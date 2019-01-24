台中超狂火鍋！龍蝦、和牛樣樣有　還有大胃王套餐吃到撐

點評：看了都餓了!

文、圖／規小孫

2019 台中第一篇火鍋文來囉！這間「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」就在我們家附近，其實我們已經偷偷來了好幾次。第一次吃是和一群朋友的聚餐，後來因為覺得不錯吃，帶過友人、忘年一起來吃過，最近看見「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」推出了超狂的「大胃王套餐」，我們便訂了個平日晚上的位置，兩個人下班來大快朵頤！

身為吃貨又很愛吃火鍋的自己，不管是夏天或者冬天，基本上火鍋都是來者不拒的！相信很多人一定和我們一樣，天氣冷一定要吃鍋來暖暖身體，天氣熱火鍋嗑完流流汗也不錯，而這間「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」和一般火鍋店最不一樣的地方，就在於那烹煮食材的鍋子，是主打受熱均勻、可以讓食材更入味的「鑄鐵鍋」，如果你也懂一點烹飪器具，肯定會知道一個好的鑄鐵鍋一點也不便宜，用鑄鐵鍋煮出來的食物更是美味。所以這間「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」一直是我們搬到新家之後「過節」最喜歡的選擇～生日聚餐、母親節或者父親節，甚至和後來和「吃貨」朋友約吃飯，也都會納入這個選擇！如果你也有火鍋魂，這間「肉魂」請收下！^~^

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」位在台中崇德路、文心路口，斜對面有平面收費停車場。整間店走一個低調暗黑系的氛圍，但說黑也沒有太黑，因為地板用了許多石紋地磚鋪陳出文青會愛的氣質～我們是接近耶誕節、跨年左右來，所以推開大門就看到我們最愛的耶誕樹！半空中還有紅色、綠色的 MERRY CHRISTMAS 剪紙，白色的小燈泡宛如小星星般的掛在半空中，讓人一走進來就覺得好溫暖、好幸福：）

雖然是平日晚上，「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」依然有不少饕客們來吃火鍋，還記得那天來天氣一點也不冷，所以其他客人有短袖、有長袖，不得不說很多人和我們一樣，根本沒在看天氣吃火鍋的啦 XD如果再冷一點，想吃「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」就沒這麼簡單了！所以聚餐用餐，建議還是事前訂個位置最安全：）

還記得第一次就愛上「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」，是因為這裡不只有很厲害的和牛、小肥牛、伊比利豬，還有我這個海鮮控最愛的波士頓龍蝦、天使紅蝦、斯里蘭卡花蟹等，甚至連干貝都是日本生食等級的～龍蝦是活的，在門口的水族箱裡就可以看到；日本小田牛證書與所有店裡的肉品，也在這入門的大冰櫃裡清晰可見！如此豪邁、如此不怕你（妳）知道的霸氣，我想就是「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」讓我入迷的原因～正所謂一分錢一分貨，如果你是饕客、是懂得享受美食的人，這些食材肯定能滿足你的味蕾，而且這裏除了有豐盛的雙人套餐、四人套餐、六人套餐外，也有許多單人套餐設計，一群朋友來用餐，一群人圍桌最熱鬧！但一人點一鍋最簡單、最不怕誰不吃那誰不吃這，同事同學尾牙聚餐選這準沒錯 XD





我們這次就是衝著「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」2019 全新推出的菜色而來～！其中最讓我深感興趣的就是「100oz 大胃王套餐」和「豪華龍蝦痛風鍋」，不過豪華龍蝦至少要四個人才吃得完 XD所以這次我們兩個人先來嚐嚐兩人版的「大胃王套餐」，四人版 $3488、兩人版 $1744 都有附餐喔～

✓ 大胃王套餐內容包含如下：

PRIME雪花牛、PRIME小肥牛、伊比利豬梅花、特選丹麥豬梅花、斯里蘭卡花蟹、大甜白蝦、阿根廷天使紅蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦、雙人份季節野菜蔬菜盤、讚岐烏龍麵、古早味肉燥飯 +$15、可爾必思、冬瓜檸檬冰沙、桂圓木耳釀、純鮮水果冰棒（副食飲料只列我們選擇的，其他選擇Menu有詳載）。

