整碗也不會讓你覺得鹹膩的感覺！獨特的中藥材湯頭，加上酸榨菜的點綴，還有他們的茴香麻辣醬汁更是一絕！每次我們倆來，都會吃上一大碗才心滿意足的離開：）

你家我家



地址：台中市西屯區逢甲里福上巷308號

電話：04 2708 2620

營業時間：15:00~01:30

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一秒走進韓國時尚炸雞店！韓國老闆娘來台灣開的正宗炸雞店，紅醬炸雞、拳頭飯糰都好吃～老闆娘就是韓國人，網路上更是一票人指出，老闆娘是直接把整間韓國炸雞店搬來台灣！店內店外時尚新潮的空間感，光是門口那個座位區早已經成為「努娜炸雞 누나치킨」的經典，搜尋 IG 你（妳）便可發現 XDXD

努娜炸雞 누나치킨



地址：台中市西屯區慶和街81號

電話：04 2452 7170

營業時間：16:30~24:00（週一休）

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終於吃到傳說中的爆炸蛤蠣義大利麵！早午餐也有爆炸蛤蠣小鐵鍋，爆漿水波蛋真是擄獲人心～如果你也愛吃義大利麵，肯定不能錯過這間台中大學生的口袋名單「HUN貳」！它們家最狂的莫過於爆炸蛤蠣義大利麵～除了在一中街有，逢甲大學逢甲夜市文化路這裡也有一間分店喔！最近新推出早午餐，想吃義大利麵或Brunch通通沒問題！

HUN貳



地址：西屯區文華路217-8號

電話：04 2708 5878

營業時間：10:30~15:30、17:00~22:00

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隱藏在熱鬧的逢甲夜市旁，一間好靜謐文青咖啡館！慵懶的假日來這品嚐三色義大利麵.美味鬆餅，享受生活就該如此～第一眼看見那面門口的水泥牆，我就知道自己愛上了它～這回找了個假日的中午，帶著友人一道來品嚐她最愛的義大利麵！回來至今都戀戀不忘。喜歡如此氣質的你（妳），記得放進口袋裡。

NowPlace現在



地址：台中市西屯區福上巷321-1號

電話：04 2452 1798

營業時間：11:00~22:30（週一休）

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逢甲夜市裡最鮮最好吃的乾燒蛤蠣！絕對是蛤蠣控的愛！附近還有銅板價雞蛋糕10元5個，這幾年逢甲夜市裡越來越多「乾燒蛤」這種小吃！光是整個逢甲夜市有多少間我都算不出來了～但這間「海邊小屋乾燒蛤專売店」是這次 instagram 上發現，有一種相見恨晚的感覺，每一顆蛤蠣超肥美，一群人就在店門口你一顆我一顆、邊吃邊丟殼到垃圾桶裡！有一種台灣人的豪邁XD

海邊小屋乾燒蛤專売店



地址：台中市西屯區文華路121-12號 斜對面

電話：0937 708 178

營業時間：18:30~23:00

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雄爺雞蛋糕



地址：台中市西屯區文華路119號

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刨冰上還有桂花蜜！單純吃刨冰可以吃到桂花的香，和湯圓一起吃更多了一種桂花蜜的甜，因為這碗是綜合湯圓，所以有芝麻、有花生，冰鎮過後的湯圓顯得「碰到冰的部份Q彈、沒碰到冰的部份軟嫩」～咬下去每一種餡料都很夠味！熱呼呼的湯圓不時還有餡料露出的口感，讓人喜歡！

御品元冰火湯圓



地址：台中市西屯區文華路127巷2號

電話：0911 881 875

營業時間：17:00~24:00

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美國牛肉.好吃大飽足牛丼！全新上市獨家限定！土手燒牛筋丼牛筋Q彈好好吃、安格斯牛排丼厚切超過癮！自己第一次品嚐如此滿滿一整碗的牛筋！每條大約一公分寬的牛筋完整Q彈，上頭還有著牛肉附著，整口放進嘴裡咀嚼起來完全不費功夫～重點那不是軟爛的口感，而是一種剛剛好，咬得到彈性，還會越嚼越香的口感。

滿燒肉丼食堂逢甲店



地址：台中市西屯區文華路191號（對面）

電話：04 2452 8618

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台中Instagram最夯復古懷舊冰菓室！整顆哈密瓜做哈密瓜球球冰、整顆鳳梨端上桌的水果叢林！最近台中真的越來越多創意美食，像是這間「逢甲冰菓室」就開在逢甲大學門口，整間裝潢走的就是懷舊復古風。不管是地點或者噱頭上，它都擁有了一定的吸引力！再加上暑假正熱，誰不想午後來大口吃冰，新鮮水果當道！滿滿新鮮水果就是讚！

