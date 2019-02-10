台中逢甲「馬卡龍蛋餅」　彩色餅皮超繽紛、料多美味！

點評：我也要收集蛋餅顏色～





文、圖／規小孫

如果你（妳）是台中人，或者常常關注台中美食，你或許會對這個「巴特蛋餅專賣店」有種熟悉感？！沒錯～其實它就是之前從彰化紅到台中開的早午餐店「Butter巴特早午餐」～只是他們這次推出的新品牌，就是這間從早午餐變成「晚餐＋宵夜」的「巴特蛋餅專賣店」！而且就開在逢甲夜市很熱鬧的「福星路」與「文華路」的交叉口上，附近有逢甲夜市有名的日船章魚小丸子和赤鬼牛排，對面就是福星立體停車場，位置非常好找～ ^_____________^ /





位置如上圖『 Here！』的指標，如果你（妳）是台中人，應該一眼就知道這是逢甲夜市的哪一段了吧？！XD若不是台中人也不用擔心，基本上只要找到「日船章魚小丸子」就可以找到「巴特蛋餅專賣店」囉～

以前就很喜歡「Butter巴特早午餐」的我們，發現他們開了新店「巴特蛋餅專賣店」後，找了個平日晚上就衝來朝聖～他們家的食材過去就讓我們印象深刻、很喜歡，尤其是他們家的起司、乳酪啊！超濃郁、超好吃！所以這次在逢甲夜市的街邊店，讓我們很是期待！深深覺得以後到逢甲逛夜市，又多了一間必吃名單啦～ ^___________^ /

小小的「巴特蛋餅專賣店」很可愛，遠遠的看著它有種暖暖的感覺！褐色與白色相間的招牌，有著「Butter巴特早午餐」的經典 Logo，四種口味的蛋餅和兩款店裡招牌的奶茶、紅茶都是主角。還那天一靠近「巴特蛋餅專賣店」，就聞到迷人的蛋餅香！重點還是兩個超nice、超認真的小鮮肉帥哥在掌廚，不得不說那認真的模樣，讓人更想來份蛋餅了～XD

在夜市裡有蛋餅其實沒什麼，逢甲夜市賣蛋餅的可能也不少～但這間「巴特蛋餅專賣店」為什麼能讓我們專程為它衝一波！因為我們是吃貨？！不不不～因為我們是外貌協會！（好這個我承認 XD身為外貌協會，「巴特蛋餅專賣店」的蛋餅美的讓我眼睛為之一亮，以往我最多就看見黑色、紅色這兩種另類蛋餅皮！





沒想到「巴特蛋餅專賣店」居然有五種顏色的蛋餅皮！重點全部都是由蔬果、竹炭等天然食材，每天新鮮現做、限量發售～紅色的是紅肉火龍果、黃色的是薑黃、綠色的是新鮮菠菜、紫色的是紫心地瓜、黑色的是天然竹炭粉，那天我們就遇到了紅色、黃色、綠色和紫色，改天再去吃吃看能不能遇見我最愛的黑色！！！哈～ :D

從來沒看過這種直接在客人面前做蛋餅皮的，那天剛好給我們遇到「巴特蛋餅專賣店」的小帥哥正在做現場製作～ ^~^他們説這些蛋餅皮都是當天用不同的蔬果和麵粉漿現打現做，所以一般來說都會準備三到四種口味的餅皮！像是上頭的是紅火龍果，下頭的是紫心地瓜，每一張餅皮都會在這個煎台上煎製，從麵粉漿烤熟成餅皮，接著會放在一旁的檯面上散熱、自然冷卻，待溫度接近常溫之後，再放進冰箱裡冰置，如此的餅皮最Q彈！

這是我們第一次看著麵粉漿在我們眼前變成蛋餅皮，不管是紅色或者紫色，那種液體慢慢凝固、定形成片狀固體，甚至熱騰騰的白煙四起時，我便明白這「巴特蛋餅專賣店」依舊是我們很愛的那種，因為這些看似不起眼的細節，都讓我們再次看見他們的堅持～！當繽紛的蛋餅皮出現在我們眼前前，它們都是這樣，一片又一片的在這裏完成，可能是白天從市場買來的新鮮火龍果、紫心地瓜、綠色菠菜，也或者是「巴特蛋餅專賣店」特選的竹炭粉、薑黃粉，總之，不管是什麼顏色，這些有著紅黃綠紫黑的蛋餅皮都是天然的、當天現做的！不用擔心會有什麼添加物、人工色素，尚天然ㄟ喔！：）

