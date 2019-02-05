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推開木門走進文青世界！台中隱藏老屋咖啡、老物件超迷人

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點評：體驗忙碌之餘的閒暇時光，適合一個人放空
ETtoday餓勢力

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

放在電腦裡的資料夾裡，「食いしん坊」居然就這樣被我放過了一季。

清楚記得那是九月底十月初的某個平日，因為工作提早結束、經過附近，而決定自己一個人來「食いしん坊」看看～

存放在口袋名單裡很久很久，只因為不是我們平常活動的範圍，而一直存放著。

但其實身邊欣賞的網友、Instagramer 都來過，甚至不只來過一兩次，所以總會時不時又被拿出來燒一波。

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

終於，也來了。

而且還是隻身一個人來！這種感覺很特別，也格外的有意思。

還記得我把照片傳給友人時，她那既羨慕又忌妒的文字，都能讓我想像她那可能有的神情！

是啊，偶爾一個人的放空，是挺令人羨慕的：）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

「食いしん坊」並非在台中熱鬧的市區，甚至應該說它躲在一個你（妳）必須為它專程而來的學區附近

南區的台中最有名的莫過於中興大學、國圖，所以這附近不是逛街的地方，也沒有你可以順道去走走的景點。

但也正因為如此，我總覺得「食いしん坊」有著一種看似很平凡，卻很不平常的吸引力 ...

好像總能吸引有點酷的文青、有點潮的設計人，或者那種喜好老件的人前來，我想我可能也是其中一種吧：）

而且那天我還是中午時段的第一個客人，

推開泛黃的木門，輕輕的拉上、確實的關妥，帶著有點期待又怕打擾老闆腳步　走進「食いしん坊」。

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

而後，許多角落都迷惑住了我。

雖然這些景致，或多或少都在網路上的照片看過，但親身經歷的感覺是很 4D的～

木頭的斑駁、老件的色澤，和那空氣裡的咖啡香、不知名的音樂環繞，都讓那一刻的我陷進一種很文青很文青的世界裡。

其實，最文青的是「食いしん坊」的老闆、老闆娘，

酷酷的、帥帥的，很少話的卻讓我一個人待在這裡，很舒服、很自在、很喜歡。

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

因為一個人，所以我選了吧檯的位置坐下來。

因為喜歡自然光、因為喜歡吧檯另一頭認真沖煮咖啡模樣的老闆（不是那種喜歡 XD

所以就這樣坐了下來！

一個人點了一份青菜很多很多的輕食，只因為見到這沙拉的敘述裡有「芝麻葉」。

這應該可以說明，我們對芝麻葉有多痴狂了吧！有芝麻葉必點、有芝麻葉必吃！

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

結果，我卻不只被「芝麻葉」開心到，我更愛上了「食いしん坊」的這個小圓麵包。

對切的小圓麵包不知是不是「食いしん坊」的老闆、老闆娘自己做的？！

總之它那烤得外酥內鬆軟的迷人香氣，讓我很想外帶一大袋回家。真心覺得，為了這個小圓麵包，我一定會再來！：）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

輕食「食いしん坊」自製的優格，加了莓果醬、核果堅果等的優格很好吃。

不會過酸也不會過甜，連莓果醬都讓人很喜歡！雖然那天自己並沒有點甜點品嚐，但這樣的細緻已經讓我很相信他們的甜點肯定不錯。

而一杯冰涼的氣泡飲是我們習慣的選擇，雖然那天只有我一個坐在這裡。

透明的杯身裡，漸層果醬與氣泡水相融合，嘴裡喝到的清爽與自然，讓那個午後的自己淺嚐到一份愜意。

其實偶爾一個人這樣享受時光的流逝也是件不錯的事情！尤其在日子越發忙碌的時候，我們都需要時間慢下來看看自己。

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

▲▼食いしん坊。（圖／規小孫提供）

並非專程而來，而是因為難得的工作空檔而來

那種忙碌中偶有的閒暇時光特別開心，遇見的「食いしん坊」也讓我特別喜歡！

如果你（妳）喜歡這樣的靜謐、這樣不被喧鬧所環繞的慢空間、慢步調，很推薦你也來「食いしん坊」坐坐

你或許就會明白，為什麼我這麼喜歡它。

食いしん坊
地址：台中市南區五權南路278巷25號 
電話：04 2265 3561
時間：10:00~19:00，週三至 21:00（週四休）
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關鍵字： 食いしん坊 規小孫 達人美食 台中美食 文青 美食情報

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