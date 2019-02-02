無法只用美形容！嘉義IG超夯霜空珈琲　老書桌前吃點心盤

文、圖／規小孫

如果你問我嘉義最推薦的甜點咖啡館，我絕對不會和你說一長串名單。就只有它！這間我心目中的 No.1，霜空珈琲（Come home 的第二個品牌），只有唯一、沒有之一！這一兩年嘉義的特色小店越來越多，所以光是去年我們就去過嘉義三四回。有時候是因為工作而去，有時候則是私心的為了口袋裡那些想去的小店，而排出了個週休二日，個個一網打盡！

我想很多人都去過「Come home」，甚至連這間「霜空珈琲」也早已放進完成的名單裡。而我們其實也是去年秋天就已經來了，只是照片放著放著，放到了 2019 的此時此日 ...一個自己想起來，決定來好好回味一二的這個 moment！人生啊～不就是如此，每件想做的事情都需要那個 moment，就像旅行一樣，想出發的那一刻，不管哪天都可以：）

其實網路上、Instagram上「霜空珈琲」的名氣早已紅遍天了！我甚至一時很難形容，台中哪間甜點咖啡館有它這樣的氣質？！中午還沒開門前，人客就已經在門前排隊等候。開門之後的十幾分鐘內，位置幾乎坐無虛席！而排在前頭的我們，擁有了早起的鳥兒有蟲吃的好運，排隊點餐後得到了一個我們心儀的位置。點好餐、入了座，彼此相視而笑。下一秒開懷的拿起相機、手機穿梭在這空間裡，盡情享受屋裡的一切美好～

「霜空珈琲」是 come home 的第二個品牌，老闆是香港設計師、老闆娘則是嘉義人。雖然不知道他們的廬山真面目，但在 Instagram 上的朋友圈看來，讓我直覺他們肯定是很受歡迎的人～所以在「霜空珈琲」開幕的那些日子，自己追蹤的許多人，幾乎都去過了。我承認因為如此，更加深了我想去的念頭 XD和 come home 不太一樣的「霜空珈琲」，一樣都是老屋、老件、老家具 ...但兩間老房子的格局明顯不同，新的霜空少去了小房間的探險感，反多了一種遼闊且豁然開朗的感覺。

若只用一個顏色來形容「霜空珈琲」，我想那應該就是復古的、老件有的「棕色」。這樣的棕色從木地板、老桌椅、老書櫃、老邊櫃、老鏡子、老吊燈，甚至連放置小花小草的花器、放置食物的器皿都是。好像除了天花板、牆壁的白之外，這個世界就只剩下漸層的「棕」，而這樣的「棕」就變成了寫下故事的最美顏色！

請別用一般甜點來看「霜空珈琲」。因為他們師出同門（come home）的甜點，根本就是藝術品！那天點了網路、IG上超夯的「霜空點心盤」，更驗證了這個事實～難怪是我心目中的 No.1：）

#霜空點心盤（含四款小點與茶品一杯）$280 #水蜜桃風味法式奶酪 $160 #季節水果氣泡飲 $150

那天，我們就坐在這兩人剛好的老書桌。書桌的顏色很美，是一種早已經無法判斷起初是多深多淺的自然色澤，兩個抽屜上的小把手被歲月磨的發亮，就連書桌表面的木紋都有了一層光。兩張同樣不知道幾歲的鐵架木椅，正著書桌前、側著書桌旁，好像誰正陪著誰寫作業，那般的相伴。

#霜空點心盤（含四款小點與茶品一杯）$280

絕對可以媲美「甜點界的網美」！「霜空珈琲」的「霜空點心盤」是我一眼就決定要來吃吃的點心盤～當店員小姐把這一盤點心溫柔的放在桌上時，我們大概同時起立、立正站好！不是要和她行禮，而是我們同時都如此迫不及待的想拍下這好美好美的「霜空點心盤」。

夾著新鮮無花果、奇異果、葡萄、桑葚的戚風蛋糕很美，上頭擺著新鮮藍莓、無花果的布丁更美。長條的、圓形的手工餅乾和半顆百香果，和那些不知名的青草與樹葉，將「霜空點心盤」變成了大自然界的調色盤，有紅有綠、有黃有白，美得像幅畫，讓人捨不得動口。直到忘了按了多少次快門，最後才捨得一一品嚐。軟嫩的戚風搭上滿滿的新鮮水果，清爽的戚風與新鮮的水果帶出了甜點可以不用很甜的感動！再舀上一口布丁，搭配那小碗裡的糖漿與水果，吃得自己眼睛都閉了起來、笑了起來～：）

#水蜜桃風味法式奶酪 $160

這肯定是我們吃過最最最美的奶酪！「霜空珈琲」的「水蜜桃風味法式奶酪」真的太美了～純白色的奶酪掉進了用水蜜桃打成的果湯裡，我想連那奶酪都覺得自己很幸福吧：）因為「水蜜桃風味法式奶酪」是期間限定的，所以你（妳）是否能遇見它，我也不確定。但那天遇見了它！我們的確深深的愛上了它！愛上它在嘴裡的酸甜清香、愛上它那療癒人心的模樣，如果你能遇見它，千萬別錯過它。

關於我們那天喝的咖啡、水果氣泡飲就不寫了，這麼喜歡「霜空珈琲」的自己，再怎麼形容也寫不完整我對它的情有獨鐘。甚至在那之後，我們常常討論著 ...台中有類似的咖啡館嗎？！台北、台南有嗎？！雖然我們知道不該把誰和誰拿來比較，甚至每間咖啡館都有自己獨特的魅力，但忘不了「霜空珈琲」的自己，已然將它放在嘉義的 No.1！送給喜歡這氛圍的你（妳），有機會為它回嘉吧～

霜空珈琲

地址：嘉義市國華街132號

電話：05 225 5507

營業時間：一～五 13:00~20:00 六日 12:00~20:00（每週三休息）