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的「大胃王套餐」真的很誇張～！這些不是四人份，只是雙人份而已喔。所以今天如果全家人來、或者一群人來點四人套餐，那份量就會是這些的 Double～光是看到那兩大盤肉盤我們眼睛都亮了！更不用說每盤至少都是 40~50 片的份量，我承認最後我們打包了一半的肉盤回家 XD

✓ 日式石頭鍋 $Free

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的火鍋鍋底有很多種，我們最常點的就是這個「日式石頭鍋」～看似簡單卻不簡單的石頭鍋湯底，有著大火爆香洋蔥、蒜頭的香氣，光是舀上一匙淺嚐，便會被它深深吸引！如此簡單、如此純粹，任何肉品、海鮮甚至新鮮蔬菜下去煮，都能品嚐到食材最原始的滋味：）

✓ 日式壽喜燒 $49

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的小肥牛雪花牛、伊比利豬最適合點這個「日式壽喜燒」來搭配當鍋底～因為他們家的肉質很好，加上一點日式壽喜燒煮出來的甘醇香，連佐料都不用沾的自然風味，很適合大胃王大口吃肉 XD

入座「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的店員就會送上一組佐料沾醬組，從左至右共有六種選擇，日式醬油、剁椒醬、泰式酸辣醬、胡麻醬、蔥油醬、炭燒醬等，每一種醬料都有適合搭配的食材。另外還有玫瑰鹽可以隨時取用～像是我們喜歡的蔥油醬、剁椒醬沾小肥牛、雪花牛都不錯！海鮮則推薦泰式酸辣醬，不過我們最常的還是吃原味！尤其點「日式壽喜燒」時，雪花牛、小肥牛、伊比利豬根本不需要沾醬，帶著淡淡醬油香的肉質超好吃 XD

✓ 肉食主義（伊比利豬梅花、特選丹麥豬梅花）

✓ 伊比利豬梅花

在「大胃王套餐」裡有兩盤肉盤（肉食主義、大胃王是我），每盤都像是端盤一樣大、一樣誇張！其中肉食主義就包括了「伊比利豬梅花」和「特選丹麥豬梅花」，有著「勞斯萊斯級豬肉」美譽的「伊比利豬」甚至被形容為「神戶級豬肉」，我無法清楚的告訴你它們到底總共有幾片～大家可以用眼睛大概算一算就會發現，每片長寬都不雅於友人的手掌，堆疊而上的金字塔至少 40~50 片跑不掉！重點還有另外一盤！XD忘了從什麼時候開始認識到「伊比利豬」這神級的豬肉！而且現在越來越多餐廳都會選用這種肉品。



來「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」本就很喜歡點「伊比利豬梅花」的自己，這次大胃王套餐裡有它的存在，更讓我雀躍不已。喜歡它那獨特的肉香，好像吃了什麼草長大似的。更喜歡它那彈牙的口感，放進鍋裡煮到熟透再大口咀嚼，濃郁的肉香帶出了「伊比利豬」的迷人油脂香，聽說「伊比利豬」身上的脂肪和橄欖油類似的不飽合脂肪酸很像，所以「伊比利豬」又被稱為「會走路的橄欖樹」！^~^

✓ 特選丹麥豬梅花

肉食主義中的另一種肉品，就是來自丹麥的「特選丹麥豬梅花」！有「養豬王國」之稱的丹麥，多以麥類和豌豆飼養豬隻，所以來自丹麥的豬肉兼具軟嫩的肉質且沒有腥味。不管是石頭鍋或者壽喜燒，「特選丹麥豬梅花」入鍋燙熟就能輕鬆品嚐到它的迷人滋味～那一種軟嫩且肉汁飽滿的口感，甚至在嘴裡咀嚼之後，會有種越嚼越香的鮮甜陣陣散開，讓人不自覺一片接一片（明明就是自己愛吃 XD

✓ 大胃王是我（PRIME雪花牛、PRIME小肥牛）

✓ PRIME雪花牛

真心覺得「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」真的把大家當成大胃王了！嗑完一盤「肉食主義」還要嗑這盤「大胃王是我」，不知道多少人可以辦得到！（早知道帶青春期的忘年之交一起來，年輕人吃比較多 XD這盤「大胃王是我」以兩種牛肉做呈現，上層堆疊的像山的是「PRIME小肥牛」，下頭鋪滿一層的是「PRIME雪花牛」。不知道大家對美國牛肉的等級是否熟悉？！

