誰說美食沙漠？網美必收新竹5間IG咖啡小店！

點評：好想去喔～

文、圖／規小孫

新竹，一個以前被稱之為「美食沙漠」的城市。你（妳）是否也發現，它漸漸的不一樣、漸漸的多了些讓你也想去坐坐的咖啡館、小店？！雖然我們還沒收集到很多很多，但這幾間是我們去過之後很喜歡的。希望他們，也能豐富你的旅程，讓你看見不一樣的風城故事。Hsinchu，不再是美食沙漠囉！：）

為了這面窗景出發去！不輸給小器食堂的台版日式風格定食，每一道料理食材都讓人吃到了感動。還記得那天的陽光，從屋外灑進二樓窗邊座位的風景，那也是我們一走上來就決定坐下來的位置。那是一個秋末初冬的新竹小旅行，開著車北上回到「老家」的自己，不知道為什麼這幾年覺得新竹和小時候的印象很不一樣～越來越多連自己這個曾經是新竹的孩子，都會情不自禁從台中專程北上 ...就拿「皿富器食」來說，它就是我們那趟兩天一夜小旅行的第一站，也因為它，我們一起遇見了暖冬裡的新竹風城，那暖暖的陽光 和暖暖的食物：）

皿富器食

地址： 新竹市三民路59號

電話： 03 535 0908

時間：11:00～14:30；17:00～20:30、六日 11:00~20:30（週一休）

躲在那只有一個人寬的巷子裡，一間讓人忘卻時空的老宅咖啡館。最後或許會發現，到頭來最喜歡的那些，都有種相似的感覺。隨著這幾年四處旅行的回憶累積，漸漸的發現某些喜歡是如此的相似、如此的如出一轍 ...就好像台北的三徑就荒、嘉義的 come home、霜空，和新竹這個令我印象深刻的「Hidden off」。

Hidden Off

地址： 新竹市北區西門街135號

電話：03 528 1110

時間：10:30~20:00（週四休）

療癒系純白咖啡貨櫃屋！用喝一杯咖啡的時間，一起找回那份單純而美好的咖啡時光：）輕飲那口裡的冰拿鐵，再分享那「COCA COFFEE 渴口手沖咖啡」的限量冰滴。我們坐在能望著吧檯貨櫃裡的角度，坐著。坐著、喝著、聊著、望著，說著那些我們剛剛去過的皿富器食、看著那些來喝咖啡的人們～有時候是幾個女孩，有時候是一對對的小情侶，在這樣秋冬裡的陽光下 我們享受著那份單純而美好的咖啡時光：）

COCA COFFEE 渴口手沖咖啡

地址： 新竹縣竹北市文興路二段300號旁空地 （竹北高鐵旁）

電話： 0917 827 381

幼稚園搖身一變成為咖啡館？戶外座位比室內座位還搶手的職人咖啡館！目前還是很紅的「一想一響 ReEcho Coffee」，可以說是網帥網美們的愛啊～誰叫老闆居然可以想到，將廢棄的幼稚園改成一間咖啡館？！而且最迷人的就是那戶外的座位區，真的是一位難求啊！

一想一響 ReEcho Coffee

地址： 新竹市民生路58巷8號

電話： 03 533 6651

時間：12:00~19:00（週三休）

新竹港點的好選擇～在地人推薦的港式飲茶，坐著新幹線來的港點好噱頭！現點現蒸大人小孩都喜歡～之前就吃過点爭鮮的我們，見到「点心道」更是期待。我那靈魂裡的港點控，可讓自己這吃過之後，深深覺得台中應該趕快開一間啊～和過去很不一樣的爭鮮，居然大跳脫過去日式餐飲的領域，與香港人氣名店「籠太子點心專門店」拜師求藝，將那道地的港式點心用最實惠的價格引進台灣，而且和点爭鮮一樣用「新幹線送餐」，一整個超噱頭又超好玩的！