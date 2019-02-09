海洋藍店面、文青風包裝！台中吐司男晨食制造所IG超夯

點評：值得收藏的口袋美食

文、圖／規小孫



沒想到這次我們居然衝這麼快～！這肯定是因為天時地利人和（根本是吃貨無誤 XD

我承認是因為那個盒裝吐司的樣子吸引到我，更承認俺是因為這間店藍白色的文青設計「衝」這麼快～

但人生嘛！能有些事情讓自己燃起「熱情」是必須的，畢竟朝九晚五的工作是很乏味的！

這間「吐司男晨食制造所」最近很紅很夯，出現在 Instagram 上的那一秒，我便直接收藏進口袋裡。

等著假日剛好有空，就拉友人一起來排隊買早餐！剛開幕沒多久的「吐司男晨食制造所」人潮真的很多，早餐一不小心就變了早午餐 XD

位在中國醫藥大學附近的「吐司男晨食制造所」，就在學士路「很牛炭燒牛排」的旁邊幾間（回來才發現吐司男是很牛的新品牌）～

之前分享過的「烏弄Unocha學士店」也在這裡，這一帶這幾間店我們經常來，

一則很喜歡烏弄的台灣茶，二來喜歡很牛的炭燒牛排。

而這段學士路上有超大的平面停車場、寶雅、全聯等，用餐之後散步走走、採買生活用品很剛好！^~^

小清新的「吐司男晨食制造所」有著我們喜歡的設計，除了門口大面積的海洋藍之外，其餘就是很文青的白色Style～

有人說這樣有點韓、有點潮，我倒覺得這樣有點文青、有點陽光！是間讓人經過會想停下來吃看看的吐司專賣店：）

假日來吃時，我們還沒發現「吐司男晨食制造所」是「很牛炭燒牛排」的新品牌～

但看到 Menu 上「很牛私房」時，自己的腦袋的確撇過了一個想法？！這難道是很牛新開的？！（結果驗證是 XD

其實好像也不難猜，如果吃過很牛又看見這個 Menu，應該十之八九都會想到才是！這也讓我加深對「吐司男」的好感度！



那天我們倆都點了牛肉系列的吐司，詳細如下～

#很牛私房（牛五花）$65 #費城傑克厚牛（安格斯厚牛）$75 #錫蘭紅茶 $25 #冰萃柳丁汁 $45

#很牛私房（牛五花）$65

用一個巴掌大的紙盒盛裝，「吐司男晨食制造所」的吐司都是這樣可愛可愛der～

似乎是特製的吐司、特別的切口、特別的現點現烤過，所以單吃吐司本身就是讓我喜歡的酥脆與鬆軟。

比一般吐司更厚的厚度，大概可以用厚片吐司的厚度來形容，加厚版切開一刀夾入了新鮮餡料，有一種西式刈包的概念！

可以選生蛋黃或太陽蛋，或者和友人最近不知道為什麼突然不喜歡生蛋黃一樣，改成「歐姆蛋」。

總之搭配上那滿滿的牛五花、特製醬汁，有一種很日式、很丼飯的味道，充斥在每一口咬下去的滋味裡～

牛肉的香氣與那滿口的肉汁很誘人，抓著紙盒忘情的一口接一口，



吃了一半再和另一半交換，很喜歡兩個人點兩種不同的口味，這樣你一半我一半的分享（遞墨鏡 XD

#冰萃柳丁汁 $45

這裡的「冰萃柳丁汁」值得一提～ ^____________^ /

因為看見了冰箱裡的新鮮柳丁和榨柳丁汁機，就讓我決定馬上點上一杯！

果然新鮮現榨就是不一樣，雖然不能去冰，但看見柳丁一顆顆被擠出來的樣子，好療癒好自然、好好喝～

#費城傑克厚牛（安格斯厚牛）$75

還記得那天自己對這「費城傑克厚牛」驚艷不已～

因為期待，所以一口咬下去就頻頻點頭～「吐司男晨食制造所」的「費城傑克厚牛」完全就是我的菜！

厚度足夠、大口咬下去很過癮的「費城傑克厚牛」應該足足有兩公分厚。

烤得酥香並且鬆軟的吐司，夾著一大塊的安格斯厚牛，

和那遇熱融化的起司、酸黃瓜、特製茄汁相搭，每一口都是讓人上癮的滋味！

有點點小辣、有蕃茄和酸黃瓜自然的酸，更多安格斯牛獨特的肉香！扎實彈牙、嫩口多汁，為了它我一定會再回來！XD

身為進度緩慢的台中人，難得新店一開沒多久就燒到我們！

雖然是吃貨，但更愛趴趴走的我們，必須說一訪「吐司男晨食制造所」讓我們很滿意～雖然早餐變成了早午餐（等了 40分鐘才吃到 XD

但現點現做我懂、食物好吃我就ok！畢竟這樣的牛肉、這樣的吐司，值得我們用時間等待。

喜歡這一味嗎？！來吧來吧～一起來和陽光吐司男吃早餐～ ^______________^ /

吐司男晨食制造所 TOAST MAN

地址： 台中市北區學士路238號

電話： 04 2236 3238

營業時間：一～六 6:30~13:30；日 9:00~13:30

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