依據 報導 指出：「美國農業部（USAD）以油花（Marbling）分布情況和牛隻屠宰的年齡將牛肉分成八類：

Prime（極佳級）、Choice（特選級）、Select（上選級）、Standard（標準級）、Commercial（商業級）、

Utility（實用級）、Cutter（切割級）和Canner（製罐級）；前五個等級消費者能夠直接購買，最後三級則多用來做成加工食品。」我們這次品嚐到的雪花牛、小肥牛都是 Prime（極佳級）！

其中「PRIME雪花牛」油脂分佈均勻，宛如大理石般的油花入鍋燙至三五分熟皆可，帶點粉嫩粉嫩的感覺最好：）一口一片大口咀嚼，滿嘴的迷人肉香還有著令人咀嚼之後，會瞇起眼笑的迷幻魔力～這「PRIME雪花牛」真的好好吃！果然是 Prime 的，「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」果然厲害！

✓ PRIME小肥牛



說了是「PRIME小肥牛」，顧名思義就是一塊油脂很多的小～肥～牛～大約佔了 50% 的油花清晰可見，入鍋煮至粉嫩粉嫩即可品嚐！此時的「PRIME小肥牛」因為受熱，油花可能會瞬間散斷開，所以下鍋記得好好的守護著它。油花特多，所以入口的軟嫩更突出！再加上油脂帶出的香氣，是一種 1+1 > 2 的美好滋味，一不小心真的會一片接一片！我想「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」意圖使人回不去，吃過這麼高等級的牛肉之後，以後我的嘴會不會越來越刁啊 XD

✓ 綜合海鮮（斯里蘭卡花蟹、大甜白蝦、阿根廷天使紅蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦）

✓ 阿根廷天使紅蝦

如果你（妳）以為這「大胃王套餐」只有好多好多的肉，那你真的太小看「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」了！大胃王套餐同時還包括了一大盤的 綜合海鮮，其中有 斯里蘭卡花蟹、大甜白蝦、阿根廷天使紅蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦。看見海鮮就好像開啟了另一個胃的自己，見到這滿滿一大盤的海鮮，眼睛都亮了！來自阿根廷的天使紅蝦，蝦身在還沒下鍋煮之前就是紅通通的模樣。下鍋煮熟之後肉質彈牙、清甜鮮美，而且「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的天使紅蝦好大一尾，蝦身都比手指頭粗了！XD

✓ 大甜白蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦

我絕對不會承認這一大盤的蝦子九成都是我吃掉的！哈哈哈哈～真的，友人只吃了兩三尾吧 XD而且為了等這一刻的「全體集合」，自己刻意保留到火鍋煮得差不多的尾聲，才來一口氣煮熟這些蝦兵蟹將～天使紅蝦、大甜白蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦 全部下鍋，結果煮熟之後我差點認不出誰是誰！不得不說「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」連海鮮都很厲害，尤其是這種新不新鮮一定吃得出來的白蝦、草蝦們，輕輕一剝就剝離的蝦頭、蝦殼，代表著每尾蝦子的新鮮度。大甜白蝦、無毒小草蝦、無毒小白蝦 的甜、鮮、彈，是一口口療癒海鮮控的滋味，這綜合海鮮盤實在太有誠意了！XD

✓ 斯里蘭卡花蟹

一整盤十幾隻蝦吃完，還有兩隻「斯里蘭卡花蟹」，花蟹紅通通的煮熟後，蟹腳開開的模樣好可愛～軟嫩的蟹肉一口咬下，那股花蟹獨特的鮮甜在嘴裡散開，好像還有點蟹黃似的濃郁香氣，讓我咀嚼在嘴裡、過癮在心頭。✓ 雙人份季節野菜蔬菜盤（蕃茄、玉米、絲瓜、小白蝦、袖珍菇、杏鮑菇、金針菇、香菇、蒟蒻、木耳、高麗菜、貢丸、豆腐等）

故意把重點（牛肉、豬肉、海鮮）放在前頭，其實「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的「季節野菜蔬菜盤」一點也不簡單，蕃茄、玉米、絲瓜、小白蝦、袖珍菇、杏鮑菇、金針菇、香菇、蒟蒻、木耳、高麗菜、貢丸、豆腐 等食材，五顏六色的相當新鮮！

