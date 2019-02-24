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台中勤美純白韓系咖啡館　整盒雞蛋仔、幸福小法國

享受生活不無聊。規小孫 規小孫

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點評：帶另一半一起來這過過甜蜜的午後吧
ETtoday餓勢力

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

文、圖／規小孫

還記得，那是個很稀鬆平常的週休二日。沒有出遠門旅行計畫的我們，姑且決定從收藏的那些「早午餐」名單裡，找間喜歡的去嚐鮮看看～而這間「咕嗼咖啡 The good mood cafe」就是在友人 IG 收藏裡的一間，天花板上漂浮的棉花糖雲朵就是這兒的經典！雖然整間店空間不算大，但屋子裡純淨的白從地板、咖啡機、櫃檯、櫥櫃、桌椅到天空上的棉花糖90%的白，讓人不自覺的陷進了這宛如天堂般的咖啡廳裡！另外10%大理石紋的點綴、金色高腳椅的浪漫，更讓它多了點韓系咖啡館的氛圍～怪不得 IG 上經常看見它的出現 ^~^

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

「咕嗼咖啡 The good mood cafe」位在勤美誠品綠園道附近，離向上北路、美村路很近很近。雖然這一代是我們很熟悉的活動區，但有時候拐進巷子要找一間店，還是得靠導航搞清楚方向才行～ XD而且「咕嗼咖啡 The good mood cafe」的門口其實並不顯目，走過路過很容易錯過！但真正找到它，推開大門走進屋子裡，又會有一種柳暗花明又一村的感覺～尤其那迎面而來的白色清新感，很舒服、很療癒。

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

我承認我們是因為那一盒雞蛋仔來「咕嗼咖啡 The good mood cafe」，尤其我們又好愛吃雞蛋糕。結果夯不啷噹又點了一桌！最後讓我一直難忘的是居然是「小法國」和那杯很美很美的「莓果微氣泡」！
我們點的是：
#香煎德國脆腸小法國 $280 #莎莎醬嫩煎豬排 $160 #蜂蜜奶油Q蛋 $270 #冰拿鐵 $120 #莓果微氣泡 $160

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

#香煎德國脆腸小法國 $280
「咕嗼咖啡 The good mood cafe」的餐點看似簡單，卻有著讓人吃到幸福的感動～本就喜歡德國香腸的自己，這條煎得外彈內嫩的脆腸有著撲鼻的香，一旁還有嫩煎豬排相佐，搭配沙拉好吃不膩口。最最最讓我喜歡並且記得的，莫過於隨餐所附的「小法國」（可惜我居然忘了特寫 XD）小法國一次有四片，烤得金黃焦香，一口咬下便被它深深擄獲！雖不知上頭抹了什麼醬一起烤，但那味道至今都讓我念念不忘。

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

#莎莎醬嫩煎豬排 $160
因為另外有我們想吃的雞蛋仔，所以另一份餐點姑且就以「莎莎醬嫩煎豬排」作為主食！畢竟多吃點菜也好～而且「咕嗼咖啡 The good mood cafe」居然有道莎莎醬口味的沙拉，這對愛吃莎莎醬的友人來說，不點怎麼對得自己 XD新鮮的莎莎醬鋪在滿滿的生菜上，叉著清脆的生菜與嫩煎豬排一起品嚐，清爽的蕃茄酸與甜，和那洋蔥的辣與脆，讓每一口生菜更顯得開胃與爽口！不自覺就這樣一口接一口吃了好大一盤以上～

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

#蜂蜜奶油Q蛋 $270
或許你（妳）有注意到，這「咕嗼咖啡 The good mood cafe」的雞蛋仔好像不便宜耶？！其實它們是長得像雞蛋糕的鬆餅，所以口感上扎實許多、香氣也有點不同～開始我也以為這只是一份雞蛋糕，怎麼這雞蛋糕居然可以一份兩百多？！但真的點了、吃了才發現，其實它是鬆餅來著！而且一旁那圓形小碟子裝的「蜂蜜奶油」超好吃，有種 1+1 >2 大加分的感覺！^~^

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

#莓果微氣泡 $160
真心覺得「咕嗼咖啡 The good mood cafe」的老闆很會，除了偽裝成雞蛋仔的鬆餅很吸睛之外，餐點的器皿、盤飾都花了一番工夫呈現。就拿這杯「莓果微氣泡」來說，店員一端上桌我們鄰桌的女生都看了過來！這也大概是我們看過前幾名「美」的氣泡飲料了！XD先不說他們使用的是台灣第一瓶海洋深層氣泡水AQUAGEN，光是那高腳杯、金湯匙、莓果醬和草莓一小顆，就足以讓這畫面成為女孩子眼前的一道浪漫啊～加上額外盛裝的莓果醬很貼心，不用擔心隨著氣泡水沖淡了莓果的味道，時不時添加進去都可以！攪拌著喝，莓果搭氣泡很絕配。

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 台中西區咕嗼咖啡 The good mood cafe。（圖／規小孫 提供）

多數的時間我們的步伐是快的，所以真的有空閑能慢下來的時候，我總會提醒自己要再慢點、再靜下來些。如何讓自己慢下來呢？！我想每個人都有自己「享受生活」的方法，而它可能是一場電影、一杯咖啡，或者和好姐妹找間喜歡的餐廳話家常。不管哪一種是你習慣的、喜歡的方法，都要記得一段時間給自己這樣「享受生活」的空白～那天我們在「咕嗼咖啡 The good mood cafe」享受了屬於我們的空白時光 ... ：）

咕嗼咖啡 The good mood cafe
地址：台中市西區美村路一段236巷5號
電話：04 2302 7928
營業時間：8:30~17:30（週三休）

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 咕嗼咖啡 The good mood cafe 台中美食 達人美食 美食情報 規小孫

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