#拔絲起司 $60

因為「巴特蛋餅專賣店」的蛋餅皮都是每天依不同的蔬果、食材製作的，所以餅皮都會隨機出餐，暫時無法指定顏色：）那天我們點了四種不同口味的蛋餅，其中這個「巴特蛋餅專賣店」的「拔絲起司」是小朋友最喜歡～是說小朋友好像都很喜歡有濃郁起司口感的食物吼，現場看到起司放這麼多，她在一旁眼睛都亮了！（內心肯定在吶喊 XD

而且又是她愛的紅火龍果餅皮，整個粉嫩粉嫩的模樣，連我看了都覺得這蛋餅也太美了吧～小帥哥店員熟練的動作更是加深了這蛋餅的魅力，蛋香、餅皮香，甚至還有著淡淡的起司香！站在一旁連我口水都要滴下來了 XD

「巴特蛋餅專賣店」的蛋餅真的太美了，加入了紅火龍果的餅皮搭配上這黃白色的拔絲起司更美！先不說裝盒時那起司牽絲的模樣有多療癒，裝進盒子裡的「拔絲起司」叉子輕輕一拉，融化的起司就這樣又被拉成了絲，真是誘人啊～

一口放進嘴裡，內心真的「啊嘶～」吶喊了一聲！這起司肯定不簡單，不鹹不膩、濃郁香醇，一陣陣的起司香就這樣在嘴裡熱騰騰的散開來～對了～！一定要小心燙喔！現點現做的「拔絲起司」的確是燙口的，但偏偏我又好愛這燙口的、融化的起司：）加上「巴特蛋餅專賣店」自製的蛋餅皮，嘴裡的感動是很直接的！是印象深刻的！當那一口咬下的餅皮是如此Q彈、新鮮，當那起司與雞蛋的結合是如此軟嫩、純粹，我想愛吃蛋餅的人肯定都會愛上它～

#橡木燻雞 $70

如果你（妳）真要問我最愛「巴特蛋餅專賣店」的哪一個口味？！我二話不說告訴你，就是這「橡木燻雞」口味！沒辦法～誰叫晚餐來逢甲夜市，我就是想吃肉啊！如果是白天早餐，其他三款口味反而會是我的首選 XD

而且「巴特蛋餅專賣店」的「橡木燻雞」很不一樣！那橡木燻雞本身就足以讓我引領期盼了～店員帥氣的、認真的慢慢拌炒它，現點現炒的燻雞肉，用了大量的新鮮洋蔥、黑胡椒與特製醬汁相佐，好像鐵板燒一般，蛋餅的內餡主角「橡木燻雞」就這樣在我們眼前，用著同時誘惑我們眼睛、鼻子、耳朵感受的姿態，讓我們萬分期待！

我們這天點的「橡木燻雞」搭配的是黃色薑黃口味，加入了天然薑黃粉的蛋餅皮顏色很是鮮黃～燻雞內餡、新鮮雞蛋和薑黃餅皮，恰恰好形成了一種淺黃到深黃的漸層感！不知道怎麼，個人覺得這顏色好大地色！挺文青der耶～ XD

當我吃了這「橡木燻雞」的第一口之後，我承認我是停不下來的連吃了好幾口～包肉的、包餡的蛋餅我不是沒吃過，但第一次被如此的「橡木燻雞」深深吸引！我一直在想這燻雞到底是用了什麼樣的佐料？！為什麼會如此不鋪張，卻讓人情不自禁的喜歡？！先不說這燻雞肉塊塊都很軟嫩，新鮮的洋蔥、黑胡椒和特製醬汁更是提出了這每塊雞肉的自然肉香，一次一整塊蛋餅大口入口，Q彈的薑黃餅皮下，雞蛋與「橡木燻雞」的結合，讓每一口的咀嚼都是一種軟嫩且滿足的感動。如果你（妳）和我一樣（晚餐必需有肉），晚上來逛逢甲夜市，第一餐就衝「巴特蛋餅專賣店」的「橡木燻雞」準沒錯～ XD