食材新鮮不管什麼鍋底煮起來都好吃，絲瓜、玉米、袖珍菇、金針菇等等，入鍋隨著湯底滾沸，煮熟後撈起品嚐這些最天然、最原始的食物味道，在那大口吃肉的中間、在那大啖海鮮的中場休息裡，也許這些蔬菜們看起來很平凡，卻能看見一間火鍋店對於最基本的「蔬菜盤」用了多少心，新鮮時蔬是件很重要的事！

還記得「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的豆皮尤其好吃，採用「手工日曬法」製作的豆皮第一次來肉魂就愛上了！輕薄、彈牙的口感吸附濃郁的湯汁，煮得再久也不會爛的滋味，非常獨特也是他們家蔬菜盤中自己最期待的一個：）

✓ 古早味肉燥飯 +$15

只要 +$15 就可以將白飯升級成「古早味肉燥飯」，「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」 的肉燥飯似乎有加香菇，Ｑ彈的米飯搭上散發著濃濃古早味的肉燥，瘦肉與肥肉 1:1 的完美比例，入口又香又滑、又嫩又順嘴，讓人不小心一口氣吃了好幾口 XD

✓ 讚岐烏龍麵

友人超愛「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的「讚岐烏龍麵」，上桌的烏龍麵感覺比較細，煮熟之後會膨脹一點點，不過整體來說，還是比一般的烏龍麵細些。但重點這麵條超好吃、超彈牙，甚至能吸附濃郁的火鍋湯底，在嘴裏越咀嚼越讓人難以忘懷～ ^________^ /

✓ 可爾必思

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的套餐飲料，我們選了一杯可爾比思、一杯冬瓜檸檬冰沙。有著酸甜乳酸味的可爾必思，很適合搭配燒肉這樣的美食，冰冰涼涼、酸酸甜甜很開胃！友人尤其喜歡 XD

✓ 冬瓜檸檬冰沙

自己最愛這種「冬瓜檸檬冰沙」，天然的冬瓜甜和新鮮的檸檬打成冰沙，大口吃肉之後再來上一口！超過癮！

✓ 桂圓木耳釀

一看就知道這碗「桂圓木耳釀」肯定是友人點的，怕冷的她不喜歡在飯後吃冰涼的甜點，所以一般都會選熱紅豆湯、桂圓湯這些做尾聲。這「桂圓木耳釀」好濃稠、好細緻，而且碗裡的桂圓肉也是一點也不少，上頭點綴的那些「桂花瓣粉」使整個質感大躍升，有一種置身日本茶屋喝碗金箔桂圓湯的錯覺！XD

✓ 純鮮水果冰棒

「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的「純鮮水果冰棒」是 Instagram 很夯的「BIN BON手工鮮果冰棒」家的喔！那天吃到的「BIN BON手工鮮果冰棒」是莓果口味，純手工的鮮果冰棒真的很不一樣～無添加、天然的莓果酸甜在嘴裡陣陣化開，就好樣一顆顆莓果打成了新鮮果汁、結成了冰似的，自然的滋味很純粹。

台中的火鍋店真的很多，但我們總有幾間很習慣、常回訪的名單，「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」就是其中之一～尤其在想吃好點的肉、好點的湯頭和真材實料的食材時，我們總會想起「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」，甚至在和朋友聚餐的時候、朋友問我推薦哪間火鍋店的時候，提出這間「肉魂」絕對不會被打槍，而且常常朋友去吃過之後，都會回來告訴我「好好吃」、食材超好！這次來一口氣點上「大胃王套餐」的我們，老實說在那 PRIME雪花牛、PRIME小肥牛、伊比利豬梅花、特選丹麥豬梅花 上桌時，我們真的被嚇到！也太誇張的多了吧～

所以最後我們並沒有全部吃完（畢竟我一人就嗑了近十隻蝦），沒吃完的肉直接打包回家，隔天煮麵加好料 XD如果你是肉控也是海鮮控，「肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit」的「大胃王套餐」大推你一定要來嚐嚐（挑戰）！我必須說，吃過之後你可能就會回不去了～因為這兒的豬肉牛肉、海鮮，絕對會讓你愛的可以！^~^

肉魂鑄鐵料理 de Meaty Spirit

地址＼台中市北屯區崇德路二段130號

電話＼ 04 2236 8862