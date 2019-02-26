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隨處都是風景的小店！嘉義咖啡秘境灰白裝潢+開放吧台

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點評：好想去啊
ETtoday餓勢力

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

回「嘉」玩，好像是繼台南第二個家之後，第三個讓我們總會想起的城市。而且因為它的距離更近，所以每每安排個兩天一夜，就能用一種很悠閒的速度，慢慢往南駛去，口袋裡的名單未曾少過，回「嘉」之後又會生出新的待訪名單，明明一點也不大的城市，卻藏了越來越多有意思的小店、有意思的故事，吸引著我們一回再回！

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

去年年底的嘉義小旅行，我們去了許多想去的小店，也飲恨的錯過了某些小店。而這間「木更 Mugeneration」是這次第一天就完成的口袋名單，至今仍讓我們念念不忘，喜歡它那低調的泥灰色、喜歡那空間裡諾大的留白，喜歡它文青文青的Logo、喜歡那盤裡這個季節的草莓戚風。

我想有機會我們還會再回來，見見那些植物裡、樹叢裡躲的動物公仔，那些小小的、只有兩三公分的 Cute Animal～ ^~^

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

知道「木更 Mugeneration」，是因為好朋友的 Po 文燒到我們：D
有時候就是如此，明明同間店在 Instagram 早就夯得可以，但有了好朋友、知己的加持，你就會莫名的想來去看看，甚至想找尋那個同樣的角度、同樣的角落，拍些那些被好朋友撩到的美好畫面。當我們隨著導航走進成仁街，在那 T 字型的巷弄口上「木更 Mugeneration」靜悄悄的出現，泥灰色的、透明白的，帶著有弧度的轉角大門，是它可愛的模樣，那模樣從那一刻住進了我的心底。

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

或許是因為嘉義不會寸土寸金，這間「木更 Mugeneration」的空間大得令人很舒服，從推開全玻璃的大門入內開始，一間坪數不小的咖啡空間就在眼前，這裡有一個大大的 L 型半開放式吧檯，帥氣的黑色的咖啡機成了迎賓最好的風景。而那偷偷的、躲在四處角落的植栽都是風景，不管是我深愛的空鳳，或者我不認識的種種，都讓我看得療癒！

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

轉進有桌有椅的空間前，往後一望就好像秘境裡的咖啡館，垂直的兩面水泥牆後，是一位帥氣的咖啡師、是陣陣的咖啡香。或許就是如此，旅行裡的「咖啡時光」漸漸成為了我們旅行的目的地！喜歡在不同的城市，累積我們的咖啡遊記：）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

屋裡很大，但座位並沒有擺滿的那種感覺。許多空間留了白、當了走道、放了傢具老件、寫著那些不說話卻也很迷人的故事，在一點點的時間過去，我們得到了一個倚著窗、有著陽光的雙人沙發座，那一刻就好像所有的小幸運都降臨似的！太喜歡拍照的我們，見到了陽光就好像中獎般的開心 XD

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

「木更 Mugeneration」是間咖啡館，有茶、有咖啡，而甜點就依每天店裡提供的狀況而定。當著草莓季而來，當然要來個可愛的「草莓戚風」，尤其在那奶油墜落在蛋糕上的模樣如此療癒時，真讓我們捨不得動口！鬆軟的戚風有著淡淡的雞蛋香，光是單吃就如此綿密，還有著美妙的空氣感。加上那些草莓、鮮奶油相佐，每一口的嘴裡，都有著濕滑般、酸酸甜甜的口感，草莓新鮮就是亮點！^___________^ /

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

還記得友人對「木更 Mugeneration」的檸檬塔很是讚不絕口！塔裡融入了檸檬皮特有的香氣、清新，酸甜之中帶點果皮自然的苦香，酸甜而不膩口！若你也懂檸檬塔的這種必需的香氣，我想這檸檬塔就會是你的菜～：）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

▲嘉義木更咖啡。（圖／規小孫提供）

咖啡自然一點也不遜色，甚至連壺熱茶都讓人見到了純粹的溫柔。這樣的「木更 Mugeneration」很讓我們喜歡，不管是咖啡或者甜點，甚至連那杯畫在菱格紋玻璃窗的白色咖啡，至今都還在我的手機桌布上不想換去，咖啡杯上的「DRINK HARD DREAM BIG.」字句，不就是我們想要的嗎？！：）

木更 Mugeneration
地址：嘉義市成仁街189號
電話： 05 223 2288
時間： 8:00~21:30（週三休）

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 咖啡 下午茶 嘉義旅遊 咖啡專題 嘉義美食 美食情報 達人美食 規小孫

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