#原味蛋餅 $40

友人最愛吃的蛋餅就是「原味」，不管是早餐或者逛夜市吃的晚餐，她很喜歡什麼都不加，只有蛋餅皮和雞蛋的純粹。而我們那天點的「原味蛋餅」，剛好搭配的她喜歡的地瓜，而且還是超營養的紫心地瓜呢！（雖然我總覺得這紫色看起來很像芋頭 XD粉紫色的蛋餅皮，包夾著滿出來的雞蛋，那超大器的蛋液凝固成了一種名為「實在」的象徵，比起許多蛋餅店來說，「巴特蛋餅專賣店」的蛋餅用料真的很真材實料，就連雞蛋都下得比別人多上很多很多 ^~^

外層是紫心地瓜的紫、內層是雞蛋液現點現煎的金黃，雖然蛋餅皮的口味會是隨機的，但不與管那種顏色相搭，都能讓人感受到「巴特蛋餅專賣店」的蛋餅～美美 der～因為不加其它餡料，反而更能咀嚼到這餅皮的軟嫩與Q彈！就好像小嬰兒的肌膚一般，咬下去有種膠原蛋白很多的感覺 XD 而且在這軟Q軟Q的口感裡，雞蛋的香很純粹，喜歡吃雞蛋的人肯定明白！有時候一道簡單的雞蛋料理，就能讓我們輕易的被滿足：）

#乳酪蛋餅 $50

紅色的蛋餅皮你（妳）可能看過，但用新鮮菠菜做的綠色蛋餅皮，妳有沒有吃過啊？！那天我們點的「乳酪蛋餅」就是和「巴特蛋餅專賣店」的綠色菠菜蛋餅皮相搭！看起來就超健康的～話說～過去就是巴特早午餐忠實粉絲的我們，一直就很喜歡他們家的乳酪、起司，這次看見推出的蛋餅有乳酪口味，當然二話不說也要來一份！（還好小朋友是吃貨，三個人吃四份剛好而已 XD 看著店員那熟練的動作，一大坨的乳酪就這樣被放在剛剛煎熟的嫩雞蛋上～那畫面不知怎的，好療癒、好想吃！重點乳酪下得一點也不少啊，從蛋餅的一端到另一端，比手指粗的寬度鋪滿了整整一長條。

有沒有看到～有沒有看到～ ^_______________^ /這乳酪根本就是一整個呈現爆漿的狀態，而且幾乎每一塊「乳酪蛋餅」叉起來，都是這副模樣！您說說，這不誘惑人嗎？！一口咬下那才是真的擄獲人心啊！這真的是我們很愛的巴特無誤，那乳酪散發的濃醇香太經典、太迷人～純粹的奶香、化口的軟嫩，有種好像咬下了一大口的棉花糖般的酥軟感，讓人有種飄在雲端的感覺 ...最重要的是「巴特蛋餅專賣店」的綠色菠菜蛋餅皮，還有點淡淡的蔬菜香，Q彈的餅皮下爆漿似的口感同時跳脫出來，每口都讓人為之臣服！愛吃乳酪的人，絕對絕對不能錯過巴特的「乳酪蛋餅」！

#巴特奶茶 $30

那天我們來剛好趕上開幕活動，只要點蛋餅就送紅茶或奶茶～可惜紅茶送完了，不然晚上其實我們很少喝奶製品，總覺得很容易飽且會影響繼續吃其他美食的「胃」XD紅茶奶茶都會用這種果凍袋的方式包裝，走路拿著喝或者外袋丟在包包裡都很方便！奶茶本身是有加糖的，小朋友喝得很開心，我們倒覺得偏甜了一點（半糖左右），可能我們平常多喝無糖的茶為主，所以不太習慣～

第一次來「巴特蛋餅專賣店」就幸運的收集到四種顏色的蛋餅，粉紅、粉綠、粉紫和粉黃，聚在一起有一種「馬卡龍色蛋餅」的療癒感，最重要的是它們全是天然食材做的喔～絕對沒有人工添加物或者色素，菠菜的綠、火龍果的紅或者紫心地瓜的紫，不管哪種都是尚天然ㄟ！誰說蛋餅只能在早餐吃，現在來台中逛逢甲夜市，「巴特蛋餅專賣店」讓你從傍晚吃到宵夜！愛吃肉的千萬別錯過「橡木燻雞」，喜歡起司和乳酪的來這準沒錯，我們就是因為那濃郁而不膩口的起司、乳酪愛上巴特的：）