逢甲冰菓室



地址：台中市西屯區逢甲路7號

電話：04 2452 4599

營業時間：12:00～24:00

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逢甲夜市文華道很有名的露天居酒屋！至少半小時才吃得到！好吃的路邊攤燒烤，再來一杯生啤超過癮～



激旨燒鳥



地址：台中市西屯區文華路150巷18號

電話：04 2451 8666

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不到六點就大排長龍！三種搭配一次滿足紅茶豆腐的酥與香～

逢甲紅茶臭豆腐



地址：台中市西屯區逢甲路20巷5號

電話：0988 234 735

小時候的味道：「萬華甜不辣」就在逢甲夜市旁的巷弄裡，找到這一味真的好開心！

萬華甜不辣



地址：台中市西屯區慶和街12號

總是逛不膩吃不膩的逢甲夜市

可樂的私房燒蛤仔



地址：台中市西屯區文華路71號（逢甲歡樂星）

電話：0938 854 358

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逢甲夜市 住宿 / 飯店 / 旅店

走路就到逢甲夜市！頂樓專屬森林房親子旅遊好適合，不只有歐舒丹還有電動床，質感旅宿空間潮文青商務客都可以～如果你（妳）問我「Hotel Z」適合哪一類的旅人？！說真的宛如一間咖啡館般的它，第一眼我會覺得它很適合喜歡設計、喜歡美好事物的男孩、女孩。

但經過了電梯、廊道，甚至住過那間頂樓的「森林四人房」後，我更推薦家裡有小朋友的爸媽們，來台中玩一定要試試「Hotel Z」！尤其是家裡的小朋友已經能自己睡，來這裡住「森林四人房」是一種可以擁有各自空間的超棒設計～也能讓孩子體驗那種爸媽不在身邊，可以躲在自己秘密基地裡的那種感覺（相信爸媽們一定懂小孩們的點XD

Hotel Z



地址：台中市西屯區福星北一街61號

電話：04 2452 5677

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麻雀雖小但五臟俱全，「希堤微旅」的「夢想地圖房」一應俱全！一個長長的延伸桌面可以放置旅行中的雜物，也能當化妝桌、書桌，另一頭還巧妙的設計了掛衣架。最貼心的是桌上還放了非常相搭的化妝鏡，哪個女孩子不會被這小小的貼心給收服！坐在這光影自然的白色椅子上，輕輕的撥動妳的頭髮，我想那個躺在床上的另一半，肯定會比愛妳又再更愛妳了：）

逢甲希堤微旅



地址：台中市西屯區上石路158號

電話：04 2707 8378

『 Hotel 7』就在逢甲夜市附近，走路大約五分鐘步程！外表新穎、清新、舒服，其實常常經過它的身邊，常常看到藍天白雲映在它身上，有一種悠閒度假的氛圍，讓我們印象深刻～

Hotel 7



地址：台中市西屯區福星北路45號

電話：04 2706 9007

早就想多比較幾間逢甲夜市的飯店住宿分享給大家，畢竟身為台中人的我們，常常都會有朋友來問我們推薦哪間飯店！XD所以這次趁著「痞客邦飯店鑑賞王冠軍」的福利，安排了幾間台中的飯店帶家人一起進行台中人玩台中的概念～趁著端午四天連假，啟動一種不回家的小旅行！第一晚上就來逢甲夜市這間「KUN Hotel」住上一晚！

其實之前常常來逛逢甲夜市時，就注意到這間外觀低調樸實的旅店。建築本身並不會很大一間，但是低調的風格挺適合大學生一起來！

KUN Hotel



地址：台中市西屯區福星北三街33巷56號

電話：04 2451 7333

走路就到逢甲夜市！新潮旅店適合姐妹淘小情侶，空間設計新穎 話題性十足～

LUMI HOTEL 光之旅店



地址：台中市西屯區福星西路39號

電話：04 2707 5286

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逢甲夜市好質感商旅，走路就可以逛逢甲夜市！旅行中住『低碳環保旅館』正夯～

LA VIDA HOTEL 逢甲商旅



地址：台中市西屯區西屯路二段275-2號

電話：04 2451 7722

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